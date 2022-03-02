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Новости Война в Украине
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Чернобыль (257) ВСУ (1687)

ВСУ уничтожили командный пункт россиян под Чернобылем, командир убежал

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ВСУ уничтожили командный пункт россиян под Чернобылем, командир убежал

Вооруженные силы Украины уничтожили командный пункт россиян в селе Дитятки под Чернобылем.

Об этом сообщается в телеграм-канале ВСУ.

"ВСУ уничтожили командный пункт орков в деревне Дитятки под Чернобылем. Начальник штаба 36 армии Восточного военного округа генерал-майор Сергей Нирков бежал в Беларусь. А свой личный состав оставил на уничтожение нашей армии. Вот вам и бесстрашный русский генерал. Русские же своих не бросают, да?", - сказано в сообщении.

Также смотрите: ВСУ отбили у российских оккупантов огнеметную систему "Солнцепек". ФОТО

Как известно, россияне захватили контроль над Чернобыльской атомной электростанцией во второй день войны.

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Топ комментарии
+57
Ссыкло кацапское!!!
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02.03.2022 16:39
+52
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02.03.2022 16:42
+43
Вони всі такі
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02.03.2022 16:41
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Ссыкло кацапское!!!
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02.03.2022 16:39 Ответить
Вони всі такі
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02.03.2022 16:41 Ответить
як то втік? ну як втік?мля...
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02.03.2022 16:39 Ответить
Как керенский в своё время.
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02.03.2022 16:42 Ответить
Керенський не залишав за собою коричнево-вонючі сліди.
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02.03.2022 16:44 Ответить
Как не убежал - только наоборот.
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02.03.2022 16:46 Ответить
тактично відступив для перегрупування
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02.03.2022 16:48 Ответить
для переодягання
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02.03.2022 21:23 Ответить
Чомусь не дивуюся.
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02.03.2022 16:41 Ответить
Не втік, а з'******
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02.03.2022 16:41 Ответить
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02.03.2022 16:42 Ответить
Зате повністю.
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02.03.2022 16:43 Ответить
По самі гланди.
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02.03.2022 16:59 Ответить
В кишку ранений боєц-далеко не убежит.
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02.03.2022 16:43 Ответить
Це просто чудова новина, плацдарм порушено 👍👍👍 )(уй кацапам а не Київ, але вони перегруперують підрозділи, но час виграли. Дякую!!!
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02.03.2022 16:44 Ответить
лол они в зоне на себе уже дозу намотали а тут ышо прилетело
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02.03.2022 16:51 Ответить
а смысл уже в оккупации? акции Газпрома рухнули на 97%. Яхта Абрамовича больше стоит чем весь Газпром.
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02.03.2022 17:36 Ответить
Акції Сбербанку 1 цент.


https://www.epravda.com.ua/news/2022/03/2/683080/
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02.03.2022 17:49 Ответить
Який "вождь" - такі і "генерали"!!!
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02.03.2022 16:48 Ответить
******* всех. ЗСУ триразове: Слава! Слава! Слава! Московитам: *****!!! *****!!! *****!!!
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02.03.2022 16:50 Ответить
Тепер це вже стало крилатою фразою "Русские своих бросают"
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02.03.2022 16:50 Ответить
За наші Дитятки шиї москалям повідкручуємо
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02.03.2022 16:51 Ответить
Он спросил какого цвета кровь и услышав что коричневого, сказал что тяжело ранен.
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02.03.2022 16:52 Ответить
Ещё бы с Припяти поскорее убрать облучённых рашистов-придурков.., или подождём, пока в темноте светиться начнут??
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02.03.2022 16:53 Ответить
Их уже в больницы отправляют. Цимбалюк стримил, зачитывал доклад москальского енерала.
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02.03.2022 17:01 Ответить
Посадить їх на кілки вздовж дороги у напрямку БРСР - щоб їхні бачили в який бік тікать! А то вони у "еоргафии" слабуваті
"А зачем барину эта - как её - "еоргафия"? Извозчик довезёт куда надо!" (Госпожа Простакова "Недоросль" Фон Визин)

"До Полтавської області зі сторони Лебедина Сумської області пробилася колона російських військових на танках та БТРах. Проте вони заблукали в незнайомій місцевості, а потім взагалі їхню колону розбили українські військові, передає ТСН.

Окупанти приїхали колоною в село Кам'яне Лебединського району, що на межі із Полтавською областю, біля села Плішивець Миргородського району (колишній Гадяцький). Хотіли переїхати річку Псел старим дерев'яним мостом, але він не витримав важкої техніки і танк втопився у воді.

Колона була змушена вертатися, але далеко не поїхали, бо закінчилося пальне. Там їх і "накрили" українські військові. Частина колони розбита, частина техніки стоїть ціла. А російські окупанти розбіглися по місцевих лісах, позалишали кулемети та зброю. Тепер ходять по селах і грабують магазини, бо холодні й голодні. Місцеві переказують, що це - переважно недосвідчені 20-річні хлопці, так зване "гарматне м'ясо", яке Путін відправив на Україну ".
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02.03.2022 17:05 Ответить
Беги,****,беги.
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02.03.2022 16:54 Ответить
​"Либо вы приносите голову Путина, либо..."
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02.03.2022 16:54 Ответить
Мониторю так по сайтам, и кацапских полковников я вам скажу подтвержденных зажмурили наши ЗСУ второй десяток пошел, по летчикам не знаю, там 7-8 будет не меньше. Горите в аду твари кацапские.
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02.03.2022 16:57 Ответить
Одесса прилетело русне что не в курсе но красивое
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02.03.2022 16:59 Ответить
Может противокорабельные ракеты что Великобритания нам обещала
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02.03.2022 17:06 Ответить
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02.03.2022 17:14 Ответить
🤣🤣🤣
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02.03.2022 21:06 Ответить
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02.03.2022 17:07 Ответить
откуда инфа?
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02.03.2022 17:16 Ответить
из Одессы предали
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02.03.2022 17:18 Ответить
Теперь надо, чтобы его свои же за дезертирство расстреляли. Было бы зело скрепно!
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02.03.2022 17:00 Ответить
Люди, піднімайте НАРОД Білорусі та Молдови забирати СВОЇ Землі....

в них є унікальна можливість ЦЕ ЗАРАЗ почати! іншої можливості в них НЕ буде... або тільки через 100 років!
Постіть по всюду:

ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!(слова В. Кличка до німців)

БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!

ВСЕ ДІЄ! БОРОТЬБА з рашизмом-путінізмом на ВСІХ ФРОНТАХ!
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02.03.2022 17:02 Ответить
Разобрать ЛОСКУТНУЮ РАШУ НА ЛОСКУТКИ
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02.03.2022 17:15 Ответить
Плохо что убежало кацапсина. Рузьке хенерале красиво на бутылке смотрелось бы на весь мир
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02.03.2022 17:04 Ответить
Ні. Українці таким не займаються, ми не варвари як кацапи.... хоча ідея гарна
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02.03.2022 21:07 Ответить
Його вночі знайдуть. Буде світитися від радіації.
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02.03.2022 17:04 Ответить
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02.03.2022 17:06 Ответить
вроді инфа що цей вояка одержав кулю в живіт йому зробили операцію вивели трубку щоб какав через трубку .найти героя хто йому всадив кулю і преміювати за гарний вчинок
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02.03.2022 17:08 Ответить
Зная кацапскую и белорузкую подлость стрелять из-за границы нужно быть осторожным и готовым что враг обстреляет занятые ВСУ позиции.
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02.03.2022 17:09 Ответить
Белорусы пишут что он в госпитале с пробитыми кишками
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02.03.2022 17:11 Ответить
Может так даже лучше что сбежал - сдохнет в муках долгих
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02.03.2022 17:20 Ответить
І сміх і гріх - кацапи бояться більше свого начальства ніж вмерти
Так біло і десять століть назад, так є і зараз.
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02.03.2022 17:21 Ответить
малость неприємна новина-вроді ***** гоне на Україну киргизов і таджиков.Токаєв шо то наче ломається ціну набиває але мабуть і казахи в гості приїдуть а там мабуть і ослойбов армяшок заставе ОДКБ ***** а це вже суперечить даже їхнього уставу. ця фірма вроді для защити але самі знаєте.
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02.03.2022 17:25 Ответить
НУ ТОГДА ЕСТЬ ВСЕ ОСНОВАНИЯ ВВЕСТИ ВОСКА НАТО, если против нас вся бЬідолота попрет.
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02.03.2022 17:29 Ответить
Токаев пока упирается, но походу, дожмут. Он ссыт, что без армии его снесут. В январе чуть- чуть не хватило. Рашка вмешалась, целую бригаду десантников прислали. Потом врали, что те только объекты охраняли. Они то и зачищали Алмату, горы трупов навалили.
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02.03.2022 17:37 Ответить
ну так отправит своих вояк в Украину и точно без армии останется. Так что правильно ссьіт
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03.03.2022 06:35 Ответить
Лучше пусть эти вояки перейду на сторону Украины. А мы здесь его снесем вместе с его камарильей.
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03.03.2022 09:33 Ответить
якщо хачіки (вірмени) зайдуть то ми побачемо багато азербайджанців-добровольців розквитатись за азербайджанський карабах. . . бах-бах. . . і хачік труп. .
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02.03.2022 18:11 Ответить
ай, молодцы хлопцы, по ходу уся мацковская рать в панике драпает на урал
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02.03.2022 17:29 Ответить
Чернобыль- Воронеж, хрен догонишь.
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02.03.2022 17:34 Ответить
в Копачах потрібно зробить кацапомогильник
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02.03.2022 17:42 Ответить
И из новостей из Беларуси:вчера поступил в РНПЦ Гомеля, как стало известно - генерал-майор Сергей Нырков.
Ранение: огнестрел в живот, оперирован вчера, состояние стабильное, выведена стома в связи с ранением кишечника. Воевать обратно после такого ранения не поедет. Был эвакуирован вчера поздно вечером в Россию. Т.е. история 2008 года повторяется никто никаких выводов не сделал, украинцы из засад и набегами треплют Российские войска как тузик грелку. - Це з кацапських чатів, так що не зміг спокійно втікти з нашої землі
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02.03.2022 17:47 Ответить
якраз - русізм - це коротка память на свою ганьбу. . . . Таких в полон не потрібно брати - опиняться через де який час серед своїх і знов бой. русізм - каліцтво людяності.
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02.03.2022 18:14 Ответить
Говорят - с пулевыми отсюда его спешно эвакуировали
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02.03.2022 17:59 Ответить
може начштабу їх і здав за винагороду ? тепер чувак з пачкою грошей чеше до Польщі то вже робота для бурштинокопачів )
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02.03.2022 17:59 Ответить
Жаль що втік, падла
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02.03.2022 18:12 Ответить
Ці командири грозні коли дома.Ось наприклад дагестанці та чечени відказалися йти на війну з Україною. Послухайте як їх розйобує командір.Хотя в нєкоторих хватає духу йому возражать!
https://m.youtube.com/watch?v=IwQ66a93gB0
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02.03.2022 18:30 Ответить
Da u orkov vse lipovoje. Vundervafli, oficeri, oborvanci soldati. U nih nasttojascie tolko ponti i zestokostj.
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02.03.2022 19:01 Ответить
Тех трупов теперь можно на столбы вешать вместо латерн. Они наверное даже днём светится.
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02.03.2022 19:09 Ответить
Обов'язково вигнати московитів до Москви!

Парад ЗСУ на "Червоній площі" - переможний акорд!

Слава Україні!
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02.03.2022 20:18 Ответить
Кажуть прострілили кишківник, срати буде неприродним шляхом.
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02.03.2022 21:20 Ответить
 
 