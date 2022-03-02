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ВСУ уничтожили командный пункт россиян под Чернобылем, командир убежал
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Вооруженные силы Украины уничтожили командный пункт россиян в селе Дитятки под Чернобылем.
Об этом сообщается в телеграм-канале ВСУ.
"ВСУ уничтожили командный пункт орков в деревне Дитятки под Чернобылем. Начальник штаба 36 армии Восточного военного округа генерал-майор Сергей Нирков бежал в Беларусь. А свой личный состав оставил на уничтожение нашей армии. Вот вам и бесстрашный русский генерал. Русские же своих не бросают, да?", - сказано в сообщении.
Как известно, россияне захватили контроль над Чернобыльской атомной электростанцией во второй день войны.
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https://www.epravda.com.ua/news/2022/03/2/683080/
"А зачем барину эта - как её - "еоргафия"? Извозчик довезёт куда надо!" (Госпожа Простакова "Недоросль" Фон Визин)
"До Полтавської області зі сторони Лебедина Сумської області пробилася колона російських військових на танках та БТРах. Проте вони заблукали в незнайомій місцевості, а потім взагалі їхню колону розбили українські військові, передає ТСН.
Окупанти приїхали колоною в село Кам'яне Лебединського району, що на межі із Полтавською областю, біля села Плішивець Миргородського району (колишній Гадяцький). Хотіли переїхати річку Псел старим дерев'яним мостом, але він не витримав важкої техніки і танк втопився у воді.
Колона була змушена вертатися, але далеко не поїхали, бо закінчилося пальне. Там їх і "накрили" українські військові. Частина колони розбита, частина техніки стоїть ціла. А російські окупанти розбіглися по місцевих лісах, позалишали кулемети та зброю. Тепер ходять по селах і грабують магазини, бо холодні й голодні. Місцеві переказують, що це - переважно недосвідчені 20-річні хлопці, так зване "гарматне м'ясо", яке Путін відправив на Україну ".
в них є унікальна можливість ЦЕ ЗАРАЗ почати! іншої можливості в них НЕ буде... або тільки через 100 років!
Постіть по всюду:
ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!(слова В. Кличка до німців)
БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!
ВСЕ ДІЄ! БОРОТЬБА з рашизмом-путінізмом на ВСІХ ФРОНТАХ!
Так біло і десять століть назад, так є і зараз.
Ранение: огнестрел в живот, оперирован вчера, состояние стабильное, выведена стома в связи с ранением кишечника. Воевать обратно после такого ранения не поедет. Был эвакуирован вчера поздно вечером в Россию. Т.е. история 2008 года повторяется никто никаких выводов не сделал, украинцы из засад и набегами треплют Российские войска как тузик грелку. - Це з кацапських чатів, так що не зміг спокійно втікти з нашої землі
https://m.youtube.com/watch?v=IwQ66a93gB0
Парад ЗСУ на "Червоній площі" - переможний акорд!
Слава Україні!