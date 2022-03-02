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Польща (2292) Росія (28488) санкції (2917) вугілля (395)

Польща хоче негайно відмовитися від імпорту російського вугілля, - Моравецький

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Польща хоче негайно відмовитися від імпорту російського вугілля, - Моравецький

У Польщі роздумують над тим, щоб замінити російське вугілля австралійським.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Польща негайно хоче відмовитися від імпорту російського вугілля, і я розмовляв із прем'єром Австралії про постачання вугілля звідти для різних потреб, насамперед для ТЕЦ", - наводить польське радіо слова глави уряду Польщі Матеуша Моравецького.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 70% російської нафти "бореться за те, щоб знайти покупців", - Financial Times

"Ми готові зробити це будь-якої миті, будь-якого дня. Мені тільки потрібне одне слово від Єврокомісії. Мені потрібне запевнення від Єврокомісії в тому, що Польщу не оштрафують і не покарають за це. Впровадження ембарго - частина міжнародної торгівлі, а міжнародна торгівля - це компетенція на рівні Єврокомісії", - заявив Моравецький раніше у середу журналістам у Варшаві.

Моравецький у середу провів зустріч із головою Євроради Шарлем Мішелем.

Також читайте: ЄС заборонив із 12 березня надання послуг SWIFT підсанкційним банкам РФ

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Топ коментарі
+15
курочка по зернятку клює
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02.03.2022 16:53
+7
Поляки шпиняють ЄС не менше за Зеленського. Молодці!
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02.03.2022 16:55
+5
ВСУ уничтожили командный пункт россиян в селе Дитятки под Чернобылем. Начальник штаба 36-й армии Восточного военного округа генерал-майор Сергей Нырков сбежал во время спецоперации ВСУ в Беларусь, город Мозырь, бросив личный состав, который был уничтожен. Под Чернобылем разбит командный пункт оккупантов - генерал Нырков сбежал в Беларусь
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02.03.2022 16:55
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курочка по зернятку клює
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02.03.2022 16:53 Відповісти
И выклевала ***** моцк.
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02.03.2022 17:04 Відповісти
То есть Еврокомиссия на стороне раши ? ОФУЕТЬ !!
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02.03.2022 16:53 Відповісти
Надо плакаты сделать - фото бомбежек Харькова и фото евродепутатов , которые лоббируют рашу
и их политической карьере крышка !!
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02.03.2022 16:54 Відповісти
Нет, просто в Европе такие решения принимаются на уровне Европы, а не страны. Бюрократия. Польша делает заявку, Еврокомиссия утверждает, и поехали!
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02.03.2022 17:04 Відповісти
Этих евродепутатов раша скупила - разными поездками на Байкал .
Мало кто этим интересовался из спецслужб
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02.03.2022 17:10 Відповісти
Это не новость. Просто теперь все, кто раньше сидел на стуле "не все так адназначна", " нам нужно союз с россией, а не союз против россии" бегут впереди паровоза, чтобы сохранить хоть какие-то остатки репутации. Даже Франсуа Фийон вылетел мигом из правления Сибура, а ведь "как дышал, как дышал!"
Пока что остался Шрёдер как верный зольтат путена.
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02.03.2022 17:15 Відповісти
Есть материал в интернете , как Дерипаска возил Ротшильдов на Байкал потусить и с ними был евродепутат, который должен был ПОГОДИТИ сделку по никелю
и таких случаев воз и маленькая тележка
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02.03.2022 17:18 Відповісти
Да ясен пень. Пока было типа мирное время, это было "многовекторно" и возможно, а теперь это называется "попадать в экономическую зависимость от агрессора".
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02.03.2022 17:22 Відповісти
Кто знает, Епифаний в Украине или покинул ее? А то Московский патриархат сильно возбудился по этому поводу
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02.03.2022 16:53 Відповісти
Респект!
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02.03.2022 16:54 Відповісти
ВСУ уничтожили командный пункт россиян в селе Дитятки под Чернобылем. Начальник штаба 36-й армии Восточного военного округа генерал-майор Сергей Нырков сбежал во время спецоперации ВСУ в Беларусь, город Мозырь, бросив личный состав, который был уничтожен. Под Чернобылем разбит командный пункт оккупантов - генерал Нырков сбежал в Беларусь
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02.03.2022 16:55 Відповісти
Поляки шпиняють ЄС не менше за Зеленського. Молодці!
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02.03.2022 16:55 Відповісти
‼️ГОЛОВНІ КАНАЛИ ВОРОГІВ‼️

ТЕРМІНОВО БЛОКУЄМО‼️

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02.03.2022 16:58 Відповісти
ок
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02.03.2022 17:10 Відповісти
Ок уже отработали
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02.03.2022 17:27 Відповісти
Люди, піднімайте НАРОД Білорусі та Молдови забирати СВОЇ Землі....

в них є унікальна можливість ЦЕ ЗАРАЗ почати! іншої можливості в них НЕ буде... або тільки через 100 років!
Постіть по всюду:

ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!(слова В. Кличка до німців)

БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!

ВСЕ ДІЄ! БОРОТЬБА з рашизмом-путінізмом на ВСІХ ФРОНТАХ!
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02.03.2022 17:00 Відповісти
Из немецких супермаркетов убираются все товары из России, или связанные с Россией.
Первыми начали REWE и PENNY.
Как правило, их не много -- 16-20 наименований.
Российские товары убраны с прилавков, не взирая на срок годности и договоры о реализации.
Инициатива самих супермаркетов.
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02.03.2022 17:01 Відповісти
Отакої.....
А я думав що вони давно вже нічого не купують в Росії.
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02.03.2022 17:02 Відповісти


Ритула


@NeTojPrytula

·
22 хв



Вчера в Харькове родилась двойня - мальчик и девочка. Сегодня эти младенцы остались сиротами, их родители погибли под обстрелами. 2022 год, Европа. Это происходит на глазах у всего мира.
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02.03.2022 17:05 Відповісти
а європі (умисне з маленької букви) байдуже. Ім солодко спиться й м'яко какається. А це - головне для здоров'я любої тварини
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02.03.2022 17:24 Відповісти
так "хоче", чи вже відмовилась? А може поляки "хочуть" передати Україні" бойові літаки, чи може вже передали. А може Америка "хоче" відмовитись від роССійської нафти, а може вже відмовилась....
Словом - це все така фігня! Ми повині сподіватися лише на себе й на свої Збройні Сили. А всі інші хай йдуть на руССкий военній корабль.
Слава Україні.
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02.03.2022 17:07 Відповісти
насчет самолетов они уже перехотели
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02.03.2022 17:11 Відповісти
РуЗьке вугілля піде туди, де зараз руЗький корабель
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02.03.2022 17:09 Відповісти
так шо там той "астанавітесь" ? Він вже став президентом бульбостану ?
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02.03.2022 17:12 Відповісти
Байден - всрався, Джонсон - всрався, Макрон, Шольц - всралися перед )(уйлом. А от Уінстон Черчіль, свого часу, показав, що у нього сталеві яйця.
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02.03.2022 17:21 Відповісти
Стидаюсь запитати, а як коломойше буде купляти вугілля і ел.енергію з московії, якщо Україна вступить в ЄС ?
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02.03.2022 17:27 Відповісти
українські переселенці так енергійно посилюють енергонезалежність Польщі - своєю присутністю . Всім стало дуже тепло що вони допомагають біженцям. Великої подяки Полякам Ukraińscy migranci tak energicznie umacniają niezależność energetyczną Polski - swoją obecnością. Wszyscy bardzo ciepło podchodzili do pomocy uchodźcom. Wielkie podziękowania dla obywateli Polski
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02.03.2022 17:56 Відповісти
 
 