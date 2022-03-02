Польща хоче негайно відмовитися від імпорту російського вугілля, - Моравецький
Новини Цензор.НЕТ Економіка
У Польщі роздумують над тим, щоб замінити російське вугілля австралійським.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Польща негайно хоче відмовитися від імпорту російського вугілля, і я розмовляв із прем'єром Австралії про постачання вугілля звідти для різних потреб, насамперед для ТЕЦ", - наводить польське радіо слова глави уряду Польщі Матеуша Моравецького.
"Ми готові зробити це будь-якої миті, будь-якого дня. Мені тільки потрібне одне слово від Єврокомісії. Мені потрібне запевнення від Єврокомісії в тому, що Польщу не оштрафують і не покарають за це. Впровадження ембарго - частина міжнародної торгівлі, а міжнародна торгівля - це компетенція на рівні Єврокомісії", - заявив Моравецький раніше у середу журналістам у Варшаві.
Моравецький у середу провів зустріч із головою Євроради Шарлем Мішелем.
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и их политической карьере крышка !!
Мало кто этим интересовался из спецслужб
Пока что остался Шрёдер как верный зольтат путена.
и таких случаев воз и маленькая тележка
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Первыми начали REWE и PENNY.
Как правило, их не много -- 16-20 наименований.
Российские товары убраны с прилавков, не взирая на срок годности и договоры о реализации.
Инициатива самих супермаркетов.
А я думав що вони давно вже нічого не купують в Росії.
Ритула
@NeTojPrytula
·
22 хв
Вчера в Харькове родилась двойня - мальчик и девочка. Сегодня эти младенцы остались сиротами, их родители погибли под обстрелами. 2022 год, Европа. Это происходит на глазах у всего мира.
Словом - це все така фігня! Ми повині сподіватися лише на себе й на свої Збройні Сили. А всі інші хай йдуть на руССкий военній корабль.
Слава Україні.