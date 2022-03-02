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Багато людей вважає, що у Путіна проблеми зі здоров'ям, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Багато людей вважає, що у Путіна проблеми зі здоров'ям, - Данілов

Секретар РНБО Олексій Данилов вважає, що у Володимира Путіна є серйозні проблеми зі здоров'ям.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на виступ Данилова в прямому ефірі телеканалу РАДА.

"Переважна більшість російських компаній, росіян, які займають високі посади, не розуміють взагалі останнім часом логіку дій Путіна. Дуже багато хто вважає, що у нього якісь вади зі здоров'ям.

Те, що зараз відбувається і є наслідок цього процесу. Ми бачимо, коли він проводить зустрічі зі своїми підлеглими, він сидить на відстані від 15-20 метрів. Не знаю, що там з ним відбувається, але, коли людина не контактує з людьми, може бути багато таких процесів, коли можна до лікарів звертатися", - сказав Секретар РНБО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російський бізнесмен Конанихін пообіцяв $1 млн офіцерам з РФ, які затримають Путіна

"Якщо ворог думає, що ми будемо тільки захищатися, то він глибоко помиляється. Ми будемо діяти так, як вважаємо за необхідне", - підкреслив Данилов.

Також секретар РНБО нагадав, що Горлівка – це Україна і ми просто забираємо своє.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Кадирівці", які мали завдання ліквідувати Зеленського, знищені, – Данілов

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Топ коментарі
+30
Той діагноз вже давно оголосив Нємцов: "Путін - он йобнутий".
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02.03.2022 23:21
+23
Там параноидальная шизофриния на лицо.
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02.03.2022 23:20
+16
Да в нього кукуха протікла!!!
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02.03.2022 23:19
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Это не новость уже весь мир знает.
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02.03.2022 23:19 Відповісти
Может разлагается? Потому и сидит на расстоянии, чтоб подчиненные не задохнулись.
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02.03.2022 23:28 Відповісти
І голова у ***** серйозно захиталася і трон під цим виродком.

Бізнесмен Конанихін, що мешкає у США, хоче сприяти денацифікаціх рашки.

"Я обіцяю заплатити 1 000 000 доларів США офіцерам, які, виконуючи свій конституційний обов'язок, заарештують Путіна як військового злочинця за російським та міжнародним законодавством. Путін не є президентом Росії, оскільки він прийшов до влади в результаті спецоперації з підриву багатоквартирних будинків в Росії, а потім порушив Конституцію, скасувавши вільні вибори і вбив своїх опонентів", - йдеться у дописі.
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02.03.2022 23:34 Відповісти
***** сдохнет никто ему не поможет !!!! Наша задача истребить всех выродков что пришли на нашу землю вернуть Донбасс и Крым ... Забрать все свое и пусть платят выродки за ВСЕ
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02.03.2022 23:46 Відповісти
Да в нього кукуха протікла!!!
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02.03.2022 23:19 Відповісти
Там параноидальная шизофриния на лицо.
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02.03.2022 23:20 Відповісти
Маниакальная паранойя, специалисты уже поставили диагноз
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02.03.2022 23:36 Відповісти
С манией преследования.
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02.03.2022 23:41 Відповісти
С башкой проблемы у этого чмошного выродка. Ад ждет тебя с**а
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02.03.2022 23:21 Відповісти
Говорят что по сети ходит какой то серьёзный фейк.
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02.03.2022 23:21 Відповісти
На яку тему ?
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02.03.2022 23:37 Відповісти
Якщо правда, тоді жах. Стільки вати осіло в Україні, готувалось і отримувало вказівки, що вже нічого не дивує.
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02.03.2022 23:56 Відповісти
Більш цієї новини ніде нема, А відео з якогось лівого тelegram-каналу Вечірній Васильків.
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03.03.2022 00:01 Відповісти
Так, попереджали про сильну фейкову атаку. Слава Україні !
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03.03.2022 09:39 Відповісти
Той діагноз вже давно оголосив Нємцов: "Путін - он ********".
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02.03.2022 23:21 Відповісти
Оце справжній діагноз - ПОТВОРА.
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02.03.2022 23:36 Відповісти
у хла синдром Аспергера, він затявся - і...

...Путин не умеет отступать. Он просто не в состоянии признавать поражения. Возможно, что и это не наш случай. Дай бог. Потому что то, что сейчас происходит в мире, настолько беспрецедентно, что может загнать обратно в нору даже этого полоумного, и заставить его сидеть там, не высовываясь.
Но я совсем не исключаю мобилизации.
Триста тысяч, полмиллиона, миллион. Да сколько угодно.
Говорят, Шойгу попросил Путина увеличить контингент в Украине втрое - и эта просьба была удовлетворена.
Говорят, что Путин отдал приказ во что бы то ни стало взять Харьков и Киев - и Шойгу этот приказ принял.
Черт его знает, это столько слухи. Типа, «инсайд».
Но я допускаю все. - Бабчєнко
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02.03.2022 23:22 Відповісти
Пут- ин - это загнанная и очень свирепая крыса , которая забилась в угол и писчит от злобы , но она очень опасная и без конца прыгает 😠
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02.03.2022 23:31 Відповісти
При чем тут Аспергер? Синдром Аспергера это вид высокофункционального аутизма, при нем люди умные и послушные, просто отстороненные
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02.03.2022 23:39 Відповісти
Бабченко знову *******.
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02.03.2022 23:50 Відповісти
казахи теж не вміють відступати
в них навіть слова "назад" в мові немає, тільки "алга", тобто вперед

як треба відступити вони розвертаються - і "алга".

от нам і потрібен хтось, хто б його розвернув на 180 градусів.
або хоч голову його розвернув на 180 градусів відносно його тулуба.
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03.03.2022 00:17 Відповісти
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02.03.2022 23:22 Відповісти
Як можуть сто тисяч осіб окупантів окупувати територію, що малюють на картах? Та ніяк. Може це на Алясці чи Чукотці так можна малювати, а у нас вони дійсно окупували свої кунги вздовж наших доріг. От і все.
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03.03.2022 00:10 Відповісти
Якщо Білорусь почне агресію проти України - зустрінемося у Мінську


Михайло Бродський

Народ та весь світ - за Україну. Багато наших виступають із Закарпаття та підвалів.

Я вдома. До м'ясорубок готовий. Якщо Білорусь розпочне агресію - зустрінемося у Мінську.

Ми мирні, але ми - бандерівці. Я зрозумів Бандеру і не зрозумів Хмельницького. Давайте замість Хмельницького поставимо пам'ятник Бандері та всім загиблим Героям.
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02.03.2022 23:23 Відповісти
Пам'ятник Хмельницькому під час окупації навіть фашисти не чіпали. А от пам'ятник Бандері - то є слушна ідея. Заміст Арки дружби в Києві.
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03.03.2022 00:05 Відповісти
Та там не тільки в нього проблеми, а і у всього його оточення.
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02.03.2022 23:24 Відповісти
В плен взяты 22 танкиста. Просят матерей не пускать детей на войну

https://youtu.be/_DslzDWudXs
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02.03.2022 23:25 Відповісти
А що не видно , що це психопат і неземна потвора ?
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02.03.2022 23:26 Відповісти
Обращение ввп, которого ждет весь мир

Пока это фейк (технология машинного обучения), но так будет.
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02.03.2022 23:26 Відповісти
Шиза, не иначе.
А подальше сидит, потому что на людей начнет кидаться))
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02.03.2022 23:29 Відповісти
Я говорил, до начала войньі говорил - єто тот самьій случай, когда крьіса знает, что умирает, и надо бьістро войти в историю, хоть кем. Посмотрите - если не сблеванете, конечно - на фото, где он говорит ЗСУ свергать владу. Белки глаз желтьіе, рожа - опухшая, розовая. Его лечат химией - меня лечили химией, я знаю, как вьіглядят такие люди.
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02.03.2022 23:30 Відповісти
у него есть дочери и внуки вроде - неужели они его не уговорят что бы он не делал бiмбу
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02.03.2022 23:38 Відповісти
И сьін от кабаевой.

"Оно иопнутое" - Б. Немцов
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02.03.2022 23:40 Відповісти
Існує велика ймовірність, що ***** смертельно хворе.
Він про це знає, і тому діє настільки неадекватно.
Може у такому стані натиснути червону кнопку, - щоб прихопити разом із собою і увесь світ.
Пам'ятаєте його фразочку, - "єслі в мірє нє будєт расії, то зачєм нам такой мір". А воно ж ототожнює себе з Росією. Тобто, якщо йому приходить гаплик, то за логікою цього маніяка, - і світу на варто існувати.
Жахливі передчуття...
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02.03.2022 23:32 Відповісти
Без всяких сомнений. Ему , если не сомневаюсь , под семьдесят. Притом , что этот "человек" сидит на огромных мешках с деньгами , диагноз один- ШИЗОФРИНИЯ !!!
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02.03.2022 23:33 Відповісти
Що значить вважає???
Хвороба відома - пацієнт (МКБ 300.1).
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02.03.2022 23:44 Відповісти
Если путена не грохнут свои же, будет ядерная война.
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02.03.2022 23:45 Відповісти
Панический, сводящий с ума страх потерять власть. Шизофрении там нет.
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02.03.2022 23:52 Відповісти
Добейте его!
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02.03.2022 23:52 Відповісти
Не такі страшні московські воші, як укопїнськв гниди Данілов місяцями триндів , нема загрози, нема загрози і нв хріна не робив зі своїм верховним кривлякою
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03.03.2022 00:43 Відповісти
***** вже стільки ботокса кололи, що від цього розгладились не тільки зморшки на його шкірі, а і звивини в його мозку.
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03.03.2022 00:57 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=SErWf1YjAHk
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03.03.2022 01:27 Відповісти
З головою точно проблеми.
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03.03.2022 02:11 Відповісти
він хотів величі, а на його могилу (якщо вона буде) свої ж сцяти будуть ходити
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03.03.2022 06:15 Відповісти
 
 