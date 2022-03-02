Багато людей вважає, що у Путіна проблеми зі здоров'ям, - Данілов
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Секретар РНБО Олексій Данилов вважає, що у Володимира Путіна є серйозні проблеми зі здоров'ям.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на виступ Данилова в прямому ефірі телеканалу РАДА.
"Переважна більшість російських компаній, росіян, які займають високі посади, не розуміють взагалі останнім часом логіку дій Путіна. Дуже багато хто вважає, що у нього якісь вади зі здоров'ям.
Те, що зараз відбувається і є наслідок цього процесу. Ми бачимо, коли він проводить зустрічі зі своїми підлеглими, він сидить на відстані від 15-20 метрів. Не знаю, що там з ним відбувається, але, коли людина не контактує з людьми, може бути багато таких процесів, коли можна до лікарів звертатися", - сказав Секретар РНБО.
"Якщо ворог думає, що ми будемо тільки захищатися, то він глибоко помиляється. Ми будемо діяти так, як вважаємо за необхідне", - підкреслив Данилов.
Також секретар РНБО нагадав, що Горлівка – це Україна і ми просто забираємо своє.
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Бізнесмен Конанихін, що мешкає у США, хоче сприяти денацифікаціх рашки.
"Я обіцяю заплатити 1 000 000 доларів США офіцерам, які, виконуючи свій конституційний обов'язок, заарештують Путіна як військового злочинця за російським та міжнародним законодавством. Путін не є президентом Росії, оскільки він прийшов до влади в результаті спецоперації з підриву багатоквартирних будинків в Росії, а потім порушив Конституцію, скасувавши вільні вибори і вбив своїх опонентів", - йдеться у дописі.
...Путин не умеет отступать. Он просто не в состоянии признавать поражения. Возможно, что и это не наш случай. Дай бог. Потому что то, что сейчас происходит в мире, настолько беспрецедентно, что может загнать обратно в нору даже этого полоумного, и заставить его сидеть там, не высовываясь.
Но я совсем не исключаю мобилизации.
Триста тысяч, полмиллиона, миллион. Да сколько угодно.
Говорят, Шойгу попросил Путина увеличить контингент в Украине втрое - и эта просьба была удовлетворена.
Говорят, что Путин отдал приказ во что бы то ни стало взять Харьков и Киев - и Шойгу этот приказ принял.
Черт его знает, это столько слухи. Типа, «инсайд».
Но я допускаю все. - Бабчєнко
в них навіть слова "назад" в мові немає, тільки "алга", тобто вперед
як треба відступити вони розвертаються - і "алга".
от нам і потрібен хтось, хто б його розвернув на 180 градусів.
або хоч голову його розвернув на 180 градусів відносно його тулуба.
Михайло Бродський
Народ та весь світ - за Україну. Багато наших виступають із Закарпаття та підвалів.
Я вдома. До м'ясорубок готовий. Якщо Білорусь розпочне агресію - зустрінемося у Мінську.
Ми мирні, але ми - бандерівці. Я зрозумів Бандеру і не зрозумів Хмельницького. Давайте замість Хмельницького поставимо пам'ятник Бандері та всім загиблим Героям.
https://youtu.be/_DslzDWudXs
Пока это фейк (технология машинного обучения), но так будет.
А подальше сидит, потому что на людей начнет кидаться))
"Оно иопнутое" - Б. Немцов
Він про це знає, і тому діє настільки неадекватно.
Може у такому стані натиснути червону кнопку, - щоб прихопити разом із собою і увесь світ.
Пам'ятаєте його фразочку, - "єслі в мірє нє будєт расії, то зачєм нам такой мір". А воно ж ототожнює себе з Росією. Тобто, якщо йому приходить гаплик, то за логікою цього маніяка, - і світу на варто існувати.
Жахливі передчуття...
Хвороба відома - пацієнт (МКБ 300.1).