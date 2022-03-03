Комітет Ради підтримав законопроєкт про націоналізацію російського майна

Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку одностайно підтримав законопроєкт про націоналізацію майна та активів РФ, які перебувають на території України.

Як повідомляє Цензр.НЕТ, про це у Фейсбуку написала членкиня комітету Роксолана Підласа.

Читайте також: Верховна Рада хоче націоналізувати майно РФ в Україні

"Вчора о 22:30 в нас було засідання комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку. На порядку денному - одне питання. Націоналізація майна та коштів юридичних осіб РФ. Рускій бізнес, іді нах*й. Одноголосно", – написала у себе у Facebook депутатка.

Законопроєкт №7122 визначає правові засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності РФ та її резидентів.

Вилученню підлягатимуть не лише активи держави Росія, але й активи її юридичних осіб, які здійснюють свою діяльність на території України, серед власників яких є російський уряд.

Читайте також: Покарання за держзраду та диверсії можуть посилити до довічного ув'язнення

Перелік активів, які Україна має намір відчужити, буде формувати уряд та подавати на розгляд РНБО. Саме відчуження активів буде відбуватися указом президента України.

Компенсація за націоналізацію російських активів в Україні не передбачена.