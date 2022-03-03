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Комітет Ради підтримав законопроєкт про націоналізацію російського майна

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Комітет Ради підтримав законопроєкт про націоналізацію російського майна

Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку одностайно підтримав законопроєкт про націоналізацію майна та активів РФ, які перебувають на території України.

Як повідомляє Цензр.НЕТ, про це у Фейсбуку написала членкиня комітету Роксолана Підласа.

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"Вчора о 22:30 в нас було засідання комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку. На порядку денному - одне питання. Націоналізація майна та коштів юридичних осіб РФ. Рускій бізнес, іді нах*й. Одноголосно", – написала у себе у Facebook депутатка.

Законопроєкт №7122 визначає правові засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності РФ та її резидентів.

Вилученню підлягатимуть не лише активи держави Росія, але й активи її юридичних осіб, які здійснюють свою діяльність на території України, серед власників яких є російський уряд.

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Перелік активів, які Україна має намір відчужити, буде формувати уряд та подавати на розгляд РНБО. Саме відчуження активів буде відбуватися указом президента України.

Компенсація за націоналізацію російських активів в Україні не передбачена.
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Топ коментарі
+14
ну мы его и так национализируем
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03.03.2022 10:36
+9
Обов'язково РПЦ та Новінський!!!!!!!
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03.03.2022 10:36
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"Убий у собі москаля" https://youtu.be/yNgRPFC59Cs?t=34
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03.03.2022 10:36 Відповісти
ну мы его и так национализируем
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03.03.2022 10:36 Відповісти
Обов'язково РПЦ та Новінський!!!!!!!
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03.03.2022 10:36 Відповісти
Бінго!
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03.03.2022 10:42 Відповісти
+
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03.03.2022 10:44 Відповісти
помните АХфицера рубана, так вот «бесстрашного» хероя На львовском вокзале задержали Рубана, который вместе с Савченко планировал госпереворот в 2018 году
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03.03.2022 10:45 Відповісти
А мАцковський патріархат?А Софію?
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03.03.2022 11:00 Відповісти
Церковні споруди, здебільшого, належать місцевим громадам.
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03.03.2022 11:33 Відповісти
Софія та лаври це власність держави.
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03.03.2022 12:39 Відповісти
 
 