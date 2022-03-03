Низка країн запровадила безкоштовний залізничний проїзд для українців

Для того, щоб скористатися пропозицією у більшості країн, достатньо пред'явити український паспорт.

Про це нардеп Олексій Гончаренко повідомив на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

Австрія

Проїзд у муніципальному транспорті Відня теж безкоштовний.

Бельгія

Безкоштовний проїзд поїздами SNCB до будь-якого пункту призначення в Бельгії та за її межами.

Для безкоштовного проїзду на швидкісних поїздах TGV та Thalys звертайтесь до міжнародних кас SNCB для отримання спеціального квитка. Для проїзду на швидкісних поїздах Eurostar – до персоналу терміналу Channel Terminal на вокзалі Brussels – Midi.

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Угорщина

Безкоштовний проїзд поїздами MAV-START всією територією Угорщини.

Грузія

Безкоштовний проїзд усіма маршрутами.

Німеччина

Німецький залізничний перевізник Deutche Bahn безкоштовно перевозить українських біженців усіма потягами далекого сполучення з Польщі до Німеччини.

Нідерланди

Безкоштовний денний квиток на 24 години на будь-який поїзд.

Польща

Безкоштовні внутрішні перевезення здійснюються 2 класом у поїздах категорії економ TLK та IC PKP Intercity. Перед поїздкою пасажирам потрібно отримати безкоштовний квиток на касі або у кондуктора.

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Словаччина

Безкоштовно возять залізнична компанія Словацької Республіки (ZSSK) та автобусний перевізник Slovak Lines.

Фінляндія

Фінський залізничний перевізник

Франція

Безкоштовний проїзд поїздами SNFC.

Чехія

Leo Express та CD. До речі, CD ще й виконує гуманітарні рейси від польсько-українського та словацько-українського кордонів до Чехії.

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