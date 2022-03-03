УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12823 відвідувача онлайн
Новини СуспільствоВійна в Україні Агресія Росії проти України Війна
5 498 11
біженці (1028) Європа (863) проїзд (137) українці (2386) евакуація (1928) Євросоюз (7058) Гончаренко (461)

Низка країн запровадила безкоштовний залізничний проїзд для українців

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Низка країн запровадила безкоштовний залізничний проїзд для українців

Для того, щоб скористатися пропозицією у більшості країн, достатньо пред'явити український паспорт.

Про це нардеп Олексій Гончаренко повідомив на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

Австрія
Проїзд у муніципальному транспорті Відня теж безкоштовний.

Бельгія
Безкоштовний проїзд поїздами SNCB до будь-якого пункту призначення в Бельгії та за її межами.
Для безкоштовного проїзду на швидкісних поїздах TGV та Thalys звертайтесь до міжнародних кас SNCB для отримання спеціального квитка. Для проїзду на швидкісних поїздах Eurostar – до персоналу терміналу Channel Terminal на вокзалі Brussels – Midi.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З початку вторгнення російських військ з України виїхали мільйон людей, - ООН

Угорщина
Безкоштовний проїзд поїздами MAV-START всією територією Угорщини.

Грузія
Безкоштовний проїзд усіма маршрутами.

Німеччина
Німецький залізничний перевізник Deutche Bahn безкоштовно перевозить українських біженців усіма потягами далекого сполучення з Польщі до Німеччини.

Нідерланди
Безкоштовний денний квиток на 24 години на будь-який поїзд.

Польща
Безкоштовні внутрішні перевезення здійснюються 2 класом у поїздах категорії економ TLK та IC PKP Intercity. Перед поїздкою пасажирам потрібно отримати безкоштовний квиток на касі або у кондуктора.

Також читайте: За добу західний кордон України перетинає близько 120 тисяч людей, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Словаччина
Безкоштовно возять залізнична компанія Словацької Республіки (ZSSK) та автобусний перевізник Slovak Lines.

Фінляндія
Фінський залізничний перевізник

Франція
Безкоштовний проїзд поїздами SNFC.

Чехія
Leo Express та CD. До речі, CD ще й виконує гуманітарні рейси від польсько-українського та словацько-українського кордонів до Чехії.

Також читайте: Ми готові надати притулок усім біженцям з України, - фон дер Ляєн
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+3
низький уклін друзям!!!!
показати весь коментар
03.03.2022 11:16
+2
В Германії всі телефонні розмови з Україною безкоштовні .
показати весь коментар
03.03.2022 11:15
+2
⚡️Владимир Зеленский: «Нас столько раз хотели уничтожить. Не смогли. Мы прошли столько всего! И если кто-то думает, что, преодолев все это, украинцы испугаются, сломаются или сдадутся - он ничего не знает об Украине. И ему нечего делать в Украине.
Иди к себе домой. Защищать русскоязычных людей. Не по всему миру, а в собственной стране.»
показати весь коментар
03.03.2022 11:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В Германії всі телефонні розмови з Україною безкоштовні .
показати весь коментар
03.03.2022 11:15 Відповісти
низький уклін друзям!!!!
показати весь коментар
03.03.2022 11:16 Відповісти
⚡️Владимир Зеленский: «Нас столько раз хотели уничтожить. Не смогли. Мы прошли столько всего! И если кто-то думает, что, преодолев все это, украинцы испугаются, сломаются или сдадутся - он ничего не знает об Украине. И ему нечего делать в Украине.
Иди к себе домой. Защищать русскоязычных людей. Не по всему миру, а в собственной стране.»
показати весь коментар
03.03.2022 11:17 Відповісти
Велика подяка країнам!
Нехай наші поводяться там гідно! Бо є вже випадки, на жаль, хамської поведінки.
показати весь коментар
03.03.2022 11:18 Відповісти
причём в большинстве случаев это "беженцы" на элитных авто и у "мужиков" инвалидские корочки. "мы такое масло не едим",- как реальный пример.
показати весь коментар
03.03.2022 11:30 Відповісти
Сором! Вони(переселенці) і в Україні так поводяться. Знайома в Хмельницьку працює в кафе. За голову хапається від харківчан. Не всі, а тільки мажори. Про киян каже, що чемні.
Годують безкоштовно, а самі працюють по 12 годин, враховуючи стан в країні, за копійки.
показати весь коментар
03.03.2022 11:46 Відповісти
та да, за кофе згадав, "а амэрикано можно здесь приготовить?"
показати весь коментар
03.03.2022 12:12 Відповісти
ВЕНГРИЯ НЕ пропускает украинцев , которые прошли румынскую границу , на свою территорию !!
показати весь коментар
03.03.2022 11:27 Відповісти
Уточнение, Румыния не в шанегене , потому долго очень венгры оформляют документы , но ПРОПУСКАЮТ
показати весь коментар
03.03.2022 11:35 Відповісти
Дякуємо усіх хто підтримує Україну у дуже складні часи...
показати весь коментар
03.03.2022 11:28 Відповісти
біженці в Польщі щей вийобуються, поселили в гуртожиток так вони обурюються що душова одна на коридор а не в кімнаті
показати весь коментар
03.03.2022 11:43 Відповісти
 
 