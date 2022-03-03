Українці принижують ворогів та гуртують світ за допомогою соцмереж, - WP
Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Видання Washington Post випустило великий матеріал про те, як українські кібер-добровольці організували інтернет-спротив агресору.
Повністю статтю можна прочитати англійською мовою за цим лінком, повідомляє Цензор.НЕТ.
Цю війну видання називає "війною з найбільшим доступом до інтернету в історії". На його думку, потік відео та живих трансляцій у соцмережах завдав удару по кремлівській пропаганді й згуртував світ на боці України.
"Україна багато в чому почала перемагати Росію у її власній грі, використовуючи невпинну строкату комунікацію, щоб розпалити цифровий опір та викрити агресію ворога в очах світу", - йдеться у повідомленні.
Також це рятувало життя: через інтернет українці кинулися поширювати оборонні стратегії, планувати шляхи для біженців та документувати жорстокість ворога. Зйомки звірств окупантів можуть зіграти вирішальну роль у розслідуванні військових злочинів після закінчення бойових дій.
WP відзначає, що Україна багато в чому перемагає Росію в інформаційній інтернет-війні. Історії про хоробрість простих людей перетворюються на меми та легенди - приміром, як слова жінки, яка закликала окупантів покласти собі до кишень насіння чи відповідь захисників острова Зміїний на пропозицію російського воєнного корабля здатися.
Гільдія IT-фахівців закликає українців приєднуватися до інформаційного спротиву. "Ми з вами мобілізуємо весь світ проти немитої Росії та даємо ляпаса ворогам в інформаційному та кіберпросторі — і цей гучний ляпас чути навіть аж за океаном. Пам’ятайте про головне: ваші публікації, репости, коментарі, атаки проти ворога бачать наші військові — і відчувають цю підтримку", - йдеться в її повідомленні.
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Але деякі друзі виявилися "вдруг"
Слава Украине!
и ХУТИНА МЕДВЕДЕВА ШОЙГУ - РАЗОРВУТ !!!
Один з кураторів великого типу будівництва шпарив по 10 дописів про дороги й школи.
Зараз вже 10 днів тиша на сторінці.
Ні тобі засуджень агресії, ні підтримки, ні порад.
Мені вже за 50, я багато читала й бачила, але людська натура й досі мене дивує.
а кацапы не зря кавун гарбузом называют...они так считают и уверенны в этом.а в сибири даже умудряются жарить кавуны
Найбільш провокативні запитання:
для чого вступати в НАТО - Відповідь: щоб захиститися від вас. Жодна країна-член НАТО за ввесь час розширення не погрожувала рашці і не провокувала жодним чином. Мета створення- захист від нападу. Оскільки Європа - це сукупність в більшій степені маленьких держав, самостійно протистояти нападу і агресії рф не можливо.
Де ви були, коли в даунецку була війна? - в себе дома, бо не підтримую сепаратистів. Це - державна зрада. В усіх російькомовних містах не було війни, тому що українці не кликали парашу. НА вас і ваших дітях кров українського народу. Якщо б в парашці захотіли від"єднатися Курили, як би вона відреагувала? Думаю, знаємо.. Як в Чечні.