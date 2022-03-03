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Українці принижують ворогів та гуртують світ за допомогою соцмереж, - WP

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Українці принижують ворогів та гуртують світ за допомогою соцмереж, - WP

Видання Washington Post випустило великий матеріал про те, як українські кібер-добровольці організували інтернет-спротив агресору.

Повністю статтю можна прочитати англійською мовою за цим лінком, повідомляє Цензор.НЕТ.

Цю війну видання називає "війною з найбільшим доступом до інтернету в історії". На його думку, потік відео та живих трансляцій у соцмережах завдав удару по кремлівській пропаганді й згуртував світ на боці України.

"Україна багато в чому почала перемагати Росію у її власній грі, використовуючи невпинну строкату комунікацію, щоб розпалити цифровий опір та викрити агресію ворога в очах світу", - йдеться у повідомленні.

Читайте: Українці будуть з інтернетом і мобільним зв’язком, - Держспецзв’язку

Також це рятувало життя: через інтернет українці кинулися поширювати оборонні стратегії, планувати шляхи для біженців та документувати жорстокість ворога. Зйомки звірств окупантів можуть зіграти вирішальну роль у розслідуванні військових злочинів після закінчення бойових дій.

WP відзначає, що Україна багато в чому перемагає Росію в інформаційній інтернет-війні. Історії про хоробрість простих людей перетворюються на меми та легенди - приміром, як слова жінки, яка закликала окупантів покласти собі до кишень насіння чи відповідь захисників острова Зміїний на пропозицію російського воєнного корабля здатися.

Також читайте: Генштаб ЗСУ просить не розповсюджувати інформацію про наслідки російських обстрілів в режимі реального часу: може зацікавити ворожих артилеристів та навідників

Гільдія IT-фахівців закликає українців приєднуватися до інформаційного спротиву. "Ми з вами мобілізуємо весь світ проти немитої Росії та даємо ляпаса ворогам в інформаційному та кіберпросторі — і цей гучний ляпас чути навіть аж за океаном. Пам’ятайте про головне: ваші публікації, репости, коментарі, атаки проти ворога бачать наші військові — і відчувають цю підтримку", - йдеться в її повідомленні.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+22
Если здесь есть засланные казачки, вы - ******** КОНЧЕНЫЕ!
Слава Украине!
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03.03.2022 11:35
+21
Как-то так
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03.03.2022 11:42
+20
Гарбуз Хоккайдо



Один з кураторів великого типу будівництва шпарив по 10 дописів про дороги й школи.
Зараз вже 10 днів тиша на сторінці.
Ні тобі засуджень агресії, ні підтримки, ні порад.
Мені вже за 50, я багато читала й бачила, але людська натура й досі мене дивує.
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03.03.2022 11:38
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Моя знайома італьянка перестала спілкуватись зі своєю / вже в минулому / ватною подругою .
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03.03.2022 11:35 Відповісти
Я с близкими родственниками перестал общаться. Ну, то есть, как перестал... примерно, как с русским военньім кораблем.
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03.03.2022 11:40 Відповісти
dito. У мене може перевага над тобою. то родичі жінки.
Але деякі друзі виявилися "вдруг"
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03.03.2022 11:51 Відповісти
Если здесь есть засланные казачки, вы - ******** КОНЧЕНЫЕ!
Слава Украине!
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03.03.2022 11:35 Відповісти
РОССИЯНЕ, КОТОРЫЕ СЧИТАЮТ СЕБЯ ПАТРИОТАМИ СВОЕЙ СТРАНЫ! СПОСОБСТВУЙТЕ АРЕСТУ ВОЕННОГО ПРЕСТУПНИКА И ЕГО ОКРУЖЕНИЯ! ВЫ В МЕЖДУНАРОДНОЙ БЛОКАДЕ. ЛЕГИТИМНОЕ ПЕРЕХОДНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО НАЗНАЧИТ ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ ВЫБОРЫ. КАЖДЫЙ ДЕНЬ ВОЙНЫ НЕСЕТ ВАМ ЛЮДСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЖЕРТВЫ. ПРЕДОТВРАТИТЕ СУДЬБУ СЕВЕРНОЙ КОРЕИ ДЛЯ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!
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03.03.2022 11:35 Відповісти
Каддафи убрали, Чаушеску убрали
и ХУТИНА МЕДВЕДЕВА ШОЙГУ - РАЗОРВУТ !!!
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03.03.2022 11:38 Відповісти
Це як заклик до свиней повстати проти пастуха))
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03.03.2022 11:39 Відповісти
швидше до поплічників пастуха, які втрачають... все нажитое непосильным трудом
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03.03.2022 11:44 Відповісти
Не можна ні в якому разі принижувати лаптеногих маскалів!
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03.03.2022 11:37 Відповісти
правильно. здерти з них шкіру та й годі
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03.03.2022 11:40 Відповісти
Йо@ані прокляті обісцяні москальскі тварі теж люди !
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03.03.2022 11:49 Відповісти
Гарбуз Хоккайдо



Один з кураторів великого типу будівництва шпарив по 10 дописів про дороги й школи.
Зараз вже 10 днів тиша на сторінці.
Ні тобі засуджень агресії, ні підтримки, ні порад.
Мені вже за 50, я багато читала й бачила, але людська натура й досі мене дивує.
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03.03.2022 11:38 Відповісти
Ще б посилання на сторінку цього негідника. Щоб ми пересвідчились що Гарбуз не збрехалА. До речі, що за не співпадіння з родом в дієслові? Може то не Гарбуз, а Тиква?
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03.03.2022 11:48 Відповісти
отмотай дней на десять назад твитер,телегу,та даже цензор...там таких -поле непаханое.
а кацапы не зря кавун гарбузом называют...они так считают и уверенны в этом.а в сибири даже умудряются жарить кавуны
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03.03.2022 11:51 Відповісти
Гигуля, прибери свій пост. Кавун то арбуз, а гарбуз то тиква
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03.03.2022 12:00 Відповісти
о.ти гля...розбираєшьсі .то перевірка на москальство була
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03.03.2022 12:03 Відповісти
Щоб переконати упоротого, не потрібно доводити. Потрібно задавати питання. А що значить буква Z на цьому спаленому танку? Тоді він сам почне доходити до правди. Тільки так до упоротих щось дійде
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03.03.2022 11:38 Відповісти
Простите, что повторяюсь в стопиццотьій раз - но єто ровно то, что пуй не понимает в єтой войне. Что єто не чеченская, даже не Первая Українская. Что для того, чтобьі задокументировать происходящее, не нужньі, как раньше, военжурьі с дорогущей камерой. Теперь каждьій - военжур, просто потому, что камера есть в мобилке. Тьі теперь не можешь рассказьівать про "финский сахар", чтобьі потом твои полезньіе идиотьі могли трьіндеть про "паверьти ни фсьо так адназначна" - потому что все зафиксировано, на несколько камер, сразу.
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03.03.2022 11:38 Відповісти
И то правда.
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03.03.2022 11:47 Відповісти
тоже, все зафіксоване, і чекає свого часу.
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03.03.2022 12:08 Відповісти
До речі ватних ботів не багато - їх перекинули на внутрішньокацапський напрямок.
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03.03.2022 11:39 Відповісти
На цензорі їх і так мізер, бо спамимо і блокуєсо одразу.
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03.03.2022 11:40 Відповісти
На ютубах/твитерах ще скавучать.
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03.03.2022 11:51 Відповісти
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03.03.2022 11:41 Відповісти
картинку нужно смотреть,нажав "показать весь коментар"
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03.03.2022 11:48 Відповісти
Ось тут жіночка казала про те, щоб визивати когнітивний дисонанс. Говорити, що ніяких санкцій проти них не існує, що в них зараз по десять доларів за дерев'яний, а завишення цін - то пиндоська пропаганда.
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03.03.2022 11:50 Відповісти
Я ще ні до одного не достукалась... за 6 днів. Вони перескакують із теми на тему із помийної ями рос ТБ. Багато "дітей" війни з даунбасу і лугандону підтримують рос. населення в коментарях. Я думаю, що влада повинна позбавити кожного СЕПАРА громадянства після війни і виселити в ізольовану парашу.
Найбільш провокативні запитання:
для чого вступати в НАТО - Відповідь: щоб захиститися від вас. Жодна країна-член НАТО за ввесь час розширення не погрожувала рашці і не провокувала жодним чином. Мета створення- захист від нападу. Оскільки Європа - це сукупність в більшій степені маленьких держав, самостійно протистояти нападу і агресії рф не можливо.
Де ви були, коли в даунецку була війна? - в себе дома, бо не підтримую сепаратистів. Це - державна зрада. В усіх російькомовних містах не було війни, тому що українці не кликали парашу. НА вас і ваших дітях кров українського народу. Якщо б в парашці захотіли від"єднатися Курили, як би вона відреагувала? Думаю, знаємо.. Як в Чечні.
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03.03.2022 12:08 Відповісти
Как-то так
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03.03.2022 11:42 Відповісти
Или лучше зремль разобрать на кирпичики и ими восстановить дома в Мариуполе и Харькове????
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03.03.2022 11:43 Відповісти
ні, там кожна цеглина просякла смродом і скрєпами
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03.03.2022 12:10 Відповісти
Значит взорвать на фиг !!!
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03.03.2022 12:14 Відповісти
Ще раз пацани. якщо ви бачите ворожі ЮТЮБ канали які потрібно блоканути, давайте линьки мені. я працюю з ЮТЮБ командою і маю можливість самостійно подавати запит на блокування каналу. як правило блокування відбувається в 24г якщо це дезінформаційний канал та 30хв якщо канал чи відео містить небезпеку для ЗСУ.
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03.03.2022 11:54 Відповісти
чому до сих пір канал шарія працює?
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03.03.2022 12:11 Відповісти
я працюю над цим.
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03.03.2022 12:14 Відповісти
Я довольна своим маленьким вкладом в кибервойне против парашкинцев, жаль только быстро блокируют сволочи. Ну ничего, очень много постов всё же прочитали эти гады, ссылки на их зверства где только могла постила и буду постить, для Швейцарии ведь всё равно открыты все их cраные .ru
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03.03.2022 12:38 Відповісти
 
 