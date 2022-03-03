Окупанти вбили громадянина Бангладеш на судні біля Миколаєва
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Учора росіяни вбили громадянина Бангладеш на судні "Banglar Samriddhi", що перебувало на рейді біля Миколаєва, а напередодні захопили в заручники суховантаж "HELT".
Про це повідомляє Державна прикордонна служба, інформує Цензор.НЕТ.
"Учора росіяни вбили громадянина Бангладеш на судні "Banglar Samriddhi", що перебувало на рейді біля Миколаєва, а напередодні захопили в заручники суховантаж "HELT". При цьому судно "HELT" росіяни використовують як щит, щоб ховатися за ним від українських протикорабельних засобів, адже українці в цивільні об’єкти не стріляють", - йдеться у повідомленні.
В повідомленні вказано, що в середу через відкритий канал з безпеки судноплавства кораблі ВМФ РФ неодноразово диктували незаконні вимоги та загрози.
При цьому російські військові пірати відкрито загрожують застосуванням зброї кожному цивільному судну, яке має право мирного проходу, називаючи їх терористичною загрозою.
"Прикриваючись цивільними судами, захопленими в заручники, і намагаючись використати їх живим щитом, військово-морський флот Росії намагається підступно підкрадатися до українського узбережжя. Так, за тиждень війни пірати Чорного моря захопили в заручники 4 судна, одне з яких танкер "Афіна" під загрозами застосування зброї змусили вийти із територіальних вод Румунії – країни НАТО", - розповіли у Держприкордонслужбі.
Крім того, наголошується, що час від часу росіяни під час спроб обстріляти південні регіони України розстрілюють цивільні судна.
"З початку війни вони потрапили до 4 іноземних суден (є вбиті та поранені). У найближчій зоні України продовжує горіти танкер "MILLENNIUM SPIRIT" з 600 тоннами дизпалива. У танкер 25 лютого потрапила російська ракета. Поранений екіпаж був евакуйований морський пошуково-рятувальник України. ВМФ РФ не дає можливості загасити пожежу і не допустити екологічної катастрофи через розлив пального", - йдеться у повідомленні.
У Держприкордонслужбі зазначили, що міжнародна морська спільнота вже сприймає російських військових моряків на рівні, а то й гірше за піратів Сомалі, а у відповідь на загрози росіяни постійно чують прокляття і традиційні побажання йти відомим курсом.
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Калининград и спецоперация на Украине Все ещё впереди.
Первым, конечно, упадёт строительство, сильно упадёт, одни перестанут продавать, другие покупать, ипотека уже накрылась, то есть строительство встанет.
Далее туристы, явно их поток сильно снизится, и никаких миллионов не будет. Огромное количество туристов, которые к нам ездили - это невыездные, а у них каникулы отменяются.
Цены на продукты, с которыми, мягко говоря, и раньше были трудности, точно вырастут, и что будет дальше совсем непонятно, учитывая курсы валют, и доставку.
У «Автотора» точно возникнут трудности, как и огромного количества других предприятий области. Помощи из бюджета будет ждать бесполезно, губернатор должен это понимать. https://rugrad.eu/