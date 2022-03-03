Окупанти вбили громадянина Бангладеш на судні біля Миколаєва

Учора росіяни вбили громадянина Бангладеш на судні "Banglar Samriddhi", що перебувало на рейді біля Миколаєва, а напередодні захопили в заручники суховантаж "HELT".

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, інформує Цензор.НЕТ.

"Учора росіяни вбили громадянина Бангладеш на судні "Banglar Samriddhi", що перебувало на рейді біля Миколаєва, а напередодні захопили в заручники суховантаж "HELT". При цьому судно "HELT" росіяни використовують як щит, щоб ховатися за ним від українських протикорабельних засобів, адже українці в цивільні об’єкти не стріляють", - йдеться у повідомленні.

В повідомленні вказано, що в середу через відкритий канал з безпеки судноплавства кораблі ВМФ РФ неодноразово диктували незаконні вимоги та загрози.

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При цьому російські військові пірати відкрито загрожують застосуванням зброї кожному цивільному судну, яке має право мирного проходу, називаючи їх терористичною загрозою.

"Прикриваючись цивільними судами, захопленими в заручники, і намагаючись використати їх живим щитом, військово-морський флот Росії намагається підступно підкрадатися до українського узбережжя. Так, за тиждень війни пірати Чорного моря захопили в заручники 4 судна, одне з яких танкер "Афіна" під загрозами застосування зброї змусили вийти із територіальних вод Румунії – країни НАТО", - розповіли у Держприкордонслужбі.

Крім того, наголошується, що час від часу росіяни під час спроб обстріляти південні регіони України розстрілюють цивільні судна.

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"З початку війни вони потрапили до 4 іноземних суден (є вбиті та поранені). У найближчій зоні України продовжує горіти танкер "MILLENNIUM SPIRIT" з 600 тоннами дизпалива. У танкер 25 лютого потрапила російська ракета. Поранений екіпаж був евакуйований морський пошуково-рятувальник України. ВМФ РФ не дає можливості загасити пожежу і не допустити екологічної катастрофи через розлив пального", - йдеться у повідомленні.

У Держприкордонслужбі зазначили, що міжнародна морська спільнота вже сприймає російських військових моряків на рівні, а то й гірше за піратів Сомалі, а у відповідь на загрози росіяни постійно чують прокляття і традиційні побажання йти відомим курсом.