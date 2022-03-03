УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12917 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні
4 234 11
Бангладеш (12) війна (56641) Держприкордонслужба (4350) корабель (1422) Росія (47279)

Окупанти вбили громадянина Бангладеш на судні біля Миколаєва

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Окупанти вбили громадянина Бангладеш на судні біля Миколаєва

Учора росіяни вбили громадянина Бангладеш на судні "Banglar Samriddhi", що перебувало на рейді біля Миколаєва, а напередодні захопили в заручники суховантаж "HELT".

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, інформує Цензор.НЕТ.

"Учора росіяни вбили громадянина Бангладеш на судні "Banglar Samriddhi", що перебувало на рейді біля Миколаєва, а напередодні захопили в заручники суховантаж "HELT". При цьому судно "HELT" росіяни використовують як щит, щоб ховатися за ним від українських протикорабельних засобів, адже українці в цивільні об’єкти не стріляють", - йдеться у повідомленні.

В повідомленні вказано, що в середу через відкритий канал з безпеки судноплавства кораблі ВМФ РФ неодноразово диктували незаконні вимоги та загрози.

Читайте: Бунт на кораблі: російські морпіхи-строковики відмовились штурмувати Одесу, - "Думская"

При цьому російські військові пірати відкрито загрожують застосуванням зброї кожному цивільному судну, яке має право мирного проходу, називаючи їх терористичною загрозою.

"Прикриваючись цивільними судами, захопленими в заручники, і намагаючись використати їх живим щитом, військово-морський флот Росії намагається підступно підкрадатися до українського узбережжя. Так, за тиждень війни пірати Чорного моря захопили в заручники 4 судна, одне з яких танкер "Афіна" під загрозами застосування зброї змусили вийти із територіальних вод Румунії – країни НАТО", - розповіли у Держприкордонслужбі.

Крім того, наголошується, що час від часу росіяни під час спроб обстріляти південні регіони України розстрілюють цивільні судна.

Також читайте: Україна закликає партнерів засудити піратські дії РФ у Чорному морі, - МЗС

"З початку війни вони потрапили до 4 іноземних суден (є вбиті та поранені). У найближчій зоні України продовжує горіти танкер "MILLENNIUM SPIRIT" з 600 тоннами дизпалива. У танкер 25 лютого потрапила російська ракета. Поранений екіпаж був евакуйований морський пошуково-рятувальник України. ВМФ РФ не дає можливості загасити пожежу і не допустити екологічної катастрофи через розлив пального", - йдеться у повідомленні.

У Держприкордонслужбі зазначили, що міжнародна морська спільнота вже сприймає російських військових моряків на рівні, а то й гірше за піратів Сомалі, а у відповідь на загрози росіяни постійно чують прокляття і традиційні побажання йти відомим курсом.

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+8
Бангладеш утримався при голосуванні за резолюцію Генасамблеї ООН " Агресія проти України "
показати весь коментар
03.03.2022 12:32
+3
Десант орків підходить до Одеси: 4 великі десантні кораблі та кораблі підтримки
ЗСУ вже готові їх зустрічати у найкращих традиціях
показати весь коментар
03.03.2022 12:28
+3
Асфальтом?
показати весь коментар
03.03.2022 12:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тепер Бангладеш пришле нам зброю - лук і запас стріл.
показати весь коментар
03.03.2022 12:27 Відповісти
Десант орків підходить до Одеси: 4 великі десантні кораблі та кораблі підтримки
ЗСУ вже готові їх зустрічати у найкращих традиціях
показати весь коментар
03.03.2022 12:28 Відповісти
А з берега їх рознести не можна?
показати весь коментар
03.03.2022 12:31 Відповісти
Асфальтом?
показати весь коментар
03.03.2022 12:37 Відповісти
Не кіпішуйте, взагалі то по розуму треба дати їм висадитись і знищити, але там ще все заміновано.
показати весь коментар
03.03.2022 12:40 Відповісти
Краще треба знищувати разом з кораблем, але для цього потрібні ракети "Нептун"
показати весь коментар
03.03.2022 13:38 Відповісти
Ну, вот и морское пиратство им присудят. Кроме авиации еще и судоходство запретить. Пущай исключительно па волге матушке бороздят.
показати весь коментар
03.03.2022 12:29 Відповісти
3 марта 2022, 07:18


Калининград и спецоперация на Украине Все ещё впереди.
Первым, конечно, упадёт строительство, сильно упадёт, одни перестанут продавать, другие покупать, ипотека уже накрылась, то есть строительство встанет.
Далее туристы, явно их поток сильно снизится, и никаких миллионов не будет. Огромное количество туристов, которые к нам ездили - это невыездные, а у них каникулы отменяются.
Цены на продукты, с которыми, мягко говоря, и раньше были трудности, точно вырастут, и что будет дальше совсем непонятно, учитывая курсы валют, и доставку.
У «Автотора» точно возникнут трудности, как и огромного количества других предприятий области. Помощи из бюджета будет ждать бесполезно, губернатор должен это понимать. https://rugrad.eu/
показати весь коментар
03.03.2022 12:29 Відповісти
Königsberg kehrt nachhause.
показати весь коментар
03.03.2022 13:01 Відповісти
Бангладеш утримався при голосуванні за резолюцію Генасамблеї ООН " Агресія проти України "
показати весь коментар
03.03.2022 12:32 Відповісти
... і Казахстан !
показати весь коментар
03.03.2022 12:35 Відповісти
 
 