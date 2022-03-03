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Масовий збій у роботі карток VISA стався в Україні

Новини Цензор.НЕТ Економіка Суспільство

Масовий збій у роботі карток VISA стався в Україні

В Україні стався масштабний збій в роботі карток Visa. Користувачі скаржаться на неможливість проведення транзакцій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі РБК-Україна повідомила пресслужба Visa.

Як зазначають у Visa, компанія обізнана щодо технічних складностей й вже розв'язує проблему. Водночас причину збою було встановлено й роботу сервісів деяких банків - відновлено.

"Visa обізнана про технічні складності з оплатами та переказами в низці банків України. Ми встановили причину збою і на поточний момент вже відновлено роботу сервісів більшості банків", - заявили у пресслужбі.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
Ми щойно розраховувалися карткою, до того ж двічі - все нормально.
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03.03.2022 17:05
+4
Дудосять кацапи.
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03.03.2022 17:06
+4
Зранку була така проблема, вже не актуально. Все працює.
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03.03.2022 17:08
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І що на цей раз придумає Федоров?
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03.03.2022 17:04 Відповісти
Ми щойно розраховувалися карткою, до того ж двічі - все нормально.
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03.03.2022 17:05 Відповісти
Хз в Киеве только в эко, у других нормально
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03.03.2022 18:13 Відповісти
Дудосять кацапи.
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03.03.2022 17:06 Відповісти
Де Анонімус
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03.03.2022 17:08 Відповісти
Зранку була така проблема, вже не актуально. Все працює.
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03.03.2022 17:08 Відповісти
Anonimous, ти де?
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03.03.2022 17:11 Відповісти
Я тут )) до речі і ви інкогніто ))
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03.03.2022 17:30 Відповісти
МИ ВСІ АНУНІМУСИ І НАС ЛЕГІОНИ!
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03.03.2022 19:32 Відповісти
Не плутайте, Anonimous взламують а не відновлюють, це хакери, добре що вони зараз на нашому боці. А відновлювати повинні банківські структури. Все буде добре, відновлять.
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03.03.2022 17:31 Відповісти
Теж
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03.03.2022 17:11 Відповісти
Годину назад розрахувалась у Польщі приватбанківською візою. Проблем не було.
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03.03.2022 17:18 Відповісти
А коли Польща увійшла до складу України ? Ви хоч заголовок читали , чи аби написати ?
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03.03.2022 17:33 Відповісти
Спеціально написала, щоб показати, що закордоном проблем з українськими картками немає.
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03.03.2022 18:10 Відповісти
картка привату працює по всій Європі, Беня постарався
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03.03.2022 19:33 Відповісти
Іще раз запитання для тугодумів - ви заголовок читали ? Кого колише що там у Польщі з вашою карткою , мова про те що в Україні був збій , більш всього пов"язаний з кібератакою (( Немає проблем у Польщі то й добре ; замість того щоб тут дурню писати краще поясніть полякам що не всі біженці такі , як ті із них , хто Україну там соромить і виставляє усіх українців у неприглядному вигляді (( Або допоможіть консулу всіх наших неадекватів звідти депортувати щоб нам хоч соромно за них не було !!!!
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03.03.2022 18:22 Відповісти
 
 