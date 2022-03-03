УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11758 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
115 824 244
війна (56641) Путін (21449) Франція (1974) Макрон Емманюель (1053)

Макрон після розмови з Путіним: "Найгірше ще попереду"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Макрон після розмови з Путіним:

Після розмови з президентом РФ Володимиром Путіним президент Франції Емманюель Макрон вважає, що Путін прагне захопити всю Україну, і що "найгірше ще попереду".

Про це заявили у Єлисейському палаці за підсумками розмови Макрона і Путіна, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

За словами палацу, Путін висловив Макрону велику рішучість продовжувати наступ з метою "взяти під контроль" всю країну.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін - Макрону: жодних ракетних обстрілів Києва та інших міст немає

Під час цієї півторагодинної розмови російський президент сказав Макрону, що операція російської армії розвивається за планом Москви. Він сказав, що ситуація буде загострюватися, якщо українці не приймуть його умови.

"Президент Макрон очікує, що найгірше ще попереду, враховуючи те, що сказав йому президент Путін", - повідомили у Єлисейському палаці.

Окупанти після розмови президентів заявили, що Путін докладно виклав Макрону російські умови: "насамперед демілітаризація та нейтральний статус України - щоб із її території ніколи не було загрози для Росії".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Франція заарештувала 86-метрову яхту гендиректора "Роснафти" Сечина вартістю $120 млн

Путін також заявив Макрону, що інформація про ракетні обстріли Києва - це неправда.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+87
показати весь коментар
03.03.2022 17:14
+83
Макрон ты смешон !!! Ты сначала говорил что не будет нападать типа ты договорился с ****** . Потом пропал язык в сраке был ... Теперь поговорил и пугаешь нас что будет хуже
Макрон ты конь педальный и твой друг ***** идет на *** как корабль и ты вместе с ним
Слава Украине !!! Смерть Ворогам !!!
показати весь коментар
03.03.2022 17:29
+82
Ми готові.
показати весь коментар
03.03.2022 17:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Запад должен понять, что им следует помогать Украине оружием и др. намного больше чем до сих пор.
И способствовать большему количеству добровольцев из Запада.
показати весь коментар
03.03.2022 18:25 Відповісти
Макароша, Украина не Франция, вы бы уже несколько раз сдались, будучи в наших условиях. Так шо передай *****, чтобы оделся свеже, мы его скоро на красной площади торжественно хоронить будем, под звуки украинского гимна при поднятии украинского флага над ордынским кремлем ..
показати весь коментар
03.03.2022 18:36 Відповісти
ага , як в 1940 році зразу здриснули.
показати весь коментар
03.03.2022 21:55 Відповісти
Ні , вони були на багато в крайщих умовах .
Гітлер наспупав тільки зі сторони країн Бенелюкса , обійшовши Мажино .

Й вони Паріж здали без єдиного пострілу , хоча французька армія еще мала багато боездатних дивізій .
А в колонні Манштейну було до 90% легких танків , які зенітка прошивала "як співала" . Але вони вирішили капітуляцію підписати , що не руйнувати Париж .
показати весь коментар
03.03.2022 22:17 Відповісти
Уберите это у..бка Макрона! Не давайте ему влезать в переговоры!
показати весь коментар
03.03.2022 18:37 Відповісти
Тепер завдяки цій розмові нам швидше поставлять доросле ПВО.В подяку гарантуєм забезпечити демілітаризацію і денацифікацію РФ.
показати весь коментар
03.03.2022 18:40 Відповісти
******** *****, иди *****.
показати весь коментар
03.03.2022 18:50 Відповісти
Французские сцыкуны даже пребывая в самом Париже и уже думая только о себе. А вообще абсолютно бесхребетная нация. Все кто бы на них не напал - они всем сдадутся
показати весь коментар
03.03.2022 18:52 Відповісти
В 2008 г. именно Франция и Германия похоронила заявку ПДЧ Украины в НАТО! 🤔
показати весь коментар
03.03.2022 22:40 Відповісти
Оголошуєм війну НАТО.Що нам втрачати?Так і закриєм небо.
показати весь коментар
03.03.2022 19:11 Відповісти
Макарон! Заверни свое хлебало!!! Ссыкуны, подпеватели вместе с фрицами!!!
Они уже говорили, что Киев не выстоит и 3-х дней!!! Уже 8-й на дворе!!!
Лучше пусть жуют себе молча и раззевать свой вонючий рот!!!
Мы сами справляемля!!!! С нами Бог!!!
показати весь коментар
03.03.2022 19:13 Відповісти
бога нет. и не справляемся мы сами. странный ты.
показати весь коментар
03.03.2022 20:56 Відповісти
Если путинские неонацисты захватят Украину, то огромная вина будет и Запада.
Если они буду нам давать количество оружия, сколько они могут, и от них будет идти достаточное количество доброваольцев, Украина победит.

На Западе должна проходить серьезная работа по агитации по добровольцам.

И я уверен, что если страны НАТО или ООН ввели бы тыс 100 своих войск официально на территорию Украины, то ядерной войны не было бы. Это же не на территорию кацапстана, а на территорию независимого государства, которое попросило о помощи. Надеюсь, что Запад созреет до этого. Если неонацистский кацапстан захватит Украину, то они дальше будут планировать до Атлантики.
показати весь коментар
03.03.2022 19:16 Відповісти
МАКРОН УРОД ИЛИ ГОВОРИ ЧТО УЗНАЛ ИЛИ МОЛЧИ. НЕЧЕГО ПУГАТЬ! Можно попросить Байдена узнать у Макрона что там наговорило пуйло
показати весь коментар
03.03.2022 19:19 Відповісти
Как известно, есть кацапская песня:
Дорогие мои старики... мы еще повоюем.

То есть, в первую очередь воевать это у них заложено в психике глубоко и широко. И кто бы там ни был президеетом.

Если мир не объединится и не даст им хорошо по зубам и по психике, то они скоро захотят идти до Атлантики. А если дойдут, то будут смотреть куда идти дальше.

Могут сказать, что "повоюем" это в переносном смысле. Это конкретное слово, которое, в первую очередь, имеет прямой смысл, а переносный это постольку поскольку. Притом далеко не каждый вообще воспринимает переносный смысл.
показати весь коментар
03.03.2022 19:33 Відповісти
Здесь истерически влезло множество козломордых ботов и пытаются рассорить нас Западом.

Наши нормальные украинцы могут ругать Запад, что они мало помогают, а козломордые боты просто посылают западников подальше и даже говорят не лезьте "к нам", дескать с нами бог, он дескать поможет. Да еще могут сказать: "слава Украине".
показати весь коментар
03.03.2022 19:40 Відповісти
***** закончит как Гитлер
показати весь коментар
03.03.2022 19:41 Відповісти
Порадував, курва.
А як стосовно закриття повітряного простору?
Знову ніяк?
показати весь коментар
03.03.2022 19:48 Відповісти
ой
да что ты говришь
не чего было постоянно с ним говорить
теперь хоть помогайте
и небо закройте
хватит ему давать бомбить все тут
пво же в основном в киеве, а на другие города не хватает
показати весь коментар
03.03.2022 20:02 Відповісти
Речник ***** макарон пустив термобаричного шептуна.
показати весь коментар
03.03.2022 20:03 Відповісти
Запад обязан закрыть воздушное пространство над Украиной. И давать намного больше оружия. И добровольцы, а может и государственные армии. Никакой ядерной войны от этого не будет.

Если козлостан захватит Украину, то через короткое время они нацелятся идти до Атлантики.
Путлер это Гитлер 21 века. И дело не только в Путлере. Там народ, как минимум, 80% такие.
показати весь коментар
03.03.2022 20:23 Відповісти
И еще. В козлостанцев 1000 летняя агрессия и ненависть до иных народов.
А здесь еще внушенная им сталиным, потом путлером психика "народа-победителя". Отсюда их еще бОльшая агрессия и ненависть ко всем иным народам. Надо им раз дать по зубам и по психике, чтобы лет на 200 смирнее стали.
показати весь коментар
03.03.2022 20:39 Відповісти
Похоже кацлы еще не наелись. А макарон - шлюха еще та. Мы и без тебя знаем, что будет хуже. Но не тебе нас пугать от имени *****... Не тебе....
показати весь коментар
03.03.2022 20:27 Відповісти
Шо там с тем ****** переговариваться? Давайте оружие и ПВО. ЗСУ защищает от ***** и Запад в том числе
показати весь коментар
03.03.2022 21:08 Відповісти
До послденего кацапа воевать не будет, ситуация в россии, не такая как было в германии свое время, долгую войну рашка не выдержить, вопрос выдержить ли украина?
показати весь коментар
03.03.2022 21:38 Відповісти
Україна витримає. Не сси.
показати весь коментар
03.03.2022 22:28 Відповісти
Мне то что, народ не готовился к войне, отличие о чеченцев, вот это настораживает..
показати весь коментар
03.03.2022 23:10 Відповісти
Відчуйте різницю:

- США за 20 років в Афганістані втратив 2448 вояків;

- РФ за 2 дні втратив приблизно таку ж кількість!!!
показати весь коментар
03.03.2022 21:52 Відповісти
макрон - йди на ***.
показати весь коментар
03.03.2022 21:53 Відповісти
Бл#дь які вони ссцикливі!!! Макрони, та іньші.... дайте 100 ******** літаків й за 3 дня до Мацкви дійде ЗСУ!!!
СЕДЯТЬ У ПАМПЕРСИ СЦЮТЬ ВІД ТОГО САТАНИ-*****. ВЖЕ ГИДКО СЛУХАТИ.
показати весь коментар
03.03.2022 22:27 Відповісти
Хлопчік, Макрон - ИДИНАХУЙ!
показати весь коментар
03.03.2022 22:29 Відповісти
Ні. Він мав на увазі Гаага для ***** й роззброєння засрашкі.
показати весь коментар
03.03.2022 22:50 Відповісти
1,5 години "стращав" Макарона, от він і наклав в штани та став "Мокруном"! 😲😵😯
показати весь коментар
03.03.2022 22:50 Відповісти
а макрон розуміє, що оце "найгірше" так само і його стосується???
показати весь коментар
04.03.2022 00:11 Відповісти
ссыкунявость запада угрожает тем же германиям появлением ядерных ракет у них под боком-у новой "берлинской стены"..Полезно было бы общественности запада побудить влиять на своих политиков,а немцев вспомнить,как они совсем недавно дрожали только от присутствия мощного врага за забором даже без единого взорвавшегося снаряда.А теперь эти немцы помешали вовремя получить нам оружие.Пусть подумают о СВОКЙ ближайшей перспективе,которую защищает ДЛЯ НИХ ТОЖЕ Украина
показати весь коментар
04.03.2022 00:16 Відповісти
Є певні думки. Аналізуючи, на даний момент, ситуацію (військовий час, мобілізація, ментальність орків, риторика, і те що твориться в мізках більшості росіян) до того ж маю досвід спілкування з «маасквичями». Ця скотина взагалі не сприймає поразку і може застосувати коврові ракетні, чи взагалі тактичне ядерне. Чи міг хтось уявити таке неділю назад, що у нас буде така реальність. Надія на наші війська, на час, і на Бога. Це людські життя Українців(на привеликий жаль) і нелюдів. І можливо тоді Захід нас почує і закриють небо. Це наш шанс. - один з реалістичних позитивних варіантів. В ідеалі, якщо цю скотину «замочят в сартире
показати весь коментар
04.03.2022 01:20 Відповісти
Мікрон, подзвони Бідону.
показати весь коментар
04.03.2022 04:32 Відповісти
Не, оно конечно патриотично сейчас кричать "закройте небо", "дайте оружие", "дайте войска"... одно лишь "но"
В 2019-м патриотичньіе граждане предупреждали чем все может закончиться. Не послушали.
Теперь, после того, как обезьяна и зеленая гнида обвиняли западньіх партнеров в разгоне дезьі и фейках, после того как зеленая гнида 2,5 года планомірно подрьівала обороноспособность страньі, гарант надається что тебя сразу усльішат
показати весь коментар
04.03.2022 05:25 Відповісти
Я заметил, как только эта лягушка выныривает из своего болота и начинает квакать сразу попахивает зрадой. Лягушка готовится к выборам. Им нужен дешёвый российский газ плюс, мне кажется, х...ло греет его предвыборную кампанию. Вот он сердечный и отрабатывает не покладая рук ********** рублики...
показати весь коментар
04.03.2022 05:42 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 