Макрон після розмови з Путіним: "Найгірше ще попереду"
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Після розмови з президентом РФ Володимиром Путіним президент Франції Емманюель Макрон вважає, що Путін прагне захопити всю Україну, і що "найгірше ще попереду".
Про це заявили у Єлисейському палаці за підсумками розмови Макрона і Путіна, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
За словами палацу, Путін висловив Макрону велику рішучість продовжувати наступ з метою "взяти під контроль" всю країну.
Під час цієї півторагодинної розмови російський президент сказав Макрону, що операція російської армії розвивається за планом Москви. Він сказав, що ситуація буде загострюватися, якщо українці не приймуть його умови.
"Президент Макрон очікує, що найгірше ще попереду, враховуючи те, що сказав йому президент Путін", - повідомили у Єлисейському палаці.
Окупанти після розмови президентів заявили, що Путін докладно виклав Макрону російські умови: "насамперед демілітаризація та нейтральний статус України - щоб із її території ніколи не було загрози для Росії".
Путін також заявив Макрону, що інформація про ракетні обстріли Києва - це неправда.
Будь ласка, зачекайте...
И способствовать большему количеству добровольцев из Запада.
Гітлер наспупав тільки зі сторони країн Бенелюкса , обійшовши Мажино .
Й вони Паріж здали без єдиного пострілу , хоча французька армія еще мала багато боездатних дивізій .
А в колонні Манштейну було до 90% легких танків , які зенітка прошивала "як співала" . Але вони вирішили капітуляцію підписати , що не руйнувати Париж .
Они уже говорили, что Киев не выстоит и 3-х дней!!! Уже 8-й на дворе!!!
Лучше пусть жуют себе молча и раззевать свой вонючий рот!!!
Мы сами справляемля!!!! С нами Бог!!!
Если они буду нам давать количество оружия, сколько они могут, и от них будет идти достаточное количество доброваольцев, Украина победит.
На Западе должна проходить серьезная работа по агитации по добровольцам.
И я уверен, что если страны НАТО или ООН ввели бы тыс 100 своих войск официально на территорию Украины, то ядерной войны не было бы. Это же не на территорию кацапстана, а на территорию независимого государства, которое попросило о помощи. Надеюсь, что Запад созреет до этого. Если неонацистский кацапстан захватит Украину, то они дальше будут планировать до Атлантики.
Дорогие мои старики... мы еще повоюем.
То есть, в первую очередь воевать это у них заложено в психике глубоко и широко. И кто бы там ни был президеетом.
Если мир не объединится и не даст им хорошо по зубам и по психике, то они скоро захотят идти до Атлантики. А если дойдут, то будут смотреть куда идти дальше.
Могут сказать, что "повоюем" это в переносном смысле. Это конкретное слово, которое, в первую очередь, имеет прямой смысл, а переносный это постольку поскольку. Притом далеко не каждый вообще воспринимает переносный смысл.
Наши нормальные украинцы могут ругать Запад, что они мало помогают, а козломордые боты просто посылают западников подальше и даже говорят не лезьте "к нам", дескать с нами бог, он дескать поможет. Да еще могут сказать: "слава Украине".
А як стосовно закриття повітряного простору?
Знову ніяк?
да что ты говришь
не чего было постоянно с ним говорить
теперь хоть помогайте
и небо закройте
хватит ему давать бомбить все тут
пво же в основном в киеве, а на другие города не хватает
Если козлостан захватит Украину, то через короткое время они нацелятся идти до Атлантики.
Путлер это Гитлер 21 века. И дело не только в Путлере. Там народ, как минимум, 80% такие.
А здесь еще внушенная им сталиным, потом путлером психика "народа-победителя". Отсюда их еще бОльшая агрессия и ненависть ко всем иным народам. Надо им раз дать по зубам и по психике, чтобы лет на 200 смирнее стали.
- США за 20 років в Афганістані втратив 2448 вояків;
- РФ за 2 дні втратив приблизно таку ж кількість!!!
СЕДЯТЬ У ПАМПЕРСИ СЦЮТЬ ВІД ТОГО САТАНИ-*****. ВЖЕ ГИДКО СЛУХАТИ.
В 2019-м патриотичньіе граждане предупреждали чем все может закончиться. Не послушали.
Теперь, после того, как обезьяна и зеленая гнида обвиняли западньіх партнеров в разгоне дезьі и фейках, после того как зеленая гнида 2,5 года планомірно подрьівала обороноспособность страньі, гарант надається что тебя сразу усльішат