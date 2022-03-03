Уряд почав працювати над створенням чотирьох фондів відновлення України, - Шмигаль
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що уряд починає працювати над створенням чотирьох фондів, кошти яких підуть на відновлення України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Шмигаль сказав у своєму зверненні увечері 3 березня.
"Правда за нами, і ми ніколи не здамося. Тому вже зараз, за дорученням президента України, уряд починає працювати над створенням 4-х фондів. Кошти цих фондів підуть на відновлення України", - сказав Шмигаль у зверненні в четвер увечері.
За його словами, перший – Фонд відновлення зруйнованого майна та інфраструктури. "Ми поновимо все, що зруйнували російські окупанти. Кожен будинок, кожну квартиру, кожну школу, кожен дитячий садок та лікарню! Кожен міст і дорогу!", - заявив прем'єр.
Другий – Фонд оновлення та трансформації економіки. "Ми проситимемо наших партнерів схвалити для нас так званий український План Маршалла. Нам потрібно не просто відновити економіку, ми будуватимемо нову європейську країну", - додав він.
Третій - Фонд обслуговування та погашення боргу. "Україна сьогодні, незважаючи на війну, виконує всі свої зобов’язання. 1 березня Мінфін України здійснив купонну виплату у розмірі 292 мільйонів доларів за єврооблігаціями. Але ми вважаємо, що світ має допомагати та підтримувати Україну, розуміючи, який вантаж сьогодні лежить на нас", - вважає Шмигаль.
І четверте. Фонд підтримки постраждалого бізнесу. "Усі ми бачимо, скільки підприємців, компаній допомагають сьогодні нашим військовим, лікарям, звичайним українцям. Всі об'єдналися заради спільної мети вигнати ворога з нашої землі. І ми розуміємо, що наше завдання – допомогти бізнесу повернутися до нормальної роботи, нормального життя, нормального існування", - підсумував прем'єр.
Будь ласка, зачекайте...
«Русские несут крематории для себя. Это ужас. Я не понимаю, что это за человек, который может планировать такие акты геноцида и нацизма. Даже украинская сторона лучше относится к оккупантам, чем их руководство».
Але перемовини вести дуже хоче!
"В Вознесенске забрали у четверых глав ОТГ телефоны и зам мэра", - рассказал Виталий Ким.
По его словам, российские военные могут использовать их телефоны для вброса фейков.
Ви про це не думаєте ?
Пропадуть без хазяйського ока.
А до того вони замість відновлення армії два роки створювали фонд відновлення Донбасу!!!
⚡️Прокуратура Гааги просит всех имеющих документальные свидетельства военных преступлений россиян передавать эти материалы на электронную почту [email protected]. Писать можно на любом языке. Сбрасывайте фото, видео, документы, показания очевидцев.
Вот о каких фактах нужно сообщать:
- убийства русскими оккупантами мирных жителей,
- варварских ракетно-бомбовых и артиллерийских ударов по больницам, школам, жилым домам и другим гражданским объектам
Источник: Верховная Рада Украины
Проект реалізується за підтримки Офісу Президента України, Міністерство охорони здоров'я України та Інституту когнітивного моделювання.
❕Якщо ви відчуваєте тривогу, панічні атаки, маєте ознаки депресії, залишайте заявку на платформі «Розкажи мені» та очікуйте зворотного зв'язку від фахівця. Для отримання допомоги потрібно коротко описати свій запит і надіслати заявку через сайт https://tellme.com.ua/.
📲 Модератори платформи підберуть фахівця, і він якнайшвидше зв'яжеться з вами. Консультації проводяться безкоштовно в режимі онлайhttps://scontent.fiev26-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/274716050_295606702671328_5993316197720940985_n.jpg?stp=dst-jpg_s1080x2048&_nc_cat=1&ccb=1-5&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=Azl0ylVBQbMAX8fCcXn&_nc_ht=scontent.fiev26-1.fna&oh=00_AT_eW2rUKRv1dcWzj4_etu7Voy_MZ23ZQUgnt2haVU4igw&oe=6226AC4Eн.
☝🏻 Крім того, команда Інституту когнітивного моделювання у співпраці з кафедрою медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії Національного медичного університету імені Богомольця та фахівцями проекту «Друг» розробила бот https://t.me/friend_first_aid_bot першої психологічної допомоги. Він стане в пригоді у перші години після травматичної події.
Також бот містить рекомендації щодо збереження психологічного здоров'я.
https://t.me/operativnoZSU/10689
ЗНОВ ЗАМИСЛИЛИСЬ ПРО РОЗПИЛ БАБЛА!
Вчора, 2 березня, бердянський волонтер і зоозахисниця допомогли забрати трупи чоловіків, яких було розстріляно у двох автівках поряд з селом Осипенко Бердянскького району.
Про це повідомили у прес-службі Бердянської РДА, передає 061.
Відомо, що російські окупанти розстріляли автомобіль з цивільними. Загибло троє чоловіків. Серед них знайшли тіло чоловіка, що власноруч голими руками переніс міну, що знайшли під мостом до лісосмуги
Обставини події з'ясовуються. Наразі тіла загиблих передали рідним.
Нагадаємо, що вночі в Осипенківській громаді знову були обстріли. Спостерігається нестача продовольства.