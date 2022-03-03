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Уряд почав працювати над створенням чотирьох фондів відновлення України, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Уряд почав працювати над створенням чотирьох фондів відновлення України, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що уряд починає працювати над створенням чотирьох фондів, кошти яких підуть на відновлення України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Шмигаль сказав у своєму зверненні увечері 3 березня.

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"Правда за нами, і ми ніколи не здамося. Тому вже зараз, за дорученням президента України, уряд починає працювати над створенням 4-х фондів. Кошти цих фондів підуть на відновлення України", - сказав Шмигаль у зверненні в четвер увечері.

За його словами, перший – Фонд відновлення зруйнованого майна та інфраструктури. "Ми поновимо все, що зруйнували російські окупанти. Кожен будинок, кожну квартиру, кожну школу, кожен дитячий садок та лікарню! Кожен міст і дорогу!", - заявив прем'єр.

Другий – Фонд оновлення та трансформації економіки. "Ми проситимемо наших партнерів схвалити для нас так званий український План Маршалла. Нам потрібно не просто відновити економіку, ми будуватимемо нову європейську країну", - додав він.

Третій - Фонд обслуговування та погашення боргу. "Україна сьогодні, незважаючи на війну, виконує всі свої зобов’язання. 1 березня Мінфін України здійснив купонну виплату у розмірі 292 мільйонів доларів за єврооблігаціями. Але ми вважаємо, що світ має допомагати та підтримувати Україну, розуміючи, який вантаж сьогодні лежить на нас", - вважає Шмигаль.

І четверте. Фонд підтримки постраждалого бізнесу. "Усі ми бачимо, скільки підприємців, компаній допомагають сьогодні нашим військовим, лікарям, звичайним українцям. Всі об'єдналися заради спільної мети вигнати ворога з нашої землі. І ми розуміємо, що наше завдання – допомогти бізнесу повернутися до нормальної роботи, нормального життя, нормального існування", - підсумував прем'єр.

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Топ коментарі
+21
Здається спочатку треба перемогти.
Ви про це не думаєте ?
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03.03.2022 19:48
+10
Да-да!
А до того вони замість відновлення армії два роки створювали фонд відновлення Донбасу!!!
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03.03.2022 19:48
+9
"не розуміє"...
Але перемовини вести дуже хоче!
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03.03.2022 19:50
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⚡️ Зеленский об отношении Путина к российским солдатам:

«Русские несут крематории для себя. Это ужас. Я не понимаю, что это за человек, который может планировать такие акты геноцида и нацизма. Даже украинская сторона лучше относится к оккупантам, чем их руководство».
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03.03.2022 19:47 Відповісти
"не розуміє"...
Але перемовини вести дуже хоче!
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03.03.2022 19:50 Відповісти
А ты - радикал.
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03.03.2022 19:52 Відповісти
⚡️Глава Николаевской ОГА Виталий Ким:

"В Вознесенске забрали у четверых глав ОТГ телефоны и зам мэра", - рассказал Виталий Ким.

По его словам, российские военные могут использовать их телефоны для вброса фейков.
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03.03.2022 19:48 Відповісти
говносми там сообщают что переговоры завершились."Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал, сторонам удалось достигнуть понимания по вопросу гуманитарных коридоров с временным прекращением огня. Но в целом, сказал он, Киев не получил тех результатов, на которые рассчитывал, поэтому планируется третий раунд переговоров."
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03.03.2022 19:57 Відповісти
Ще один балабол !
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03.03.2022 19:48 Відповісти
1-ий фонд "Беня", 2-ий фонд "Скумбрія", 3-ій фонд імені загиблого брата Єрмака, а 4- Шмигаль, а це хто?
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03.03.2022 20:06 Відповісти
А розпорядниками фондів будуть бєня,ахметов,фірташ та пінчук?
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03.03.2022 19:48 Відповісти
..четвертий фонд... допомоги бізнесу... точно буде наповнений і бистренько спустошений!!!)))
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03.03.2022 20:02 Відповісти
Здається спочатку треба перемогти.
Ви про це не думаєте ?
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03.03.2022 19:48 Відповісти
А як же будівництво? Це ж мільярди грошей пообіцяли!
Пропадуть без хазяйського ока.
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03.03.2022 19:53 Відповісти
Да-да!
А до того вони замість відновлення армії два роки створювали фонд відновлення Донбасу!!!
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03.03.2022 19:48 Відповісти
Рисуйте прямые автобаны , чтобы люди меньше жгли топлива по загогулинам Экономика должна быть экономной
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03.03.2022 19:50 Відповісти
Своєчасно і обнадійливо.
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03.03.2022 19:50 Відповісти

⚡️Прокуратура Гааги просит всех имеющих документальные свидетельства военных преступлений россиян передавать эти материалы на электронную почту [email protected]. Писать можно на любом языке. Сбрасывайте фото, видео, документы, показания очевидцев.

Вот о каких фактах нужно сообщать:
- убийства русскими оккупантами мирных жителей,
- варварских ракетно-бомбовых и артиллерийских ударов по больницам, школам, жилым домам и другим гражданским объектам

Источник: Верховная Рада Украины
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03.03.2022 19:51 Відповісти
🤝 З метою психологічної підтримки громадян України, які страждають від наслідків збройної агресії Росії, цілодобово працює безкоштовна інтернет-платформа психологічної допомоги «Розкажи мені».

Проект реалізується за підтримки Офісу Президента України, Міністерство охорони здоров'я України та Інституту когнітивного моделювання.

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☝🏻 Крім того, команда Інституту когнітивного моделювання у співпраці з кафедрою медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії Національного медичного університету імені Богомольця та фахівцями проекту «Друг» розробила бот https://t.me/friend_first_aid_bot першої психологічної допомоги. Він стане в пригоді у перші години після травматичної події.
Також бот містить рекомендації щодо збереження психологічного здоров'я.
https://t.me/operativnoZSU/10689
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03.03.2022 19:53 Відповісти
ОГОВТАЛИСЬ!
ЗНОВ ЗАМИСЛИЛИСЬ ПРО РОЗПИЛ БАБЛА!
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03.03.2022 19:53 Відповісти
⚡️У Бердянському районі знайшли тіла трьох розстріляних чоловіків: серед них був герой соцмереж, що голим руками переніс міну

Вчора, 2 березня, бердянський волонтер і зоозахисниця допомогли забрати трупи чоловіків, яких було розстріляно у двох автівках поряд з селом Осипенко Бердянскького району.

Про це повідомили у прес-службі Бердянської РДА, передає 061.

Відомо, що російські окупанти розстріляли автомобіль з цивільними. Загибло троє чоловіків. Серед них знайшли тіло чоловіка, що власноруч голими руками переніс міну, що знайшли під мостом до лісосмуги

Обставини події з'ясовуються. Наразі тіла загиблих передали рідним.

Нагадаємо, що вночі в Осипенківській громаді знову були обстріли. Спостерігається нестача продовольства.
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03.03.2022 19:53 Відповісти
Ідіот і базіка Війна---борись з фашистами,а не язиком ляпай.
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03.03.2022 19:54 Відповісти
Це так мило звучить зараз,це щоб підняти наш дух. Але реальність така страшна.
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03.03.2022 19:56 Відповісти
Коля Котлета , Безумгла , лісовик Трухін , братан Єрмака - кандидати на керівників цих фондів ?
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03.03.2022 19:56 Відповісти
Які к трясцям фонди? Росія сьогодні наказала знищити Україну повністю, всі міста і села.
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03.03.2022 19:57 Відповісти
а вас корч не бере, кацапстан чи ********* так писати?
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03.03.2022 20:10 Відповісти
про фонди рано думати. Зараз потрібно про ПРО, ППО думати, а то кацап-стан не спить.
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07.03.2022 00:16 Відповісти
⚡️ Украинские войска подожгли российские танки в Николаевской области.
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03.03.2022 19:59 Відповісти
на скільки я розумію фонд повинен бути лише один золотий запас рф
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03.03.2022 19:59 Відповісти
А что уже война закончилась? Можно выходить с подвалов бросать оружие и строить?
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03.03.2022 20:01 Відповісти
Працюйте над озброєнням тер. оборони в першу чергу
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03.03.2022 20:03 Відповісти
Сначала надо расхерачить орков. Потом фонды, что тоже надо. Но делать это нужно из путинских денег, замороженных в ЕС.
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03.03.2022 20:03 Відповісти
Може негайно треба резерви готовити для допомоги ЗСУ? Партизанські загони треба по всій Україні негайно.
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03.03.2022 20:05 Відповісти
 
 