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Я мушу говорити з Путіним, іншого шляху немає, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Я мушу говорити з Путіним, іншого шляху немає, - Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що готовий на рівних розмовляти з Володимиром Путіним про будь-які питання, які турбують російську владу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Президент України сказав на зустрічі з іноземними медіа.

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Я мушу поговорити з Путіним. Тому що немає іншого шляху зупинити війну. Тому я мушу це робити.

Я відкрита людина, я знаю всі питання, які піднімає президент Путін, його оточення, міністр закордонних справ. Я вважаю, що треба говорити без образ, без умов – просто поговорити як чоловіки і як люди".

"Готовий обговорити всі питання, я всі їх розумію дуже глибоко. Про Україну, про її мову, про проблематику російської мови, як вони кажуть, хоч її не бачу – готовий говорити також. Про Донбас окупований, або не окупований. Про "ДНР", "ЛНР", про все, що відбувається".

Президент нагадав, що до президентства і до війни був популярною персоною в Білорусі, Казахстані та Росії, тому, за його словами, "чудово розуміє ментальність цих народів".

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"Знаю, де ми однакові, де є різниця і де ми можемо знайти ті чи інші точки, щоб не воювати, а щоб почався мир.

Ми готові до цього. Ми хочемо миру. Не треба з нами говорити, як з країною іншого сорту, іншої планети.

Якщо ми говоримо по-людськи і на рівних, ми піднімемо всі питання щодо "небезпеки", чи як вони хочуть її назвати. І вирішимо всі питання".
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Топ коментарі
+77
***** прийме від України тільки капітуляцію і більше нічого.
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03.03.2022 20:26
+49
Уже говорить нех. Наговорились. Можно только поздороваться. С японцами. Во Владивостоке.
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03.03.2022 20:27
+40
Верховний типукомандувач та ВСУ живуть у різних реальностях.
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03.03.2022 20:28
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Тримайтеся. Якщо ви не здавайтесь вас неможливо перемогти. Час працює на Україну. Кожна година наближає поразка Мордора.
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03.03.2022 20:43 Відповісти
Про що говорити? ВВХ однозначно заявив, що бажає знищення України. Так про що говорити????
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03.03.2022 20:43 Відповісти
Видно коломойша проинструктировал главЗебила о чем с ****** можно логовориться...
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03.03.2022 21:11 Відповісти
Якщо ми говоримо по-людськи і на рівних, ми піднімемо всі питання щодо "небезпеки", чи як вони хочуть її назвати. І вирішимо всі питання". Джерело: https://censor.net/ua/n3321170

- він же тобі пояснював придурок - що він хоче деніфікації українців та знищення України, яку придумав Ленін. Що тобі незрозуміло ідіот?
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03.03.2022 20:43 Відповісти
Опъять посредине,перестать стрелять,день победы и шашлыки...Ой дыбил...
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03.03.2022 21:16 Відповісти
Да, он тупой, а вот его окружение намеренно толкают "найвэлычнишого" на мировую с кремлевским вонючим клопом.
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03.03.2022 22:23 Відповісти
Дайте этому придурка селёдки!
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03.03.2022 22:33 Відповісти
М Владимир Владимирович 5bb66c7b

Война , ........ и только кучка недоразвитых троляк изголяется своим ущербным ≪остроумием и отвагой≫ перед собой на счёт Президента . И это все те мрази которые тут поносили что Зеленского не будет в первый же день в стране .
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04.03.2022 02:30 Відповісти
Перемога - единий шлях зупинити війну!!!
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03.03.2022 20:44 Відповісти
коли тебе зраджують союзники, треба обирати худий мир. він точно краще нищівної війни. Бо Америка вже виграла протистояння з рашкою. Тепер лише невеликий час потрібен, щоб економіка рашки лягла і там почався хаос. За ним туди прийде прозрение, очищение и демократия. тут ми їм тоді безкоштовно і допоможемо. щас треба зберегти сили та людей. АЛЕ ТРЕБА ПРИЙМАТИ УМОВИ "ПЕРЕМИР'Я" ТАК, ЩОБ НЕ ПОСЛАБИВСЯ ТИСК АНТИПУТІНСЬКОЇ КОАЛІЦІЇ. Інакше всі втрати будуть марними. Можливо, пообіцяти виконати вимоги рашки протягом деякого часу, або ще якось. Тут повинні спрацювати мудрі дипломати та голови великих держав.
Нам треба вірити в свого президента. Він кращий!
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03.03.2022 21:44 Відповісти
Казламордый пошел вслед за сруцким кораблем!
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03.03.2022 22:34 Відповісти
порохоботи, закінчуйте знову вносити сумніви та роздрай в українську спільноту. а тим, хто не зрозумів, пояснюю простими словами - якщо супротивник набагато сильніший за тебе щоб його перемогти треба не під його військову машину кидатись, а використовувати мізки та хитрість.
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04.03.2022 08:49 Відповісти
Про Донбас згадав, а про Крим забув? Чи свідомо промовчав?
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03.03.2022 20:45 Відповісти
хібашо зубами в горло ***** вчепитися і загризти
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03.03.2022 20:45 Відповісти
Говорить нужно с тем, кто слышит и понимает. А ***** к таким не относится. Разве что послать его, как корабль.
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03.03.2022 20:46 Відповісти
Все так хорошо шло и тут опять пздц проснулся заглядыватель в глаз *****. С чего ты решил что ***** хочет закончить войну и ты будешь с ним разговаривать на равных после того как он тебя назвал наркоманом, клоуном нациком и хунтой? Зачем подрывать боевой дух нашей армии такими капитулянтскими вбросами?
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03.03.2022 20:46 Відповісти
Потому что он "найвэлычниший"! У него на крови и поте наших ребят рейтинг вон как взлетел! Пацан реально почувствовал себя пупом земли. К сожалению, уже мало кто помнит, что этот клоун делал 2,5 года и что говорил накануне войны...
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03.03.2022 22:28 Відповісти
Його так називав не тільки ***** але в унісон і Петро, зелена шмаркля, наркоман, клоун, відосики....., напрошуються деякі недобрі висновки.......
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04.03.2022 02:36 Відповісти
Бывший командующий 7-й дивизии Воздушно-десантных войск в Новороссийске, в последнее время - заместитель командира 41-й армии Центрального военного округа рф генерал-майор Андрей Суховецкий ликвидирован в Украине. Земля бетоном!
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03.03.2022 20:46 Відповісти
Лендлиз идет. Мир против Путина. О чем говорить с маньяком. Уничтожать ванюшек другого пока нет.
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03.03.2022 20:47 Відповісти
о чем? путину все по ***. только сила украины и все
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03.03.2022 20:48 Відповісти
Раша требует "демилитаризации" читай: полного разоружения Украины. Чтобы любой кадыров пришел когда захотел как к себе дома и положил ноги на стол. Тебе что то еще не понятно? Что?
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03.03.2022 20:49 Відповісти
Та ну, на фейк смахивает, не мог Зеленский такое заявить. Где первоисточник?
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03.03.2022 20:50 Відповісти
Ты ещё не постиг уровень его дебилизма?
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03.03.2022 22:35 Відповісти
З терористами не говорять.
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03.03.2022 20:50 Відповісти
не забудь зазирнути йому в сраку
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03.03.2022 20:50 Відповісти
***** скотина.
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04.03.2022 06:14 Відповісти
Si vis pacem, para bellum вот ето тьі, зеленьій ублюдок, должен бьіл делать 2,5 года, а не в очко Путину заглядьівать чтобьі мир наступила.
Тьі еще, падаль, ответишь за свою "деятельность"
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03.03.2022 20:51 Відповісти
О, может исполнитель на миллион долларов нашелся?
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03.03.2022 20:51 Відповісти
Нехай з ним говорити хтось із дорослих, краще за Джонсон, тією мовою, яку добре розуміють кабаїв і лаврів:

"підор гнійний, тобі п#зда"
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03.03.2022 20:54 Відповісти
Он может на рояле херлу хотел сыграть
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03.03.2022 22:36 Відповісти
Коли вже ЗЕ перестане говорити непідготовлений?
Але пропонувати пуйлу особисту зустріч - то звичайно безпрограшний варіант. Особливо, якщо домовлятися про зустріч в Туреччині. Ніколи не згодиться.
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03.03.2022 20:54 Відповісти
А йому схоже здається, що в ньго добре поставлена мова. Слухаю і відчуваю сором. Приведіть до нього логопеда, хай той негайно навчить його будувать речення, а то просто набір непов'язаних слів.
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03.03.2022 21:40 Відповісти
Чтобы видеть, нужно иметь глаза. Чтобы понимать суть вещей, нужно иметь ясный ум. Ни того, ни другого у нашего Зе ....ла нет и никогда уже не будет. Пусть попробует сначала договориться с голодным крокодилом, который ухватил за задницу. Потом будет разговаривать с х..лом.
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03.03.2022 20:58 Відповісти
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03.03.2022 21:00 Відповісти
Путляр до Володимировича засилає кадирівців ,а цей все про своє...
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03.03.2022 21:00 Відповісти
Back to USSR?
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03.03.2022 21:06 Відповісти
от тобі план переговорів:

1. рашка звалює нафіг, в тому числі з Донбасу та Криму (не обговорюється)
2. сплачують репарації (500 лярдів - полюбе, більше - обговорюється)
3. і Кубань (до куди ми вважаємо Кубань - обговорюється)
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03.03.2022 21:08 Відповісти
дурак ты зеля и уши холодные.и говорить он с тобой не будет.он хочет капитуляцию УКРАИНЫ!
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03.03.2022 21:09 Відповісти
де ви всі такі розумні беретесь ?
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03.03.2022 21:13 Відповісти
А в мире так всегда, если один конченный идиот ,то человек сто умные.
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03.03.2022 22:37 Відповісти
вас уже семь , нас тогда 700
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03.03.2022 22:43 Відповісти
Клоун,хламидия, сосна, ещё пару подонков фамилию которых не помню, ты, - а кто седьмой?
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03.03.2022 22:51 Відповісти
виктор сотник
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03.03.2022 22:55 Відповісти
Абсолютно марна ініціатива.
Єдиний спосіб закінчити війну - вбити цього виродка, усунути.
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03.03.2022 21:10 Відповісти
Не так все просто, там не один такий виродок....
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04.03.2022 06:18 Відповісти
Та Заїбав в ОЧКО ***** смотреть Вова Зеленский! ****** якийсь!!!
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03.03.2022 21:15 Відповісти
интересно было наблюдать чтобы Сталин во время ВОВ пришёл договариваться с Гитлером.
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03.03.2022 21:17 Відповісти
Яке вов кац? Друга світова війна, яку розв'язав твій сралін з адіком. Тоді ще крім денацифікації потрібно було провести декомунізацію і не було б зараз мавпи з ядерною кнопкою.
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04.03.2022 06:24 Відповісти
Як же його трусить.Дивно,що він ще не заявив про капітуляцію.
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03.03.2022 21:18 Відповісти
Якась фігня. по любому ізвращєніє. Був би зеля пєтєй уже б давно сидів в штатах. Говорити може і доведеться. але не так як тут написали. *** вам в рот кацапи. після всього цього тільки перемога.
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03.03.2022 21:18 Відповісти
Пентагон: 90% російських військ вже в Україні. США вбачають у цьому ознаку військової слабкості Росії.

▪️Додаткові війська до кордону поки що не стягуються.

Вова, ще треба трохи протриматися, а далі буде легше. СЛАВА Україні, СЛАВА ЗСУ.
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03.03.2022 21:20 Відповісти
Зеля , я за тебя отдал свой голос , но не знал что ты ко всему ещё и психиатор. Как можно договориться с параноиком? Вспомни историю, вспомни Гитлера, вспомни Сталина. Кто сними мог договориться?
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03.03.2022 21:34 Відповісти
Ну ты и дурак!!!
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03.03.2022 22:39 Відповісти
знайшов тільки одного чудика, який підтримав нелоха42годіка
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03.03.2022 21:34 Відповісти
Когда во главе войска Львов стоит ишак- мне страшно
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03.03.2022 22:53 Відповісти
Зустріч з путіним- це здача країни.Він готовий говорити тільки про капітуляцію.Потрібно піднімати світ,залучати всіх впливових людей,як за рубежем, так і в Україні.Піднімай Пороха,Кличків, та інших.Потрібно діяти в усіх напрямках - захід,схід, особливо Китай.Рішення питання обов'язково десь є.
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03.03.2022 21:35 Відповісти
Якого пороха, той що відосики знімає?
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04.03.2022 06:31 Відповісти
Наша армия Украины танки путина раз..башила,а авиацию похоже бить нечем,этот юморист чем раньше думал?
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03.03.2022 21:39 Відповісти
Вы думаете, что все забыли, как за несколько дней до начала войны он заявил, что если сейчас выделить 50 млрд гривен на армию, то меньше дорог построят............. Но не ко времени это сейчас, пусть все закончится, потом ему всё припомнят. И закатанные в асфальт Нептуны и многое другое.
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03.03.2022 22:20 Відповісти
Ти нічого не хочеш пригадати ексміністру економіки?
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04.03.2022 06:34 Відповісти
Если это намек на экс-министра экономического развития, заметьте - не экономики, это другое министерство, то как минимум жители Киева могут вспомнить благодаря кому работает ПВО вокруг Киева и за чей счёт.
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04.03.2022 08:35 Відповісти
Вова,не буде він тебе слухати!
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03.03.2022 22:04 Відповісти
Сколько еще должно погибнуть украинцев, чтобы до него дошло то, что понял уже весь мир почти. Пуйло НЕ СОБИРАЕТСЯ останавливаться.
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03.03.2022 22:17 Відповісти
Якщо весь світ поки що не може приборкати ********* то Зеленський його точно не покусає. Ірада, можливо ви приборкаєте *********?
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04.03.2022 06:38 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=JSzZT6VwENo
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03.03.2022 22:29 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=JSzZT6VwENo барактар
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03.03.2022 22:29 Відповісти
ЗЕ шо вобще с головой перестал дружить? Яки переговоры? Опять "перестать стрелять" только с нашей стороны? Опять будет высматривать мир в глазах *****? О чём он вобще? О нашей капитуляции? Украина понад усэ! Рашка должна заплатить за всё, что натворила
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03.03.2022 22:30 Відповісти
А когда он дружил?
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03.03.2022 22:40 Відповісти
Не довго Зеля пробув "великим патріотом", читаючи з папірчиків. Вже прямо каже- хоче здати Україну.
Маю надію на українських воїнів, котрі покажуть Зелі напрямок, куди дивитися і заглядати.
Зеля, читай з папірчиків, прошу, нічого крім папірчиків не говори, це в твоїх інтересах.
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03.03.2022 23:07 Відповісти
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