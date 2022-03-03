Я мушу говорити з Путіним, іншого шляху немає, - Зеленський
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Володимир Зеленський заявив, що готовий на рівних розмовляти з Володимиром Путіним про будь-які питання, які турбують російську владу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Президент України сказав на зустрічі з іноземними медіа.
Я мушу поговорити з Путіним. Тому що немає іншого шляху зупинити війну. Тому я мушу це робити.
Я відкрита людина, я знаю всі питання, які піднімає президент Путін, його оточення, міністр закордонних справ. Я вважаю, що треба говорити без образ, без умов – просто поговорити як чоловіки і як люди".
"Готовий обговорити всі питання, я всі їх розумію дуже глибоко. Про Україну, про її мову, про проблематику російської мови, як вони кажуть, хоч її не бачу – готовий говорити також. Про Донбас окупований, або не окупований. Про "ДНР", "ЛНР", про все, що відбувається".
Президент нагадав, що до президентства і до війни був популярною персоною в Білорусі, Казахстані та Росії, тому, за його словами, "чудово розуміє ментальність цих народів".
"Знаю, де ми однакові, де є різниця і де ми можемо знайти ті чи інші точки, щоб не воювати, а щоб почався мир.
Ми готові до цього. Ми хочемо миру. Не треба з нами говорити, як з країною іншого сорту, іншої планети.
Якщо ми говоримо по-людськи і на рівних, ми піднімемо всі питання щодо "небезпеки", чи як вони хочуть її назвати. І вирішимо всі питання".
Будь ласка, зачекайте...
- він же тобі пояснював придурок - що він хоче деніфікації українців та знищення України, яку придумав Ленін. Що тобі незрозуміло ідіот?
Война , ........ и только кучка недоразвитых троляк изголяется своим ущербным ≪остроумием и отвагой≫ перед собой на счёт Президента . И это все те мрази которые тут поносили что Зеленского не будет в первый же день в стране .
Нам треба вірити в свого президента. Він кращий!
Тьі еще, падаль, ответишь за свою "деятельность"
"підор гнійний, тобі п#зда"
Але пропонувати пуйлу особисту зустріч - то звичайно безпрограшний варіант. Особливо, якщо домовлятися про зустріч в Туреччині. Ніколи не згодиться.
1. рашка звалює нафіг, в тому числі з Донбасу та Криму (не обговорюється)
2. сплачують репарації (500 лярдів - полюбе, більше - обговорюється)
3. і Кубань (до куди ми вважаємо Кубань - обговорюється)
Єдиний спосіб закінчити війну - вбити цього виродка, усунути.
▪️Додаткові війська до кордону поки що не стягуються.
Вова, ще треба трохи протриматися, а далі буде легше. СЛАВА Україні, СЛАВА ЗСУ.
Маю надію на українських воїнів, котрі покажуть Зелі напрямок, куди дивитися і заглядати.
Зеля, читай з папірчиків, прошу, нічого крім папірчиків не говори, це в твоїх інтересах.