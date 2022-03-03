Російські військові бомбардують передмістя Сум
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Російські військові у четвер близько 18:00 почали бомбардувати передмістя Сум.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Українська правда з посиланням на сторінку керівника обласної військової адміністрації Дмитра Живицького у Facebook.
"Бомблять Недригайлів, Боромлю, Бездрик, Лебедин. Просто знищують цивільне населення. Це вже не Путін. Путін – божевільний карлик. А сьогодні прості росіяни вбивають наших дітей, людей похилого віку. Просто нищать нашу країну. Без жодної причини. Просто незрозуміло, чому".
Живицький зазначив, що вся Сумська область зараз – територія пекла, яку нищівно бомблять російські війська.
Наразі вирішується питання про те, як вивезти людей з міста, бо через добу багатоквартирні будинки "перетворяться на холодну кам’яну пастку без води, світла та електроенергії".
Голова ОДА також повідомив, що в Охтирці на Сумщині немає опалення й електроенергії.
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Не забувайте ВИМИКАТИ ГАЗ!
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А не тільки комфорки.
(поширюйте, а то багатьо не замислюються над цім)
Для начала закрыть небо над Украиной от самолетов и ракет. А то посмотрите, что козломорды вытворяют. Почему Запад до сих пор не обеспечил нас достаточным ПВО.
Если козломорды захватят Украину, они через несколько лет пойдут захватывать до Атлантики.