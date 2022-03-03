УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15518 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні
16 430 57
війна (56671) Сумська область (2216) Суми (392) бомбардування (265)

Російські військові бомбардують передмістя Сум

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські військові бомбардують передмістя Сум

Російські військові у четвер близько 18:00 почали бомбардувати передмістя Сум.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Українська правда з посиланням на сторінку керівника обласної військової адміністрації Дмитра Живицького у Facebook.

"Бомблять Недригайлів, Боромлю, Бездрик, Лебедин. Просто знищують цивільне населення. Це вже не Путін. Путін – божевільний карлик. А сьогодні прості росіяни вбивають наших дітей, людей похилого віку. Просто нищать нашу країну. Без жодної причини. Просто незрозуміло, чому".

Живицький зазначив, що вся Сумська область зараз – територія пекла, яку нищівно бомблять російські війська.

Читайте також: Вся Сумська область зараз – територія пекла, - голова ВЦА Живицький

Наразі вирішується питання про те, як вивезти людей з міста, бо через добу багатоквартирні будинки "перетворяться на холодну кам’яну пастку без води, світла та електроенергії".

Голова ОДА також повідомив, що в Охтирці на Сумщині немає опалення й електроенергії.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+15
а переговорщик ара-хамия за два дня до войны вообще обвинял США в нагнетании...
показати весь коментар
03.03.2022 20:54
+12
Вот вам и результат того что некоторые хотят дагавариваться с ******. ***** знает как надавить на слабодухих.
показати весь коментар
03.03.2022 20:49
+12
А наші військові експерти казали,що такого не буде.Колись навіть Арестович казав,що москальські льотчики не будуть бомбити Україну.Як виявилося що будуть
показати весь коментар
03.03.2022 20:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
rebjata....zaprosite u Turcii bolshe bairaktarov v meste s operatoramy
показати весь коментар
03.03.2022 20:48 Відповісти
ти просто геній
показати весь коментар
03.03.2022 20:49 Відповісти
u vas estj idea po lutshe ? milosti prosim podelitisa
показати весь коментар
03.03.2022 20:52 Відповісти
Турки играют свою игру. Я об этом уже не первый месяц пишу. Получаю только бан.
показати весь коментар
03.03.2022 20:50 Відповісти
pustj igrajut 2 igri v tihuju
показати весь коментар
03.03.2022 20:51 Відповісти
тут можно писать только патриотические вещи )) у самого уже третий аккаунт
показати весь коментар
03.03.2022 23:16 Відповісти
Бомбы закончатся.
показати весь коментар
03.03.2022 20:49 Відповісти
нет, это ж обычные совковые бомбы. Их наверное оверо много
показати весь коментар
03.03.2022 20:50 Відповісти
Они уже много и сбросили.
показати весь коментар
03.03.2022 20:52 Відповісти
Они эшелонами лежат. Не кончатся никогда, хватит на 5 Украин
показати весь коментар
03.03.2022 21:03 Відповісти
Ну вот посмотрим.
показати весь коментар
03.03.2022 21:05 Відповісти
обычных бомб у них хватит на 20 лет,надо бить авиацию
показати весь коментар
03.03.2022 21:02 Відповісти
Это само собой.
показати весь коментар
03.03.2022 21:06 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1499452452533424135
показати весь коментар
03.03.2022 20:49 Відповісти
показати весь коментар
03.03.2022 20:50 Відповісти
Пусть тренеруются - лисиця з'їла паляницю
показати весь коментар
03.03.2022 21:03 Відповісти
дякую пореготав!!!
показати весь коментар
03.03.2022 21:20 Відповісти
Вот вам и результат того что некоторые хотят дагавариваться с ******. ***** знает как надавить на слабодухих.
показати весь коментар
03.03.2022 20:49 Відповісти
а потім буде робити все те саме тільки без загроз отвєтки
показати весь коментар
03.03.2022 20:51 Відповісти
Так и будет. Зайдут *миротворцы-кадыровцы*, которых ***** в качестве награды даст город на разграбление и те займутся наведением *порядка* будут грабить, резать и насиловать и никто не посмеет выстрелить чтобы не нарушить *перемирие*
показати весь коментар
03.03.2022 20:56 Відповісти
Народ!
Не забувайте ВИМИКАТИ ГАЗ!
Краном вимикати, на вході!
А не тільки комфорки.
(поширюйте, а то багатьо не замислюються над цім)
показати весь коментар
03.03.2022 20:50 Відповісти
А наші військові експерти казали,що такого не буде.Колись навіть Арестович казав,що москальські льотчики не будуть бомбити Україну.Як виявилося що будуть
показати весь коментар
03.03.2022 20:51 Відповісти
а переговорщик ара-хамия за два дня до войны вообще обвинял США в нагнетании...
показати весь коментар
03.03.2022 20:54 Відповісти
За це його надіслали головою делегації до Білорусі.
показати весь коментар
03.03.2022 21:07 Відповісти
Все правильно заявив, в країні би почався хаос, багато хто кинувся штумувати кордони. Все правильно робилось. Сиди тихенько і бзди в диван...
показати весь коментар
04.03.2022 07:28 Відповісти
это невозможно читать....
показати весь коментар
03.03.2022 20:52 Відповісти
Всё не так страшно как он пишет - обычная истерика.
показати весь коментар
03.03.2022 20:57 Відповісти
Знаходьте на карті Києва Edemus та видаляйте. Це мітки для ракетних обстрілів.
показати весь коментар
03.03.2022 20:52 Відповісти
На одній з таких міток на даху є напис білою фарбою Путін *****.Може такі написи це також мітки флюорисцентною фарбою?типу для 3онспірації,щоб не видалили!?
показати весь коментар
03.03.2022 21:40 Відповісти
Запад обязан обеспечить все для того чтобы мы защитились в этой войне и изгнали козломордов. Никакой ядерной войны не будет. Путин псих, но не настолько.
Для начала закрыть небо над Украиной от самолетов и ракет. А то посмотрите, что козломорды вытворяют. Почему Запад до сих пор не обеспечил нас достаточным ПВО.

Если козломорды захватят Украину, они через несколько лет пойдут захватывать до Атлантики.
показати весь коментар
03.03.2022 20:53 Відповісти
даже если запад даст пво, оно появится здесь недели через 2
показати весь коментар
03.03.2022 20:55 Відповісти
Значит пусть вводят свою авиацию. Ядерной войны не будет.
показати весь коментар
03.03.2022 21:00 Відповісти
У них 70 шт МИГ-29 , которіе им и нахрен не нужні. Єтого достаточно чтоб приземлить весь кацапский вкс.
показати весь коментар
03.03.2022 21:13 Відповісти
Им не нужны, но они жадничают.
показати весь коментар
03.03.2022 21:16 Відповісти
этим самолетам по 50 лет там большая часть это памятники кого ты ими приземлять собрался ? да и писали уже что фэйк это
показати весь коментар
03.03.2022 23:19 Відповісти
какие 2 недели? Поездом через сутки
показати весь коментар
03.03.2022 21:02 Відповісти
приянять решение на каком-то саммите - собрать - погрузить - перевести - выгрузить - настроить
показати весь коментар
03.03.2022 21:03 Відповісти
все решаемо
показати весь коментар
03.03.2022 21:05 Відповісти
было бы желание, а его нет...
показати весь коментар
03.03.2022 21:07 Відповісти
Самолеты уже давно в Украине.
показати весь коментар
03.03.2022 21:17 Відповісти
А потом если захватят до Атлантики будут думать куда дальше захватывать. Надо их остановить сейчас.
показати весь коментар
03.03.2022 20:57 Відповісти
..при этом Запад стесняется дать(продать) Украине совковый, но ещё летающий хлам..
показати весь коментар
03.03.2022 20:54 Відповісти
shto za bred - vse shto bylo uzhe otdali
показати весь коментар
03.03.2022 20:58 Відповісти
shto za bred - nichego ne otdavali.
показати весь коментар
03.03.2022 21:03 Відповісти
Наші льотчики виїжджали до Польщі, Чехії, Румінії та Болгарії і від туди вже в СУшкі летіли додому до рідного аеродрому. Читайте українські ЗМІ.
показати весь коментар
03.03.2022 21:13 Відповісти
ПВО нужно
показати весь коментар
03.03.2022 21:03 Відповісти
..я дуже вибачаюсь, якщо все вже віддали, бо за вчорашньою інформацією страни з мігами-сушками передумали їх надавати..(
показати весь коментар
03.03.2022 21:05 Відповісти
gde vy eto berjote?
показати весь коментар
03.03.2022 21:06 Відповісти
https://www.politico.eu/article/eu-promise-to-supply-fighter-jets-to-ukraine-gets-grounded/
показати весь коментар
03.03.2022 21:09 Відповісти
BĻAD.....vot.....DEBYLI....pochemu mne stydno za nih ? tupie idioty !
показати весь коментар
03.03.2022 21:13 Відповісти
у нас была такая же реакция вчера...
показати весь коментар
03.03.2022 21:21 Відповісти
Нема чого вибачатись. Дійсно передумали віддавати.
показати весь коментар
03.03.2022 21:07 Відповісти
А то кацапський троль. Не звертайте увагу
показати весь коментар
03.03.2022 21:09 Відповісти
как раз тот что хотели дать и не хлам-там все миги модернизированы и почти ничем не отличаются от новых самолетов
показати весь коментар
03.03.2022 21:05 Відповісти
 
 