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Єлизавета II зробила пожертву на допомогу українським біженцям

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Єлизавета II зробила пожертву на допомогу українським біженцям

Королева Великобританії Єлизавета II зробила пожертву на заклик допомогти українцям, які втікають від російського вторгнення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Українська правда з посиланням на Sky News.

Королева зробила пожертву Комітету з надзвичайних ситуацій Британії (DEC) у зв'язку з російським вторгненням в Україну.

Благодійна організація подякувала Її Величності за "щедру пожертву", а Букінгемський палац відмовився надати будь-які подробиці, заявивши, що це особиста справа.

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Група, що складається з 15 благодійних організацій, виступила зі спільним закликом зі збору коштів, щоб допомогти більш ніж мільйону біженців, які залишають Україну.

DEC почала роботу сьогодні, і один із керівників описав ситуацію як одну з "найжахливіших, які він коли-небудь бачив".

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Топ коментарі
+10
Боже бережи Королеву!
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03.03.2022 21:14
+7
ВЕЛИКАЯ ЖЕНЩИНА!браво!
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03.03.2022 21:11
+5
Они нам все пожертвования делают, чтоб совесть успокоить. Как калеке возле церкви милостыню бросают. Лучше бы небо закрыли лицемеры
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03.03.2022 21:11
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при этом британия официально не принимает укр. беженцев. Им абрамович более интересен.
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03.03.2022 21:11 Відповісти
Так вроде уже начали консультации с нашим МИДом о приеме 250 тысячи беженцев
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03.03.2022 21:15 Відповісти
начали консультации....
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03.03.2022 21:22 Відповісти
ВЕЛИКАЯ ЖЕНЩИНА!браво!
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03.03.2022 21:11 Відповісти
Настоящая королева - и єтим все сказано.
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03.03.2022 21:22 Відповісти
Они нам все пожертвования делают, чтоб совесть успокоить. Как калеке возле церкви милостыню бросают. Лучше бы небо закрыли лицемеры
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03.03.2022 21:11 Відповісти
це вже нормально. новина від третьої особи. "щедра пожертва" і все, без скріншоту чеку з сумою пожертви у своєму твіттері.
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03.03.2022 21:13 Відповісти
- В чём разница между русским и украинцем при виде бутылки?
- Украинец заливает в бутылку зажигательную смесь, чтобы защищать своих детей, а русский просто на неё садится...
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03.03.2022 21:14 Відповісти
Боже бережи Королеву!
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03.03.2022 21:14 Відповісти
Ваша Величність, вкажете своїм підданим закрити небо над Україною
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03.03.2022 21:17 Відповісти
В них королева нікому й нічого "вказати" не має право . Виключно , авторітетом монаршего дому дати пораду .
Але Борис Джонсон перший номер серед лідерів великих держав-друзів України .
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03.03.2022 21:30 Відповісти
За біженців я не так турбуюсь . Їм там хоча б бомби ***** не загрожують .

Допомога Україні - перший пріорітет це зброя . Другий : ліки й усе , для рятування пораненних . Й багато-багато крові . Терапевтичні й нехірургічні відділеня лікарень закриваються по причині відсутності ліків . А тут якісь "біженці" . Ліків , крові требо , й зброї по-більше для захисту !
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03.03.2022 21:18 Відповісти
Mykhailo Tkach

23 ч. ·



Де олігархіна оборона країни?!

Сьомий день війни. Тисячі вбитих українців у мирних українських містах. Розбомблений Харків, Київ. Мертві діти. А країна досі не чула і не бачила жодного (!) публічного виступу жодного (!) українського олігарха проти путіна.

Що відбувається?

Для українського олігарха слово "путін" зараз як для росіянина слово "паляниця". Вони не можуть його вимовити. Ті, хто не можуть вимовити слово "паляниця" вороги. А ті хто не можуть вимовити "путін"?

Ці сім днів були найдорожчими в історії нашої незалежності. Плата, яку щодня платить Україна та українці за існування нашої держави, нашої незалежності набагато дорожча ніж ваші мільярди. Ваші підприємства тут. Ваш бізнес- Україна! Чи вам все одно яку назву матиме територія і в якій валюті сплачувати податки? Якщо так, тоді для чого ви потрібні Україні?

Час визначитись.
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03.03.2022 21:49 Відповісти
 
 