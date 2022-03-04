Єлизавета II зробила пожертву на допомогу українським біженцям
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Королева Великобританії Єлизавета II зробила пожертву на заклик допомогти українцям, які втікають від російського вторгнення.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Українська правда з посиланням на Sky News.
Королева зробила пожертву Комітету з надзвичайних ситуацій Британії (DEC) у зв'язку з російським вторгненням в Україну.
Благодійна організація подякувала Її Величності за "щедру пожертву", а Букінгемський палац відмовився надати будь-які подробиці, заявивши, що це особиста справа.
Група, що складається з 15 благодійних організацій, виступила зі спільним закликом зі збору коштів, щоб допомогти більш ніж мільйону біженців, які залишають Україну.
DEC почала роботу сьогодні, і один із керівників описав ситуацію як одну з "найжахливіших, які він коли-небудь бачив".
Будь ласка, зачекайте...
- Украинец заливает в бутылку зажигательную смесь, чтобы защищать своих детей, а русский просто на неё садится...
Але Борис Джонсон перший номер серед лідерів великих держав-друзів України .
Допомога Україні - перший пріорітет це зброя . Другий : ліки й усе , для рятування пораненних . Й багато-багато крові . Терапевтичні й нехірургічні відділеня лікарень закриваються по причині відсутності ліків . А тут якісь "біженці" . Ліків , крові требо , й зброї по-більше для захисту !
23 ч. ·
Де олігархіна оборона країни?!
Сьомий день війни. Тисячі вбитих українців у мирних українських містах. Розбомблений Харків, Київ. Мертві діти. А країна досі не чула і не бачила жодного (!) публічного виступу жодного (!) українського олігарха проти путіна.
Що відбувається?
Для українського олігарха слово "путін" зараз як для росіянина слово "паляниця". Вони не можуть його вимовити. Ті, хто не можуть вимовити слово "паляниця" вороги. А ті хто не можуть вимовити "путін"?
Ці сім днів були найдорожчими в історії нашої незалежності. Плата, яку щодня платить Україна та українці за існування нашої держави, нашої незалежності набагато дорожча ніж ваші мільярди. Ваші підприємства тут. Ваш бізнес- Україна! Чи вам все одно яку назву матиме територія і в якій валюті сплачувати податки? Якщо так, тоді для чого ви потрібні Україні?
Час визначитись.