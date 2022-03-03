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В Україні розконсервували старі млини і нарощують виробництво борошна

Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні

В Україні розконсервували старі млини і нарощують виробництво борошна

Протягом останнього тижня АТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" залучило всі можливі ресурси для забезпечення продовольством армії та цивільного населення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, повідомили у пресслужбі Державної продовольчо-зернової корпорації.

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Зазначається, що в умовах воєнного стану на максимальну потужність працюють більшість філій корпорації. Також запущено млини, які понад 13 років перебували в стані консервації.

"Станом на 03.03.22 на філіях планується переробити 7000 тонн пшеничного борошна першого та вищого ґатунків та 450 тонн житнього борошна", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, за даними міністра аграрної політики та продовольства Романа Лещенка, понад мільйон продуктових наборів сформовано для постачання населенню в усі регіони України.

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в черкасской области молоко от колхозов не принимают,остановились молокозаводы -нет топлива
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03.03.2022 21:38 Відповісти
Каких колхозов?
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03.03.2022 21:43 Відповісти
колхози на белорускам округе.
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03.03.2022 21:48 Відповісти
колхози
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03.03.2022 22:04 Відповісти
Спалився, москалику.
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03.03.2022 22:02 Відповісти
как вы их не назовите-фермеры,сельхоз кооперативы или колхозы-молоко все равно не принимают ,изза остановки молокозаводов
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03.03.2022 22:34 Відповісти
Слава Богу хоть запаслись
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03.03.2022 21:38 Відповісти
колхози.....телятко тупеньке
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03.03.2022 22:27 Відповісти
 
 