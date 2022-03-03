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Українські військові тримають оборону на всіх напрямках боїв, – Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські військові тримають оборону на всіх напрямках боїв, – Генштаб

Українські військові продовжують тримати оборону на всіх напрямках бойових дій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб Збройних Сил України у Фейсбуці.

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"На Волинському напрямку ЗС України утримують визначені рубежі... На Сіверщині механізовані та танкові частини стійко утримують оборону на зайнятих рубежах довкола Чернігова", - йдеться у повідомленні.

Також зазначають, що на Слобожанщині механізовані частини Збройних Сил України ефективно ведуть оборонні бої з переважаючими силами ворога, на окремих напрямках мають успіх. Противник несе великі втрати. Угруповання Об’єднаних сил у ході важких оборонних боїв зірвало плани російських загарбників та не допустило виходу противника на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Українське місто Маріуполь залишається прикладом героїчного спротиву російській навалі.

На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей триває формування частин з резервістів, призваних у січні-лютому 2022 року. За планами російських кураторів маршеві роти будуть терміново перекидати під Харків. Мобілізовані чоловіки висловлюють гостре невдоволення.

На Приморському напрямку підрозділи ЗС України ведуть оборонну операцію в операційній зоні та здійснюють прикриття частини морського узбережжя. Частина сил виконує завдання з недопущення прориву противника з району населених пунктів Херсон та Миколаїв.

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Угруповання оборони міста Києва продовжує відбиття наступу ворога, нанесення йому вогневого ураження та утримання оборонних рубежів навколо міста та основних аеродромів. Не маючи успіху противник вдається до обстрілів цивільних будинків з південно-західних околиць української столиці.

Крім того, повідомляють, що на території Республіки Білорусь, по той бік українсько-білоруського кордону, у лісистій місцевості розміщена 38 окрема десантно-штурмова бригада ЗС Республіки Білорусь.

За наявною інформацією командування військової частини отримало наказ про перетин кордону з Україною. Доведення бойового наказу буде здійснено після перетину кордону.

"Морально-психологічний стан десантників вкрай низький. Офіцери та солдати не бажають виконувати роль російських найманців. Значна кількість висловилась за припинення контрактів, термін яких у більшості спливає в травні", - зауважують у Генштабі.

Водночас у Генштабі зауважують, що загарбники зухвало діють і в інформаційному просторі, поширюючи дезінформацію та матеріали кремлівської пропаганди. Українців закликають довіряти тільки перевіреним інформаційним ресурсам.
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P.S. Завершу новини повідомленням нашої україночки з Ялти: "Радію нашим перемогам несамовито. Переймаюся за кожного. Люблю вас! Вони нічого не розуміють про нас, вони нас не знають, тому ніколи не зможуть перемогти".
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03.03.2022 22:00 Відповісти
Герои Украины, спасибо.. Гордость Украины и уважение всего мира!
даже ***** надевали по ботоксным дряблым мардасам тем, что размазали его вонючих орков, как дерьмо по стенке..
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03.03.2022 22:03 Відповісти
США видят в этом признак военной слабости России.90 процентов российской группировки уже в Украине. США видят в этом признак военной слабости России.Дополнительные войска к границе пока не стягиваются. Об этом заявил представитель Пентагона.
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03.03.2022 22:07 Відповісти
О лугандони не хочуть подивитися за "рюсскій мір" та скажені ідеї *****.... а ніт доведеться, з зрадниками завжди так - не бажаєш воювати за свою країну, підеш за іньшу гарматним м'ясом!
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03.03.2022 22:32 Відповісти
 
 