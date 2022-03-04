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Новини Економіка
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Fitch (22) дефолт (107)

S&P обвалило кредитний рейтинг РФ: ризик дефолту дедалі більший

Новини Цензор.НЕТ Економіка

S&P обвалило кредитний рейтинг РФ: ризик дефолту дедалі більший

Міжнародне рейтингове агентство S&P обвалило рейтинг Росії з BB+ до відразу CCC – менше як за тиждень від останнього пониження.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Економічна правда з посиланням на Reuters.

"Зниження рейтингу відбулося після введення заходів, які, на нашу думку, можуть істотно підвищити ризик дефолту", - сказано в повідомленні. Крім того, рейтинг далі переглядатиметься й S&P визнає ймовірним подальше зниження.

Така теза співпадає з обґрунтуванням, наведеним колегами агентства на міжнародному ринку, Fitch та Moody's, які напередодні також понизили кредитний рейтинг країни-агресора.

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Безпосередньо S&P лише у суботу знизило кредитні рейтинги РФ з ВВВ- до BB+, тобто менш як тиждень тому. Проте з урахуванням нових санкцій, зокрема відключення найбільших банків від системи SWIFT, санкцій проти Центрального банку та Міністерства фінансів Росії, блокування валютних резервів тощо, ризик дефолту РФ як емітента цінних паперів швидко зростає.

Зокрема, на цьому наголосило агентство Fitch, яке днем раніше понизило рейтинг Росії з ВВВ до В з негативним прогнозом. "Потужність санкцій, накладених на РФ, підвищують макрофінансові ризики та підривають бажання країни обслуговувати державний борг", – зауважили у середу у Fitch.

Слідом рейтинги агресора занизило агентство Moody’s з Ваа3 до B3 - тобто відразу на шість ступенів.

Нагадаємо, Міністерство економіки закликало рейтингові агентства максимально знизити кредитні рейтинги Росії та Білорусі, а також ввести проти агресора максимальне ембарго.

Зниження кредитного рейтингу Росії до мінімального можливого спричинить масові вимоги погашення по кредитним зобов’язанням та зробить економіку РФ більш вразливою, пояснили у Міністерстві економіки України.
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Топ коментарі
+9
Удар в спину. Китай остановливает ж/д транзит своих грузов в Европу через Россию. Изоляция...!
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04.03.2022 00:12
+5
говень вернулась в родную говень
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04.03.2022 00:14
+4
Эмбарго Эмбарго Эмбарго Эмбарго!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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04.03.2022 00:10
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Раисяне: хоть камни с неба.
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04.03.2022 00:08 Відповісти
Эмбарго Эмбарго Эмбарго Эмбарго!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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04.03.2022 00:10 Відповісти
Уже на подходе. Республиканцы сегодня должны внести этот законопроект в сенат. С демократами он уже согласован.
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04.03.2022 00:31 Відповісти
Удар в спину. Китай остановливает ж/д транзит своих грузов в Европу через Россию. Изоляция...!
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04.03.2022 00:12 Відповісти
Пора уже бить ниже
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04.03.2022 00:18 Відповісти
Та ні, це вже з носака по яйцям. За що боролись - на те і напоролись.
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04.03.2022 00:43 Відповісти
Очень логично. Щас их потуже прижмёт - они эти грузы могут просто скиздить... спрашивай потом со спортлото.
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04.03.2022 01:02 Відповісти
говень вернулась в родную говень
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04.03.2022 00:14 Відповісти
И это еще от SWIFT не отключили.
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04.03.2022 00:19 Відповісти
Сегодня к нам прибыли украинские дети. Хорошо, что они больше не увидят бомбёжек. Но плохо, что часть детей без сопровождения взрослых. Неужели снова, как и 70 лет назад будут теряться дети?
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04.03.2022 00:19 Відповісти
Все може бути. На жаль.
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04.03.2022 00:25 Відповісти
Тепер головне - коли ми переможемо і росіяни будуть конати з голоду, ніякого жалю і допомоги !
⚡️В сети появилось видео реакции россиян на фотографии из Украины. Россияне не хотят смотреть и не верят, что в Украине происходит война. Некоторые люди говорят, что Россия обороняются. Считают, что Путин все сделал правильно.

«Нужно там развязать войну, а точнее остановить, где она начинается».
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04.03.2022 00:21 Відповісти
Отакої!
«Нужно там развязать войну, а точнее остановить, где она начинается».
Від цього шедевру навіть психіатри зависнуть.
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04.03.2022 00:27 Відповісти
Главное,когда помойка совсем *******ся,не стоит забывать зверства этиж *лядей и равнодушность родивших ублюдков---не кормить принципиально! Только соль! Хай сосут друг дружки и все кадырке.
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04.03.2022 00:26 Відповісти
Безопасный кацап--кацап максимум с бумерангом и в выгребной яме
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04.03.2022 00:28 Відповісти
Достойное место для недонации недочеловеков
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04.03.2022 00:29 Відповісти
Дефолт - невозможность платить по долгам. Орки к этому готовы. Нужно эмбарго.
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04.03.2022 00:27 Відповісти
Дідько їх знає. Але якщо оркам не платитимуть зарплати і пенсії, чи довго вони протягнуть на малосольно-генітальній дієті (коли хій без солі доїдатимуть)? І куди вони кинуться через кордон? От тут буде велика халепа - орда голодних мишебратьєв.
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04.03.2022 00:44 Відповісти
Совенок-совенок!.. Да не совенок я - а воробушек. А почему же глазки у тебя такие крулые-большие совиные? Да просто сру я, напрягаюсь - отстань!
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04.03.2022 00:31 Відповісти
И что?
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04.03.2022 00:32 Відповісти
Путинский патриот уничтожает планшет
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04.03.2022 00:36 Відповісти
Дебил
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04.03.2022 01:00 Відповісти
Да. Клинический идиот
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04.03.2022 01:58 Відповісти
"Маленькие пухнасте пiвнiчне звiрятко стало на заднi лапки та з росзпростертими обiймами побiгло в напрямую кремля!"
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04.03.2022 01:02 Відповісти
От цікаво, як ***** планує утримувати Придністрів'я, Абхазію, крим та Домбабве з Лугандоном без грошей? Поліція, армія ж розповзуться, якщо не платитиме. Це не та ситуація, що на країну напали і "нада патерпєть"...
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04.03.2022 11:06 Відповісти
 
 