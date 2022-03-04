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Коригувальника вогню російських загарбників затримали на Харківщині

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Коригувальника вогню російських загарбників затримали на Харківщині

Військовослужбовці Харківського прикордонного загону затримали коригувальника вогню російських військ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

"Під час огляду підозрілого авто службовці знайшли зброю, квадрокоптер, велику кількість готівки, а дані телефона свідчили про контактування із "Куратором" та "Гарматою", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що мету свого перебування в районі блокпосту чоловік пояснити не зміг.

Його передали службовцям СБУ.

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Топ коментарі
+11
Та не затримувати таких потрібно, а ВІШАТИ!
Він наводив ракети на дітсадочки та лікарні!
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04.03.2022 01:16
+7
Потрібно його добренько допитати, наступного разу скерувати вогонь ординської арти десь у чисте поле
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04.03.2022 01:17
+7
Харьковчанам его отдайте
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04.03.2022 01:41
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он не знал....он заблудился..на рыбалку ехал
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04.03.2022 01:13 Відповісти
Откупится наше сбу вже показало яке воно є.
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04.03.2022 03:41 Відповісти
если по чесному ****** ему
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04.03.2022 01:14 Відповісти
Та не затримувати таких потрібно, а ВІШАТИ!
Він наводив ракети на дітсадочки та лікарні!
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04.03.2022 01:16 Відповісти
Потрібно його добренько допитати, наступного разу скерувати вогонь ординської арти десь у чисте поле
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04.03.2022 01:17 Відповісти
Чому він живий?
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04.03.2022 01:17 Відповісти
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04.03.2022 01:17 Відповісти
Вбивати на місті, ця сволота вбивала мирне населення .
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04.03.2022 01:20 Відповісти
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04.03.2022 01:40 Відповісти
Харьковчанам его отдайте
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04.03.2022 01:41 Відповісти
 
 