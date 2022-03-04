Коригувальника вогню російських загарбників затримали на Харківщині

Військовослужбовці Харківського прикордонного загону затримали коригувальника вогню російських військ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

"Під час огляду підозрілого авто службовці знайшли зброю, квадрокоптер, велику кількість готівки, а дані телефона свідчили про контактування із "Куратором" та "Гарматою", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що мету свого перебування в районі блокпосту чоловік пояснити не зміг.

Його передали службовцям СБУ.

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