Російські війська з "Градів" обстріляли житлові будинки Сєвєродонецька

Глава Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що житлові будинки Сєвєродонецька накрили "Градами". Російські військові почали обстріл вночі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на ефір телеканалу "Рада".

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Він підкреслив, що поки невідомо чи є загиблі і поранені унаслідок обстрілу.

"Буквально десь годину тому знову обстріляли "Градами" моє рідне місто Сєвєродонецьк. Всі "Гради" лягли в житлові будинки. Ми зараз ще встановлюємо, які саме пошкодження", - заявив Гайдай.

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