Російські війська з "Градів" обстріляли житлові будинки Сєвєродонецька
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Глава Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що житлові будинки Сєвєродонецька накрили "Градами". Російські військові почали обстріл вночі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на ефір телеканалу "Рада".
Він підкреслив, що поки невідомо чи є загиблі і поранені унаслідок обстрілу.
"Буквально десь годину тому знову обстріляли "Градами" моє рідне місто Сєвєродонецьк. Всі "Гради" лягли в житлові будинки. Ми зараз ще встановлюємо, які саме пошкодження", - заявив Гайдай.
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Jimmy Hill
показати весь коментар04.03.2022 02:57 Відповісти Мені подобається 1
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