Російські снаряди влучили в енергоблок Запорізької АЕС, - Енергоатом

Обстріл Запорізької АЕС російськими загарбниками триває. Зафіксовано попадання в енергоблок.

Про це Енергоатом повідомляє у Телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

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На атомній електростанції внаслідок обстрілів почалася пожежа. "Вогнеборці не можуть почати ліквідацію пожежі", "розстрілюють впритул", "влучили в енергоблок", - йдеться у повідомленнях.

Найабсурднішим є те, що "наразі вітер з боку станції дме у бік південно-східної частини України та у напрямку великих російських міст: Ростова-на-Дону та Краснодара", - додали в Енергоатомі.

Якщо загарбники не зупиняться, вони покарають самі себе, бо все понесе в бік Росії.

Речник Запорізької АЕС Андрій Туз уточнив, що є попадання у перший енергоблок Запорізької АЕС та закликав агресорів зупинитися.

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