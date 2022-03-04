Російські снаряди влучили в енергоблок Запорізької АЕС, - Енергоатом
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Обстріл Запорізької АЕС російськими загарбниками триває. Зафіксовано попадання в енергоблок.
Про це Енергоатом повідомляє у Телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.
На атомній електростанції внаслідок обстрілів почалася пожежа. "Вогнеборці не можуть почати ліквідацію пожежі", "розстрілюють впритул", "влучили в енергоблок", - йдеться у повідомленнях.
Найабсурднішим є те, що "наразі вітер з боку станції дме у бік південно-східної частини України та у напрямку великих російських міст: Ростова-на-Дону та Краснодара", - додали в Енергоатомі.
Якщо загарбники не зупиняться, вони покарають самі себе, бо все понесе в бік Росії.
Речник Запорізької АЕС Андрій Туз уточнив, що є попадання у перший енергоблок Запорізької АЕС та закликав агресорів зупинитися.
Будь ласка, зачекайте...
Якщо загарбники не зупиняться, вони покарають самі себе "
Джерело: https://censor.net/ua/n3321288
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Было разное "кино" о войне, но такого еще не было
Всем спокойно ночи.
Санкции какие-нибудь введут и всё.
А ШО ТОМ СЛУЧИЛОСЬ?
Та нічого - цунамі пошкодило технологічні блоки обслуговування. Реактори власне не постраждали.
ПОНЯЛ?
Тримаймося браття українці
....
Мордор та ***** повинен бути знищений
...
Слава нації
Смерть москалям.
Ну а що, вже тиждень така х##ня канає.
надеюсь потушат. хотя казалось, шо уже писец (ибо масштабы огня, в сравнении с авто на стоянке и тем более с людьми просто огромные).
но если завтра НАТО и штаты опять выразят всего лишь озабоченность, я реально уже *****...
https://twitter.com/SputnikATO/status/1499481736262176768
а вона війна. умовляти кацапорилих марна трата часу.
https://twitter.com/SputnikATO/status/1499469628317253633
▪️горит пока что только административное здание;
▪️о попадании в энергоблок известно только со слов сотрудника пресс-службы Андрея Туза. Других подтверждений пока нет
▪️из тех видео, что есть в наличии, видно, что на парковку АЭС прилетели две осветительные ракеты. А также о том, что кто-то открыл огонь в непосредственной близости от здания снизу вверх (возможно, собственная система ПВО).
▪️специалисты говорят, что энергоблок АЭС - сверхзащищенный объект, рассчитанный на прямые попадания бомб. И спроектированный так, что при малейшей опасности реактор отключается автоматически (также его можно отключить вручную).
https://twitter.com/SputnikATO/status/1499394683008475141