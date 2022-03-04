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Російські снаряди влучили в енергоблок Запорізької АЕС, - Енергоатом

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські снаряди влучили в енергоблок Запорізької АЕС, - Енергоатом

Обстріл Запорізької АЕС російськими загарбниками триває. Зафіксовано попадання в енергоблок.

Про це Енергоатом повідомляє у Телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

Читайте також: Якщо Запорізька АЕС вибухне - шкоди буде вдесятеро більше, ніж в Чорнобилі, - Кулеба

На атомній електростанції внаслідок обстрілів почалася пожежа. "Вогнеборці не можуть почати ліквідацію пожежі", "розстрілюють впритул", "влучили в енергоблок", - йдеться у повідомленнях.

Найабсурднішим є те, що "наразі вітер з боку станції дме у бік південно-східної частини України та у напрямку великих російських міст: Ростова-на-Дону та Краснодара", - додали в Енергоатомі.

Якщо загарбники не зупиняться, вони покарають самі себе, бо все понесе в бік Росії.

Речник Запорізької АЕС Андрій Туз уточнив, що є попадання у перший енергоблок Запорізької АЕС та закликав агресорів зупинитися.

Читайте також: На Запорізькій АЕС пожежа в результаті обстрілу російськими окупантами. ВIДЕО
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Топ коментарі
+24
Если НАТО не вмешается сейчас то это конец Европы
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04.03.2022 02:57
+23
****** дегенеративные руснявые орки. Это ******. Уроды из начальства НАТО, вводите войска пока не поздно *****
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04.03.2022 02:53
+19
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04.03.2022 02:56
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****** дегенеративные руснявые орки. Это ******. Уроды из начальства НАТО, вводите войска пока не поздно *****
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04.03.2022 02:53 Відповісти
Закликав кого? Тупих даунів? То можна голуба закликати не срати.
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04.03.2022 02:53 Відповісти
"Найабсурднішим є те, що "наразі вітер з боку станції дме у бік південно-східної частини України та у напрямку великих російських міст: Ростова-на-Дону та Краснодара", - додали в Енергоатомі.

Якщо загарбники не зупиняться, вони покарають самі себе "

Джерело: https://censor.net/ua/n3321288
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04.03.2022 02:53 Відповісти
Це не абсурд, це справедливість.
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04.03.2022 02:54 Відповісти
Достанеться всім, всій земній кулі. кацапам трошки більше.
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04.03.2022 03:16 Відповісти
Нажаль, так.
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04.03.2022 03:26 Відповісти
Цікаво наскільки стурбована світова спільнота.
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04.03.2022 03:49 Відповісти
Ну там же ще як мінімум Маріуполь по дорозі
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04.03.2022 03:19 Відповісти
Кациків це втішить?
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04.03.2022 03:25 Відповісти
Боже мой
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04.03.2022 02:53 Відповісти
Чисто вопрос они настолько конченые орки что не понимают что сами сдохнут?
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04.03.2022 02:54 Відповісти
Так кончені.Ви що ще не зрозуміли?
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04.03.2022 02:55 Відповісти
Да тут даже я не знаю что и как по какой шкале если она есть тупости и конченности вымирять.Даже тупорылая обезьянка имет инстинкт самосохранения.
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04.03.2022 02:56 Відповісти
Ну а положити до 10 тисяч за тиждень своїх солдат це як назвати? Там всі кончені.І псевдо ліберали також.
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04.03.2022 03:01 Відповісти
Тут слово конченые д@билы не выходит тут что то другое слово нужно потому что это маловато очень в своих маштабах.
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04.03.2022 03:10 Відповісти
Ну немає таких слів,щоб описати їхню конченість.
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04.03.2022 03:11 Відповісти
Они думают что идут в рай
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04.03.2022 02:56 Відповісти
Да пусть уже сдохнут!!!! Пусть ******* в свой рай!!! Сколько можно!!!??? ********** уже со своим русцким миром!!!!!!!!!!!!! Админ извини, больше нет сил не говорить матом!
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04.03.2022 06:26 Відповісти
До ***** в бункер не дійде,а на якесь живе москальське лайно йому похрін.
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04.03.2022 02:54 Відповісти
Якось так
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04.03.2022 02:56 Відповісти
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04.03.2022 02:56 Відповісти
Це спеціально: терорист ***** хоче викликати катастрофу, бо терпить фіаско.
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04.03.2022 02:57 Відповісти
Если НАТО не вмешается сейчас то это конец Европы
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04.03.2022 02:57 Відповісти
Це результат останніх перемовин де було домовлено про припинення вогня, утворення гуманітарних коридорів?
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04.03.2022 02:59 Відповісти
Не ****...
***** ***
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04.03.2022 03:07 Відповісти
Пожарные машины не пустили и питаются в прямом эфире камеру заслепить.

Было разное "кино" о войне, но такого еще не было
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04.03.2022 03:00 Відповісти
С АЭС все хорошо, картинка для западного телевидения есть, наши дипломаты могут нормально, теперь, давить на запад. Вопрос по закрытому небу, ускорение передачи вооружения.

Всем спокойно ночи.
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04.03.2022 03:01 Відповісти
Самоуспокоение? Там херачит артилерия, это видно на видео
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04.03.2022 03:02 Відповісти
Да какое ещё "закрытое небо", она же не взорвалась.

Санкции какие-нибудь введут и всё.
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04.03.2022 03:05 Відповісти
Дурню! Фукусіма теж не взірвалась, а ефект майже, як Чорнобиль. І це при тому, що японців ніхто не обстрілював і найкращі фахівці день і ніч там працювали. Але хмара доповзла аж до Каліфорнії.
А ШО ТОМ СЛУЧИЛОСЬ?
Та нічого - цунамі пошкодило технологічні блоки обслуговування. Реактори власне не постраждали.
ПОНЯЛ?
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04.03.2022 03:53 Відповісти
Ты меня на ПОНЯЛ не бери, ПОНЯЛ?
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04.03.2022 04:01 Відповісти
Це все, на що ти здатен? Бот смердючий.... тьху, гидота.
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04.03.2022 04:03 Відповісти
İnshAllah Вы правы!!!! Мы все хотим верить Вашим словам!!!! Весь мир хочет верить Вашим словам!!!!!!!!
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04.03.2022 06:28 Відповісти
Зато не третья мировая правда?
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04.03.2022 03:01 Відповісти
Зараз в прямому ефірі відео з камери спостереження,дивиться майже 93 тисячі людей.І це о третій ночі.
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04.03.2022 03:03 Відповісти
ТВ показує.
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04.03.2022 03:05 Відповісти
Я зайшов на ютуб станції.
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04.03.2022 03:05 Відповісти
Коротко...
Тримаймося браття українці
....
Мордор та ***** повинен бути знищений
...
Слава нації
Смерть москалям.
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04.03.2022 03:04 Відповісти
Це міжнародний тероризм.
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04.03.2022 03:05 Відповісти
да судя по всему нету никакого НАТО по факту - просто бюрократическая конторка, чтобы рынок оружия в Европе курировать ..... яиц у них точно нет ...
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04.03.2022 03:07 Відповісти
НАТО це банкрот і імпотент,нема ніякого НАТО,все це фуфло.
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04.03.2022 03:19 Відповісти
Орки скажуть "мы думалі учєнія, кто ж знал, што ета штука - атомная станция " та й по всьому.
Ну а що, вже тиждень така х##ня канає.
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04.03.2022 03:10 Відповісти
Зато путлер на кнопку не нажмет, бинго!
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04.03.2022 03:05 Відповісти
визуально огонь минут за 10 значительно уменьшился.
надеюсь потушат. хотя казалось, шо уже писец (ибо масштабы огня, в сравнении с авто на стоянке и тем более с людьми просто огромные).
но если завтра НАТО и штаты опять выразят всего лишь озабоченность, я реально уже *****...
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04.03.2022 03:06 Відповісти
озабоченность озабоченности рознь ... это будет супер пупер озабоченность
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04.03.2022 03:08 Відповісти
В Херсоне они будут снимать постановочные сюжеты о «любви херсонцев к россиянам», за что им будут раздавать продуктовое наборы. Сегодня такие сюжеты снимали в Геническе и Мелитополе.

https://twitter.com/SputnikATO/status/1499481736262176768

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04.03.2022 03:07 Відповісти
Из Геническа в сторону Херсона выдвинулась колонна с «гуманитарной помощью». Ее сопровождают съёмочные группы российских телеканалов. Об этом сообщает МОСТ.
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04.03.2022 03:08 Відповісти
Суки *********!!!!!
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04.03.2022 06:31 Відповісти
а оце вже перебор по любасу. Треба знайти резерв і ****** по курску ростову орлу воронежу хай падли відчують як
а вона війна. умовляти кацапорилих марна трата часу.
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04.03.2022 03:08 Відповісти
Русские оккупанты ставят новые метки 😂

https://twitter.com/SputnikATO/status/1499469628317253633
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04.03.2022 03:11 Відповісти
Серьёзне метки
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04.03.2022 03:18 Відповісти
Главное на сейчас по Запорожской АЭС:

▪️горит пока что только административное здание;
▪️о попадании в энергоблок известно только со слов сотрудника пресс-службы Андрея Туза. Других подтверждений пока нет
▪️из тех видео, что есть в наличии, видно, что на парковку АЭС прилетели две осветительные ракеты. А также о том, что кто-то открыл огонь в непосредственной близости от здания снизу вверх (возможно, собственная система ПВО).
▪️специалисты говорят, что энергоблок АЭС - сверхзащищенный объект, рассчитанный на прямые попадания бомб. И спроектированный так, что при малейшей опасности реактор отключается автоматически (также его можно отключить вручную).
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04.03.2022 03:13 Відповісти
Разговариваал только шо з директорм Запорожского укртелекома он ничего об єтом не знает и я его разбудил
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04.03.2022 03:20 Відповісти
Это эмблема 4-ой полицей панцергренадер дивизиии сс. Ничего не напоминает?
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04.03.2022 03:16 Відповісти
Якщо кацапстан не зітруть масовими ядерними ударами то світу хана.
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04.03.2022 03:17 Відповісти
03.15 Тількишо розмовляв з директором Запорізького Укртелекома він нічего про це не знае і я його розбудив
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04.03.2022 03:18 Відповісти
Ты ещё позвони приёмщику стеклотары и распроси о содержания воздуха на планете Венера.
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04.03.2022 03:21 Відповісти
Ну реально причём тут укртелеком и АЕС?
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04.03.2022 03:23 Відповісти
ТЕРМІНОВО ОДЕСА Начальник ПВО 28 бригади підполковник Нагорний Олександр Олександрович звертається до одеситів терміново!!!

https://twitter.com/SputnikATO/status/1499394683008475141

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04.03.2022 03:18 Відповісти
Охриніти. Всі терористичні організації світу завидують в сторонці, їм ще далеко до того, що витворяє цей бункерній нелюд. Ну що Америка, терористи захопили великий ядерний об"єкт в ЦЕНТРІ ЄВРОПИ,пошкодили його, що будемо робити?
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04.03.2022 03:31 Відповісти
Ссать в штаны, ЗА МИР ВО ВСЁМ МИРЕ!!!! Что ещё они могут делать! Что ещё должно произойти чтобы все очнулись!!!?????
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04.03.2022 06:35 Відповісти
 
 