УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6425 відвідувачів онлайн
Новини
26 889 5

НБУ запровадив обмеження на операції з валютою

НБУ запровадив обмеження на операції з валютою

Національний банк України пояснив, які операції з іноземною валютою доступні сьогодні - як на території країни, так і закордоном.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, продати іноземну валюту можна у відділеннях банків, що працюють, в операторів поштового зв’язку та в обмінниках, обмеження відсутні.

"Купівля іноземної валюти поки заборонена (заборона діє з 24 лютого 2022 року)", - йдеться в повідомленні.

Крім того, зняти з валютного рахунку можна валюту у валюті рахунку в еквіваленті 30 тис. грн на день без комісій (дозволено з 1 березня 2022 року), та у національній валюті в розмірі 100 тис. грн, попередньо здійснивши продаж валюти з власного рахунку та зарахувавши ці кошти на рахунок в національній валюті (дозволено з 24.02.2022 року).

Продати валюту можна через онлайн-банкінг без обмежень.

Також читайте: Встановлювати ціни у валюті - незаконно й аморально, - Нацбанк

"За кордоном можна використовувати платіжні картки для зняття готівки та розрахунків. Обмежень на безготівкові розрахунки за кордоном немає", - йдеться в повідомленні

Зазначається, що заборонені будь-які операції з використанням російських та білоруських рублів.

Заборонено перекази, зокрема, з використанням картки або іншого електронного платіжного засобу, який випустила платіжна система, що працює в РФ та Білорусі. Також такими картками не можна розрахуватися в Україні: зробити переказ чи платіж чи зняти з них готівку.

Підприємства, які мають спеціальні дозволи та забезпечують виконання мобілізаційних планів, можуть знімати готівкою іноземну валюту без обмежень.

У НБУ закликали українців користуватися платіжними картками: здійснювати розрахунки можна як з гривневої, так і з валютної картки. Жодних обмежень на безготівкові розрахунки Національний банк України не запроваджував.

Читайте на Цензор.НЕТ: НБУ закликав українців під час покупок віддавати перевагу безготівковим розрахункам

Автор: 

валюта (2363) НБУ (10337)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Доктор Комаровский как действовать при угрозе высокой радиации, если "взорвется Запорожская АЭС"

https://youtu.be/k7f_ZCUyHx8
показати весь коментар
04.03.2022 08:44 Відповісти
может, лучше прислушаться к мнению специалистов? не припомню, чтобы во время чернобыльских проблем нам рекомендовали капать йод на сахар такими тоннами...

https://phc.org.ua/news/scho-robiti-u-razi-radiaciynoi-avarii https://phc.org.ua/news/scho-robiti-u-razi-radiaciynoi-avarii

https://www.epa.gov/lep/radiation-protection-russian
показати весь коментар
04.03.2022 09:08 Відповісти
О Боже!!!!!! Какой комаровский? Село неначе погоріло, неначе люди подуріли........
показати весь коментар
04.03.2022 10:01 Відповісти
однажды пипл повёлся на этого лоха...
показати весь коментар
04.03.2022 11:10 Відповісти
картки на заправках WOG и других в Запорожье не принимают!
показати весь коментар
04.03.2022 09:12 Відповісти
 
 