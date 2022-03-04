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Путін відмовився від прямої розмови з Зеленським

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Путін відмовився від прямої розмови з Зеленським

Президент держави-агресора Володимир Путін відмовився розмовляти напряму з українським лідером Володимиром Зеленським.

Про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на російське опозиційне видання "Медуза".

Пєсков заявив, що Кремль відмовився від прямої розмови Володимира Путіна із Володимиром Зеленським.

Він також заявив, що Росія не відмовляється від вимог денацифікації України, про що раніше повідомляла українська сторона.

Читайте: Зеленський - Путіну: Сядь зі мною за стіл переговорів. Я не кусаюсь! Чого ти боїшся?

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Топ коментарі
+73
Денацификация и депутинизация России, это должно быть одно из наших требований!
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04.03.2022 15:26
+65
она не с кем не будет говорить..оно сошло с ума
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04.03.2022 15:25
+54
сцикло він просто, а царь то гольій!
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04.03.2022 15:26
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она не с кем не будет говорить..оно сошло с ума
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04.03.2022 15:25 Відповісти
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Ну тут ***** якраз при своєму не те що розумі а "плані" - ну який сенс говорити з чуваком який збирався захищати Україну "дорогами" та "перемовинами" а-ля "сойдьомся где-то посередінє"? Хто з них більше "********" ще велика питання. Сподіваюсь колись психіатрична еспертиза на нього відповість.
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04.03.2022 15:30 Відповісти
Пшьол нахєр фсбшник!
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04.03.2022 16:56 Відповісти
ВОНО ТАКИ "Е@!АНУТОЕ" ДАЖЕ ИЗВИНЯТЬСЯ НЕ БУДУ СУМАСШЕДШИЙ @"ВЫ@ЛЯДОК" ПРАВИТ СТРАНОЙ ПЕ@ЕРАШКА НАРОД С ЗАС@АННОЙ @ОПОЙ И @ОВНОМ В ГОЛОВЕ ПО- Бедо-бесием служит Люциферу СМЕРТЬ ТАКОЙ СТРАНЕ ГОСПОДИ! пошли на них кару как ниспослал на Содом и Гоморру чтобы воды в речках и озерах стали красными чтобы саранча напала на всю Рашку чтобы леса горели а земля горы тряслись от землетрясений чтобы камни с нема в виде метеоритов...и накрыло страну голодомор чумой мором наводнениями пожарами засухой лед и пламя вот сущность Рашки ... а огонь и лед так могут страшно гореть вместе...
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04.03.2022 15:33 Відповісти
сцикло він просто, а царь то гольій!
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04.03.2022 15:26 Відповісти
И не факт, что -настоящий!(как вариант
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04.03.2022 15:32 Відповісти
На росии прекрасные новости. Правительство отменило НДС на покупку золота. Это значит, что дали добро олигархам на скупку золотого запаса и на большой дерибан того что осталось. Повторяется история с крахом ссср. Россия просто летит со сверхзвуковой скоростью в 90-е, с криминалом и чеченскими войнами
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04.03.2022 15:46 Відповісти
Я надеюсь у чеченцев хватит бутылок,что бы посадить на них всех кацапов.Кстати можно использовать бутыку нрогократно.Мыть бутыку должен садящийся на нее,а то короновирус знаете ли.И про маски не забудте.
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04.03.2022 18:07 Відповісти
У меня тоже отличная новость, сегодня знакомая с Крыма пенсию получила на 50% меньше , чем всегда !
Ну, с Богом …
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04.03.2022 19:23 Відповісти
В науке есть такой термин - коллапс
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04.03.2022 22:36 Відповісти
Денацификация и депутинизация России, это должно быть одно из наших требований!
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04.03.2022 15:26 Відповісти
І ДЕРУСИФІКАЦІЯ россії.
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04.03.2022 15:28 Відповісти
Дерашизація.
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04.03.2022 15:36 Відповісти
ДЄПУТІНІЗАЦІЯ
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04.03.2022 15:48 Відповісти
Де ви там бачили руських. Один чуркєстан...
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04.03.2022 15:39 Відповісти
А як вони спілкуватись будуть?
Чорт, забув, та вони і зараз на іншій мові спілкуються.
Вибачайте за матюки, але є такий анекдот (йому вже років 50):
В ЖЕКе идет собрание. Все выступают, предлагают. Но вот встает секретарша и говорит: - наш дворник дядя Ваня хочет сказать. Выходит дядя Ваня:
"- как ** мою мать, так ** мою мать, а как ** вашу мать - так ***. Но нихуя, нихуя, а ежели **аный в рот, ***** буду на ***." И сел.
Встает секретарша и говорит:- "В общем дядя Ваня сказал: Как двор подметать, так дядя Ваня, а как путевку в Сочи - так начальство. Вот дядя Ваня возьмет расчет - сами будете двор подметать."
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04.03.2022 15:47 Відповісти
Дебыдлодизация.
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04.03.2022 16:56 Відповісти
Не нашлось стола подходящей длинны.
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04.03.2022 15:26 Відповісти
як же хочеться йому налисника відвісити... такий тупий дядько, той ваш путін
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04.03.2022 15:27 Відповісти
Дристанув))
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04.03.2022 15:27 Відповісти
***** обосралось.
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04.03.2022 15:27 Відповісти
Воно боїться з бункера носа виставити: свої ж заїбашать.
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04.03.2022 15:27 Відповісти
Но охота только началась...
https://www.youtube.com/watch?v=YxKV95Hodkc&t=3s
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04.03.2022 15:32 Відповісти
Уже удалил свой ролик.
Связаться с ним, чтобы узнать причины случившегося, не удалось - телефон политика выключен.
(znak.com)
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04.03.2022 23:46 Відповісти
Охотник стал добычей. Быстро. А они хотят ,что-бы их встречали с цветочками.
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04.03.2022 23:53 Відповісти
Печально конечно. Была надежда.
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05.03.2022 00:01 Відповісти
*****, Байден, Джонсон, Макрон, Столтенберг - ссыкуны. Зеля на их фоне имеет яйца.
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04.03.2022 15:28 Відповісти
Зеля в моих глазах вырос на 20см за неделю!И продолжает расти!
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04.03.2022 15:35 Відповісти
******** (с)
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04.03.2022 17:33 Відповісти
С ним даже психиатр бессилен. Только наградной пистолет и вечно обосцанная могила.
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04.03.2022 15:28 Відповісти
Трупік леніна не може дочекатися вєрного послєдоватєля
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04.03.2022 15:41 Відповісти
Мавзолею нужен новый володька! Если его упаковать в гроб, то возможно, что у их общества ещё будет шанс измениться. Без этого никак.
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04.03.2022 23:02 Відповісти
Отказать им в переговорах - говорить с этими фашистами только числом их трупов - быстрее поумнеют. На геноцид украинцев, отвечать геноцидом русских.
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04.03.2022 15:28 Відповісти
Ну ещё тысяч двадцать ваты утилизируем ,глядишь и захочет ..
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04.03.2022 15:28 Відповісти
Надеюсь хоть сейчас до Зеленского дойдет
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04.03.2022 15:28 Відповісти
Мабуть,уже дійшло.Зеля думав ,що,ставши Президентом,він досяг вершини.Але в Бога був інший шлях
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04.03.2022 15:32 Відповісти
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04.03.2022 15:29 Відповісти
поменяйте на статье фото
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04.03.2022 15:30 Відповісти
Ху*ло пішов на х*й, ******** горбатий
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04.03.2022 19:12 Відповісти
злякався?
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04.03.2022 15:29 Відповісти
А жив ли вообще этот пдр?! Не потому ли сидит за 10 км за столом, что это фейк?! Может никакого путина уже и нет, это клоунада высших чинов, чтобы в момент Х сказать мол - путин умер, и валить все на него?
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04.03.2022 15:29 Відповісти
це вже створення міфу... краще так не робити, а навпаки вивести його на чисту воду, наприклад уявити, прям відчути що він поруч, і зарядити йому підсрачник
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04.03.2022 15:31 Відповісти
миф не миф а факт в том, что никто вживую Путина не видел давно, если не считать эти записи задним числом. У гитлера например было уйма двойников - это не выдумки, а исторический факт.
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04.03.2022 15:43 Відповісти
может склейка идет.

путин записывает видео на урале, а лавров сидит в москве.

и потом склеивают видео.
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04.03.2022 15:37 Відповісти
да и в современно мире дипфейк замутить не сложно, учитывая что у рашки есть ит корпорации типа рамблера и прочих. Достаточно достать похожего чела, а дальше уже нейросетью и голос сымитировать и физиономию
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04.03.2022 15:40 Відповісти
ТРУУУУУС!!! )))))))))))
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04.03.2022 15:30 Відповісти
⚡️Люди с украинскими флагами вышли на протест в оккупированном Херсоне.
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04.03.2022 15:30 Відповісти
Подлый трус, выходи!
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04.03.2022 15:30 Відповісти
он боится с бункера выйти
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04.03.2022 15:30 Відповісти
Зрозуміло.
У Рашці навіть "Аліса" від Яндекс відмовляється називати Зеленського Президентом України.
Все вимарують із свого інтернету інфу про Україну.
Невдовзі почнуть палити книжки, як їх попередники.
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04.03.2022 15:31 Відповісти
Iougbnutyjie, ne?
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04.03.2022 18:01 Відповісти
дристун!
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04.03.2022 15:31 Відповісти
ВАЖНО!!!!!!!

Петиция по закрытию неба над Украиной

Последний день голосования, есть уже больше миллиона проголосовавших, давайте поднажмем и спасем Украину и мирное население

https://www.openpetition.eu/petition/online/people-around-the-world-ask-nato-to-close-the-airspace-over-ukraine

Перепост кто может для более широкого участия

God bless Ukraine
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04.03.2022 15:31 Відповісти
***! российскому высшему олигархату вообще эта война не выгодна!

когда они уже сговорятся и его замочат!

имейте смелость!
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04.03.2022 15:32 Відповісти
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04.03.2022 15:32 Відповісти
Zасранці!
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04.03.2022 16:03 Відповісти
ссыкло бункерное, прячется за трупами детей. Чёрный пояс у него бы. Удавили б его этим поясом и проблем бы не было.
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04.03.2022 15:32 Відповісти
Как только ***** выйдет с бункера его пристрелят а оно еще не все пакости сотворило человечеству ...
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04.03.2022 15:32 Відповісти
Ніяких перемовин з вбивцею! Смерть цапам!
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04.03.2022 15:32 Відповісти
ХУ...ЛО ще й СЦИКЛО...
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04.03.2022 15:33 Відповісти
***** знаходиться у бункері під Ямантау (Погана гора). Туди його привезли разом з його відомою закритою чашкою і з портативним герметичним унітазом. Жодного прямого каналу зв'язку у нього немає, бо боїться бути вбитим електромагнітним сигналом.
Замість цього він пропонує побалакати зі своїм денщиком Піськовим.
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04.03.2022 15:33 Відповісти
Це ще раз говорить про те, що з цими підорами немає про що домовлятись. Всі їхні обіцянки яйця виєдиного не варті (доведено Іловайськом і Дебальцево). Будь-які перемовини з кацапами - це відтягування часу, замилювання очей, передислокація і перегрупування військ. Бити цю падаль невпинними темпами, щоб вони не встигали вичухатись і відійти від шоку.
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04.03.2022 15:33 Відповісти
Шановні українці! Наш Президент поводить себе дуже достойно.Тому всю критику вивалите,коли переможемо!
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04.03.2022 15:35 Відповісти
Боится что Зеля лишит его чести и Роисю в его лице АНАЛогично
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04.03.2022 15:36 Відповісти
Зелі вже пора зрозуміти з цим нациським виродком ні про що не можна домовитись,він зациклений на знищені Украіни ,отже цього чорта треба вбити ,як би розкрутити таке Вбити путіна.
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04.03.2022 15:38 Відповісти
Коротко
...
Воно ***...
Мордор та ***** повинен бути знищений.
....
Слава нації
Смерть москалям.
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04.03.2022 15:39 Відповісти
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Київ - майже єдине місто що має коефіцієнт збитих ворожих ракет за наказом кремля майже 75%.
І всі повинні пам'ятати , що Київське ППО було побудовано за власні кошти @poroshenko корпорації Рошен 🙁
Петро Олексійович, велика подяка що зберіг сотні життів.😡✊💪
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04.03.2022 15:39 Відповісти
Хай би ще поставив і в інші міста, хіба не шкода людей.
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04.03.2022 15:50 Відповісти
Ви мали на увазі Козин !?
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04.03.2022 15:56 Відповісти
та я не знаю, де стоїть ця установка
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04.03.2022 15:59 Відповісти
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04.03.2022 16:15 Відповісти
Все-таки не побудоване, а відновлене його коштом, бо там совкові С300, Бук і тд...
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04.03.2022 16:04 Відповісти
А мы не отказываемся от дерусификации московии
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04.03.2022 15:39 Відповісти
З бункера далеко і тяжко вибиратись...
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04.03.2022 15:48 Відповісти
...а, что Вы хотели услышать от труса!!!
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04.03.2022 15:50 Відповісти
сцарь сцыт
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04.03.2022 16:02 Відповісти
Полковник КГБ испугалось капитана КВН
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04.03.2022 16:06 Відповісти
Зассал даже клоуна, хаха
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04.03.2022 16:07 Відповісти
У Вас не було такого варійанту, що він вже дохлий, і керую хтось цим зовсім інший "персонаж"?
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04.03.2022 16:10 Відповісти
патамучта у него нет казырей
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04.03.2022 16:20 Відповісти
Вот мне просто интересно: что он понимает под денацификацией?
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04.03.2022 16:34 Відповісти
Нічого, ***** давно вже нічого не розуміє. Напевно завчив слово з чиєїсь промови і твердить.
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04.03.2022 17:25 Відповісти
Знищити українців
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04.03.2022 18:57 Відповісти
виявилося бомбардування по площах YouTube дуже ефективними. :D Заходити з чистого облікового запису на фіктивне ім'я і скидати в коментарях інфу про війну якої хочете поділитися з кацапами. Не обов'язково у видосиках про полонених. На розважальних порталах як Comedy Club, StandUp, ... навіть краще заходить. Кацап зайшов розслабитись... але напружився. Це важливо. Там мобілізація на носі, а кацапня вже у дикій паніці
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04.03.2022 16:47 Відповісти
так и делаем
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04.03.2022 21:15 Відповісти
Голум сцикливий !!!!!!
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04.03.2022 17:02 Відповісти
путин давно очертил свои интересы ,а нападением показал.что будет требовать уступок...А такие себе китаи всё равно как мантру будут-"пусть стороны сядут за мирные переговоры"..То есть,нелепые отмазки-" а пусть себе путин балуется" так и будут гулять в ООН и и дпломатических кругах..Никто не хочет реально показать,что демократия-прежде всего законы и порядок.Проще только "тра-ля-ля" о демократьических ценностях.особенно цинична Германия. В 82 году от страха в истерику падала,боясь,что "варшавский договор", стоящий впритык за забором обязательно нападёт и требовала от всего западного мира военного усиления и финансовой поддержки,хотя НИ ЕДИНЫЙ СНАРЯД не взорвался на её территории.Она в ступоре была только от того,что военная армада была у неё за стеной.А сейчас,когда эта армада откатилась от её границ до восточной Польши, она отказывает Украине,ВОЮЮЩЕЙ С ТОЙ АРМАДОЙ в защите просто подачей оружия (не возле её же границ рвутся снаряды "Градов")..Германия УМЫШЛЕННО тянула до последнего времени с подачей оружия,стараясь остаться с Путиным друзьями и это решило течение войны и утратой Украиной территорий.Если бы можно было.Германия вообще бы не дала оружие,но это стало бы слишеом очевидным.
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04.03.2022 17:17 Відповісти
Но Украина всё равно воююет и будет отстаивать свою свободу.Но цена непомерно высока.И запад просто предаёт её сейчас.Прячется от Путина за спину Украины и предаёт сам её.
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04.03.2022 17:22 Відповісти
серло
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04.03.2022 17:45 Відповісти
Шановні українці, в кого є можливість - оформіть страхування від нещасного випадку для себе та близьких. Наприклад, в Приват24 це займе декілька хв і страховка дійсна на наступний день. Сума страхуваня від 20 грн на місяць. Страхування майна на випадок воєнного стану не передбачено. Проте тілесні ушкодження та летальні випадки, які сталися внаслідок обстрілів - банк в кожному окремому випадку розглядає. Бережіть себе та близькіх.
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04.03.2022 17:54 Відповісти
Боїться сцикло з бункера вийти
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04.03.2022 18:56 Відповісти
шо там піськун каже ? А, цар здох давно і тому не може балакати
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04.03.2022 19:24 Відповісти
*****-ссыкло
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04.03.2022 20:07 Відповісти
Крыса БУНКЕРНАЯ!
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04.03.2022 21:00 Відповісти
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Владимир Путин либо принудит Украину капитулировать, либо сожжет все дотла. Он подчеркнул, что третьего варианта в Москве не рассматривают.
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04.03.2022 23:33 Відповісти
путін- сцикло, вже офіційно
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04.03.2022 23:41 Відповісти
 
 