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Путін відмовився від прямої розмови з Зеленським
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент держави-агресора Володимир Путін відмовився розмовляти напряму з українським лідером Володимиром Зеленським.
Про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на російське опозиційне видання "Медуза".
Пєсков заявив, що Кремль відмовився від прямої розмови Володимира Путіна із Володимиром Зеленським.
Він також заявив, що Росія не відмовляється від вимог денацифікації України, про що раніше повідомляла українська сторона.
Топ коментарі
+73 Олег Васильевич 44790e6c
показати весь коментар04.03.2022 15:26
+65 Слава Свид
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+54 Kristina Rubcova
показати весь коментар04.03.2022 15:26
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Ну, с Богом …
Чорт, забув, та вони і зараз на іншій мові спілкуються.
Вибачайте за матюки, але є такий анекдот (йому вже років 50):
В ЖЕКе идет собрание. Все выступают, предлагают. Но вот встает секретарша и говорит: - наш дворник дядя Ваня хочет сказать. Выходит дядя Ваня:
"- как ** мою мать, так ** мою мать, а как ** вашу мать - так ***. Но нихуя, нихуя, а ежели **аный в рот, ***** буду на ***." И сел.
Встает секретарша и говорит:- "В общем дядя Ваня сказал: Как двор подметать, так дядя Ваня, а как путевку в Сочи - так начальство. Вот дядя Ваня возьмет расчет - сами будете двор подметать."
https://www.youtube.com/watch?v=YxKV95Hodkc&t=3s
Связаться с ним, чтобы узнать причины случившегося, не удалось - телефон политика выключен.
(znak.com)
путин записывает видео на урале, а лавров сидит в москве.
и потом склеивают видео.
У Рашці навіть "Аліса" від Яндекс відмовляється називати Зеленського Президентом України.
Все вимарують із свого інтернету інфу про Україну.
Невдовзі почнуть палити книжки, як їх попередники.
Петиция по закрытию неба над Украиной
Последний день голосования, есть уже больше миллиона проголосовавших, давайте поднажмем и спасем Украину и мирное население
https://www.openpetition.eu/petition/online/people-around-the-world-ask-nato-to-close-the-airspace-over-ukraine
Перепост кто может для более широкого участия
God bless Ukraine
когда они уже сговорятся и его замочат!
имейте смелость!
Замість цього він пропонує побалакати зі своїм денщиком Піськовим.
...
Воно ***...
Мордор та ***** повинен бути знищений.
....
Слава нації
Смерть москалям.
І всі повинні пам'ятати , що Київське ППО було побудовано за власні кошти @poroshenko корпорації Рошен 🙁
Петро Олексійович, велика подяка що зберіг сотні життів.😡✊💪