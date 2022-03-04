Путін відмовився від прямої розмови з Зеленським

Президент держави-агресора Володимир Путін відмовився розмовляти напряму з українським лідером Володимиром Зеленським.

Про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на російське опозиційне видання "Медуза".

Пєсков заявив, що Кремль відмовився від прямої розмови Володимира Путіна із Володимиром Зеленським.

Він також заявив, що Росія не відмовляється від вимог денацифікації України, про що раніше повідомляла українська сторона.

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