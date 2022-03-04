"Panasonic" припиняє працювати з Росією
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Найбільший японський і один з провідних світових виробників електроніки "Panasonic Group" заявив про призупинення операцій з Росією через економічні, логістичні та інші практичні проблеми.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН із посиланням на пресслужбу компанії.
"У "Panasonic Group" ми дуже стурбовані поточною ситуацією в Україні і хочемо висловити глибокі співчуття всім постраждалим. Ми сподіваємося, що світ повернеться до миру та безпеки якомога швидше", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що компанія далі продовжуватиме моніторинг розвитку подій і надаватиме гуманітарну допомогу, якщо це необхідно.
"Як перший крок, ми вирішили пожертвувати близько 20 мільйонів єн польському Червоному Хресту, який підтримує тих, хто евакуювався до сусідньої Польщі з України, а також неурядовій організації "Peace Winds Japan", яка надає допомогу Україні", - додали в компанії.
Вже понад 70 світових компаній припинили співпрацю з РФ через вторгнення в Україну.
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Це буде швидше та й перечень дуже короткий!
"Проводиться спеціальна економічна операція"
навіть ТАУРАС - не їхній бренд)