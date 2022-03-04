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"Panasonic" припиняє працювати з Росією

Новини Цензор.НЕТ Економіка

"Panasonic" припиняє працювати з Росією

Найбільший японський і один з провідних світових виробників електроніки "Panasonic Group" заявив про призупинення операцій з Росією через економічні, логістичні та інші практичні проблеми.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН із посиланням на пресслужбу компанії.

"У "Panasonic Group" ми дуже стурбовані поточною ситуацією в Україні і хочемо висловити глибокі співчуття всім постраждалим. Ми сподіваємося, що світ повернеться до миру та безпеки якомога швидше", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що компанія далі продовжуватиме моніторинг розвитку подій і надаватиме гуманітарну допомогу, якщо це необхідно.

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"Як перший крок, ми вирішили пожертвувати близько 20 мільйонів єн польському Червоному Хресту, який підтримує тих, хто евакуювався до сусідньої Польщі з України, а також неурядовій організації "Peace Winds Japan", яка надає допомогу Україні", - додали в компанії.

Вже понад 70 світових компаній припинили співпрацю з РФ через вторгнення в Україну.

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многие березки вытащат с загашника
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04.03.2022 17:37 Відповісти
Ви краще опублікуйте хто залишиться!
Це буде швидше та й перечень дуже короткий!
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04.03.2022 17:44 Відповісти
Цапи, запам'ятайте. На вас не накладаються санкції, проти вас проводиться спеціальна економічна операція, щоб ви ***** до скону розуміли, що все буде Україна.
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04.03.2022 17:44 Відповісти
Це шедевр!
"Проводиться спеціальна економічна операція"
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04.03.2022 17:48 Відповісти
...яка називається "Ізоляція від цивілізації".
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04.03.2022 17:58 Відповісти
бренд СПУТНІК їхнє все
навіть ТАУРАС - не їхній бренд)
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04.03.2022 17:45 Відповісти
В Росії різко зменшилась популяція горобців. Звалюють...
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04.03.2022 17:45 Відповісти
Новый повод для радости кацапов! Ух теперь заживут, учитывая что ничего кроме как петухов из говна (да и то, дерьмовых) они делать не умеют.
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04.03.2022 17:54 Відповісти
Прийшов той час, коли легше сказати хто співпрацює з агресором, чим перелічити тих хто поклав на нього хep.
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04.03.2022 18:06 Відповісти
 
 