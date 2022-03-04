"Нова пошта" щодня оновлює онлайн-карту своїх відділень, які працюють
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"Нова Пошта" опублікувала інтерактивну карту своїх відділень, що працюють по Україні у період дії воєнного стану
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН.
Які відділення працюють станом на 4 березня 2022 року, можна дізнатися за посиланням. У пресслужбі пошти кажуть, що карта оновлюється щодня.
Так, частина відділень у Києві, Дніпрі, Запоріжжі, Одесі та Львові працюють з 8:00 до 18:00. Відділення в інших обласних і районних центрах працюють на видачу і відправку в будні дні з 9.00 до 17.00. У суботу з 9.00 до 18.00, Неділя – вихідний.
У компанії також нагадали, що якщо ваше відправлення перебуває в іншій області – ви можете самостійно зробити переадресацію туди, де вам зручно її отримати. Переадресація безкоштовна, як і зберігання посилок.
Крім того, починаючи від сьогодні українці можуть зняти готівку із банківської картки у будь-якому працюючому відділенні Нової пошти за наявності необхідної суми у касі.
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04.03.2022 13:35
ВТБ - безуспешно пытаюсь снять валюту со счета шестой день, ни одному из людей, которых я знаю, это также не удалось. Не выдают никому ни цента.
Надежным можно считать банк, который работает долгое время и входит в топ-30 банков. Чтобы минимизировать риски, распределяйте средства так, чтобы в одном банке они не превышали лимит госстраховки АСВ - 1,4 млн рублей.
Алена ХАНДУРИНА, Banki.ru
а це реакція на вклад 1,4 млн руб
man-
03.03.2022 16:49
Сама то поняла, что сказать хотела?
Заглянул вчера в сильпо в республике - во первых еле нашёл в огромном тёмном три, во вторых там только одна рабочая касса и только по безналу. Ну и зачем заманить?