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"Нова пошта" щодня оновлює онлайн-карту своїх відділень, які працюють

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

"Нова пошта" щодня оновлює онлайн-карту своїх відділень, які працюють

"Нова Пошта" опублікувала інтерактивну карту своїх відділень, що працюють по Україні у період дії воєнного стану

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН.

Які відділення працюють станом на 4 березня 2022 року, можна дізнатися за посиланням. У пресслужбі пошти кажуть, що карта оновлюється щодня.

Так, частина відділень у Києві, Дніпрі, Запоріжжі, Одесі та Львові працюють з 8:00 до 18:00. Відділення в інших обласних і районних центрах працюють на видачу і відправку в будні дні з 9.00 до 17.00. У суботу з 9.00 до 18.00, Неділя – вихідний.

У компанії також нагадали, що якщо ваше відправлення перебуває в іншій області – ви можете самостійно зробити переадресацію туди, де вам зручно її отримати. Переадресація безкоштовна, як і зберігання посилок.

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Крім того, починаючи від сьогодні українці можуть зняти готівку із банківської картки у будь-якому працюючому відділенні Нової пошти за наявності необхідної суми у касі.

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04.03.2022 13:35

ВТБ - безуспешно пытаюсь снять валюту со счета шестой день, ни одному из людей, которых я знаю, это также не удалось. Не выдают никому ни цента.
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04.03.2022 19:34 Відповісти
Оно скоро и рубели снять не сможет..
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04.03.2022 19:36 Відповісти
вже другий день не можуть зняти
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04.03.2022 19:37 Відповісти
Най пишуть *****: вони ******* йому писати...
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04.03.2022 19:49 Відповісти
Как выбрать банк для вклада?

Надежным можно считать банк, который работает долгое время и входит в топ-30 банков. Чтобы минимизировать риски, распределяйте средства так, чтобы в одном банке они не превышали лимит госстраховки АСВ - 1,4 млн рублей.

Алена ХАНДУРИНА, Banki.ru

а це реакція на вклад 1,4 млн руб

man-

03.03.2022 16:49

Сама то поняла, что сказать хотела?
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04.03.2022 19:36 Відповісти
23го посылку из Херсона мне отправили. Интересно где она. По понятным причинам интерес практически полностью академический
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04.03.2022 19:53 Відповісти
Посмотри в приложении...там на карте все видно..
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04.03.2022 20:04 Відповісти
В приложении нету. Позвоню им завтра
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04.03.2022 20:10 Відповісти
Чомусь нічого в цьму повідомленні не йдеться про відсотки, які можуть брати з мирних українців при знятті зі своєї банківської картки у відділеннях Нової пошти, в супермаркетах, аптеках тощо. А щкода! - люд має знати все, що стосується його безпеки та хоч якогось добробуту в умовах військового часу.
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04.03.2022 19:59 Відповісти
Нет сейчас процентов...временно отменили..
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04.03.2022 20:05 Відповісти
Тут другой момент - а где возьмутся те самые тысячи налички? Вряд ли там сейчас аншлаг.
Заглянул вчера в сильпо в республике - во первых еле нашёл в огромном тёмном три, во вторых там только одна рабочая касса и только по безналу. Ну и зачем заманить?
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04.03.2022 20:56 Відповісти
 
 