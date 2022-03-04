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Тури для росіян подорожчали на 80%

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Тури для росіян подорожчали на 80%

Ціни на тури до поки що відкритих для росіян країн різко зросли через послаблення рубля відносно долара і євро.

За даними профільної асоціації, відпочинок у Туреччині вже став на 80% дорожчим, а в Єгипті – на 65%, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Головна причина зростання цін - падіння курсу рубля відносно світових валют. Туроператори платять готелям у євро в Туреччині та доларах у Єгипті.

Середній чек десятиденного туру до Туреччини із заїздом наприкінці лютого, включаючи розміщення на двох у готелі 3* та страхування, становив 73 тис. рублів. Параметри: 10 днів, "все включено". На двох. 3 березня такий тур коштував уже щонайменше 127 тис. Ціни на доступні пропозиції зросли більш ніж на 80%", – зазначають в асоціації.

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Відпочинок у готелях 4 і 5* із системою "все включено" в Туреччині тепер коштує від 177,5 тис. рублів та від 180 тис. рублів відповідно.

Тур до Єгипту з розміщенням в готелі 3* наприкінці лютого можна було купити за 81 тис. рублів на двох, а на найближчі дні він коштує вже від 134 тис. рублів на двох. Зростання цін  65%", – додали в асоціації.

При цьому в асоціації наголошують, що так званих "гарячих турів", як у напрямі Туреччини, так і у напрямку Єгипту за нинішніх умов чекати не варто.

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Топ коментарі
+16
в аду согреетесь, а не в Кемере!
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04.03.2022 18:55
+16
В Кемерово
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04.03.2022 18:57
+16
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04.03.2022 19:03
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Маріуполь знищують, мер вимагає зелений коридор
карта боевых действий !
Репостим !!!
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04.03.2022 18:55 Відповісти
точно, пусть в мариуполь едут в туры со скидкой
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04.03.2022 18:56 Відповісти
Щаз, бегом кинулись.
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04.03.2022 20:05 Відповісти
в аду согреетесь, а не в Кемере!
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04.03.2022 18:55 Відповісти
В Кемерово
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04.03.2022 18:57 Відповісти
дешеві тури на півострів Таймир!
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04.03.2022 19:15 Відповісти
у пересувний крематорій БЕЗКОШТОВНО ЦІЛОДОБОВО
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04.03.2022 19:17 Відповісти
прочитав "трупи росіян подорожчали", зразу думка, невже долар в росії впав?
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04.03.2022 19:23 Відповісти
наші вангують на кількість
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04.03.2022 19:25 Відповісти
ага, рускій іл RFF1111 з Барановичів на Псков летить - певно, екскурсантів-200 везе https://www.flightradar24.com/RFF1111/2b05fc87
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04.03.2022 19:27 Відповісти
Да и на весь Южный берег Северного Ледовитого океана!
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04.03.2022 19:56 Відповісти
Да скоро эти зомбилендные рашкованы никуда ваще поехать не смогут- небо многих стран для них закрыто, облетать будут через китай, а это оч.дорого, курс валют растет непомерно, через 1-2 месяца бабла у них будет только на хлеб, 70% бортов у них Боинг и Эйрбас заберут- потому как они в лизинге загранице взяты, остальные борта- запрет на доставку запчастей и ремонт заграницей, 3-4 месяца и жопорукие им сделают звездец. Короче отдыхать будут на диване или на скамейке в парке .
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04.03.2022 19:33 Відповісти
Гимн Украины в исполнении квартета орков РФ
https://t.me/c/1307866449/5941
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04.03.2022 18:56 Відповісти
Message in a private group or channel.
This link will only work if you are a member. На хрена такие ссылки
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04.03.2022 19:13 Відповісти
вот https://www.youtube.com/watch?v=V6zGUOJv8io
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04.03.2022 19:16 Відповісти
це вже можна дивитися
все одно
ПОВБИВАЛА Б
вибачте за акцент)))
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04.03.2022 19:23 Відповісти
ипать ипать пуцхена
https://www.youtube.com/watch?v=VTfoL1wVGbc
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04.03.2022 19:19 Відповісти
Фейк! То не кацапи ,а скоріше даунбасівці. Кацапи навряд чи б так наш Гімн гарно співали б.Чєлюсть не та.
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04.03.2022 19:50 Відповісти
В Магадан хай їдуть, безкоштовно.
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04.03.2022 18:57 Відповісти
Какая нахер Турция?!! Только в Челябинск!!
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04.03.2022 18:59 Відповісти
Им сегодня обеспечили бесплатную путевку в Магадан, лет на 15. Чем не тур...
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04.03.2022 18:59 Відповісти
Та для ******, вартість квитка на літак від 200 до 500 тисяч дерев'яних. Які тури. Цапи, ви скоро за комуналку х...й зможете заплатити. А ваші заробітчанини хер вам допоможуть. Їх в канаві в Україні щурі доїдають
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04.03.2022 18:59 Відповісти
Ща ещё Турция вытрусит из кацапов остатки баксов
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04.03.2022 18:59 Відповісти
Турция еще открыта? Ну там турки кацапам плевать в тарелки будут
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04.03.2022 19:02 Відповісти
Новости срашки

С карт деньги не возможно снять
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04.03.2022 19:00 Відповісти
а нах они им? Держитесь! (с)
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04.03.2022 19:02 Відповісти
А куда тур? По золотому кольцу разве что?
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04.03.2022 19:00 Відповісти
Мухосранск - Гадюкіно - ****** - Піздяєво.
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04.03.2022 20:02 Відповісти
В Норильске падлы отдыхайте!!!
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04.03.2022 19:00 Відповісти
⚡️ Улицу, на которой стоит российское посольство в Латвии, переименовали в улицу Украинской Независимости.
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04.03.2022 19:00 Відповісти
какие туры
только скрепы и боярка
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04.03.2022 19:02 Відповісти
⚡️Грузины готовы возвращать свои земли, захваченные Россией.

На обращении грузинские воины, получившие боевой опыт на войне в Украине против России, призывают начать наступление на Абхазию и Самачабло.
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04.03.2022 19:02 Відповісти
А ще по приїзду їх там піZдять українці !
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04.03.2022 19:02 Відповісти
Українці під час війни очикують в готелях Египта і Турції на кацапів?
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04.03.2022 21:12 Відповісти
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04.03.2022 19:03 Відповісти
в рублях ? то лише кацапи в рублях все рахують, що з закордону отримують
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04.03.2022 19:03 Відповісти
Какие туры,самая нищая страна европа,за комуналку зп отдать,нищеброды,помните кацапы?про какую страну это? и это только начало и свифт вступит 12го только
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04.03.2022 19:08 Відповісти
А ще ж є тур до путлера в бункер, може уступка яка буде для своїх же
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04.03.2022 19:09 Відповісти
О Турции и Египте винторогим скотам в паРаше придется забыть на многие годы...к концу года там безработным будет каждый второй...
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04.03.2022 19:10 Відповісти
То поїдуть до Турції та Єгипту офіціантами працювати... Або гастарбайтерами до Джамшута та Равшана, з яких вони завжди реготали...
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04.03.2022 20:03 Відповісти
Блохеры с Ютуба которых в паРаше как гавна уже взвыли...монетизация все...закончилась...
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04.03.2022 19:12 Відповісти
Запрошують всіх в Тік Ток, Яндекс і Твіттер
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04.03.2022 19:50 Відповісти
Люди что вы пишите, какие им туры светят, тут 50% зашедших турыстов впервый раз унитаз увидели, потом мамам рассказывали и сопли глотали.
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04.03.2022 19:14 Відповісти
Це руссофобія світового масштабу!
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04.03.2022 19:14 Відповісти
Є море Лаптєвих - відпочівайте!
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04.03.2022 19:17 Відповісти
На южном берегу...
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04.03.2022 19:18 Відповісти
а зачем та турция? белое море - тоже море
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04.03.2022 19:19 Відповісти
У більшості мокшів, тур на "точку" по "стекломой" , а в цивілізовані країни їдуть не багато з них, так що це їм невелика і втрата.
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04.03.2022 19:25 Відповісти
Ватноголовые, курорты Северной Кореи ждут вас!
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04.03.2022 19:26 Відповісти
У пекло, суки, там тепер російська мова державна
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04.03.2022 19:36 Відповісти
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04.03.2022 19:52 Відповісти
Споконвічне бажання нормальних українців.
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04.03.2022 20:04 Відповісти
 
 