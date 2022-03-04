Тури для росіян подорожчали на 80%

Ціни на тури до поки що відкритих для росіян країн різко зросли через послаблення рубля відносно долара і євро.

За даними профільної асоціації, відпочинок у Туреччині вже став на 80% дорожчим, а в Єгипті – на 65%, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Головна причина зростання цін - падіння курсу рубля відносно світових валют. Туроператори платять готелям у євро в Туреччині та доларах у Єгипті.

Середній чек десятиденного туру до Туреччини із заїздом наприкінці лютого, включаючи розміщення на двох у готелі 3* та страхування, становив 73 тис. рублів. Параметри: 10 днів, "все включено". На двох. 3 березня такий тур коштував уже щонайменше 127 тис. Ціни на доступні пропозиції зросли більш ніж на 80%", – зазначають в асоціації.

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Відпочинок у готелях 4 і 5* із системою "все включено" в Туреччині тепер коштує від 177,5 тис. рублів та від 180 тис. рублів відповідно.

Тур до Єгипту з розміщенням в готелі 3* наприкінці лютого можна було купити за 81 тис. рублів на двох, а на найближчі дні він коштує вже від 134 тис. рублів на двох. Зростання цін 65%", – додали в асоціації.

При цьому в асоціації наголошують, що так званих "гарячих турів", як у напрямі Туреччини, так і у напрямку Єгипту за нинішніх умов чекати не варто.

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