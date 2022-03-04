Тури для росіян подорожчали на 80%
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Ціни на тури до поки що відкритих для росіян країн різко зросли через послаблення рубля відносно долара і євро.
За даними профільної асоціації, відпочинок у Туреччині вже став на 80% дорожчим, а в Єгипті – на 65%, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
"Головна причина зростання цін - падіння курсу рубля відносно світових валют. Туроператори платять готелям у євро в Туреччині та доларах у Єгипті.
Середній чек десятиденного туру до Туреччини із заїздом наприкінці лютого, включаючи розміщення на двох у готелі 3* та страхування, становив 73 тис. рублів. Параметри: 10 днів, "все включено". На двох. 3 березня такий тур коштував уже щонайменше 127 тис. Ціни на доступні пропозиції зросли більш ніж на 80%", – зазначають в асоціації.
Відпочинок у готелях 4 і 5* із системою "все включено" в Туреччині тепер коштує від 177,5 тис. рублів та від 180 тис. рублів відповідно.
Тур до Єгипту з розміщенням в готелі 3* наприкінці лютого можна було купити за 81 тис. рублів на двох, а на найближчі дні він коштує вже від 134 тис. рублів на двох. Зростання цін 65%", – додали в асоціації.
При цьому в асоціації наголошують, що так званих "гарячих турів", як у напрямі Туреччини, так і у напрямку Єгипту за нинішніх умов чекати не варто.
Будь ласка, зачекайте...
карта боевых действий !
Репостим !!!
https://t.me/c/1307866449/5941
This link will only work if you are a member. На хрена такие ссылки
все одно
ПОВБИВАЛА Б
вибачте за акцент)))
https://www.youtube.com/watch?v=VTfoL1wVGbc
С карт деньги не возможно снять
только скрепы и боярка
На обращении грузинские воины, получившие боевой опыт на войне в Украине против России, призывают начать наступление на Абхазию и Самачабло.