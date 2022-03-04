"Кадирівці" вбили кількох працівників Запорізької АЕС - Арахамія

Запорізьку АЕС захопили кадирівці, тому невідомо, яким чином вони можуть поводити себе надалі й кого можуть спробувати цим шантажувати.

Про це представник української делегації на переговорах з РФ – голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив на брифінгу, передає кореспондент Укрінформу, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Зараз на цих ядерних об'єктах, атомних об'єктах цивільних керують так звані кадирівці, чеченські бойовики. Вони вбили декількох працівників, які навчаються роками, десятками років, які контролюють безпеку. Ми вчора з ночі, з третьої ночі, коли почалася атака на ці об'єкти, доносили до всього міжнародного світу, що ми не можемо взагалі і вважаємо, що навіть Росія не може гарантувати, що зараз в голові у чеченських бойовиків. Вони можуть шантажувати потім і Росію, говорити, давайте незалежність Чечні, чи щось таке", - сказав Арахамія.

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За його словами, фактично терористичне угруповання захопило ядерні об'єкти. Це треба доносити до іноземних ЗМІ, аби всі об'єдналися і в цьому питанні.

Арахамія додав, що українська сторона на переговорах пропонувала зробити безполітну безконфліктну зону на 30 км від АЕС, щоб не досягала артилерія навколо усіх ядерних об'єктів, але поки військові з російського боку не підтвердили цього.

"Так може трапитися і з Южноукраїнською АЕС Миколаївської області. Там теж ідуть зараз великі бої, тому ми вважаємо, що цей факт саме – велика загроза міжнародного тероризму на ядерних об'єктах", - сказав нардеп.

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Він наголосив, що навіть якщо українська та російська делегації таки домовляться, все одно деяким представникам РФ доведеться понести відповідальність за те, що вони робили в Україні.

"Є війна, є юридичні процеси, слідчі процеси. Ви знаєте, скільки десятків країн вже звернулися до Гаазького трибуналу, навіть якщо припустити теоретично, що буде якась мирна домовленість, це не означає, що якась кількість осіб, яка в цьому винна, не буде нести відповідальність згідно з міжнародним трибуналом", - наголосив політик.

Як відомо, у ніч проти п’ятниці в результаті обстрілів з важкої техніки російської армії виникла пожежа на Запорізькій АЕС. Зафіксовано влучання в перший енергоблок.

Президент США Джо Байден і Президент України Володимир Зеленський під час термінової розмови в ніч проти п’ятниці обговорили ситуацію, пов’язану з обстрілами та захопленням Запорізької АЕС.

Зеленський заявив, що російських військових, які обстрілюють Запорізьку атомну електростанцію, потрібно зупинити негайно, інакше Європа загине від ядерної катастрофи.