"Кадирівці" вбили кількох працівників Запорізької АЕС - Арахамія
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Запорізьку АЕС захопили кадирівці, тому невідомо, яким чином вони можуть поводити себе надалі й кого можуть спробувати цим шантажувати.
Про це представник української делегації на переговорах з РФ – голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив на брифінгу, передає кореспондент Укрінформу, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Зараз на цих ядерних об'єктах, атомних об'єктах цивільних керують так звані кадирівці, чеченські бойовики. Вони вбили декількох працівників, які навчаються роками, десятками років, які контролюють безпеку. Ми вчора з ночі, з третьої ночі, коли почалася атака на ці об'єкти, доносили до всього міжнародного світу, що ми не можемо взагалі і вважаємо, що навіть Росія не може гарантувати, що зараз в голові у чеченських бойовиків. Вони можуть шантажувати потім і Росію, говорити, давайте незалежність Чечні, чи щось таке", - сказав Арахамія.
За його словами, фактично терористичне угруповання захопило ядерні об'єкти. Це треба доносити до іноземних ЗМІ, аби всі об'єдналися і в цьому питанні.
Арахамія додав, що українська сторона на переговорах пропонувала зробити безполітну безконфліктну зону на 30 км від АЕС, щоб не досягала артилерія навколо усіх ядерних об'єктів, але поки військові з російського боку не підтвердили цього.
"Так може трапитися і з Южноукраїнською АЕС Миколаївської області. Там теж ідуть зараз великі бої, тому ми вважаємо, що цей факт саме – велика загроза міжнародного тероризму на ядерних об'єктах", - сказав нардеп.
Він наголосив, що навіть якщо українська та російська делегації таки домовляться, все одно деяким представникам РФ доведеться понести відповідальність за те, що вони робили в Україні.
"Є війна, є юридичні процеси, слідчі процеси. Ви знаєте, скільки десятків країн вже звернулися до Гаазького трибуналу, навіть якщо припустити теоретично, що буде якась мирна домовленість, це не означає, що якась кількість осіб, яка в цьому винна, не буде нести відповідальність згідно з міжнародним трибуналом", - наголосив політик.
Як відомо, у ніч проти п’ятниці в результаті обстрілів з важкої техніки російської армії виникла пожежа на Запорізькій АЕС. Зафіксовано влучання в перший енергоблок.
Президент США Джо Байден і Президент України Володимир Зеленський під час термінової розмови в ніч проти п’ятниці обговорили ситуацію, пов’язану з обстрілами та захопленням Запорізької АЕС.
Зеленський заявив, що російських військових, які обстрілюють Запорізьку атомну електростанцію, потрібно зупинити негайно, інакше Європа загине від ядерної катастрофи.
Будь ласка, зачекайте...
ЗДОЛАЙ РОСІЮ У СОБІ
Сподіваюся, тепер майже всі українці зрозуміли мотивацію та позицію Батька нашого Бандери щодо мцкалів. Довго доходило... Але, сподіваюся, - дійшло.
Лагідну українізацію відкидали, вважали маячнею "нациків-маргіналів"... сміялися... тролили... Тепер маємо болісну "Сувору українізацію" під гуркіт та вибухи російських ракет.
Повторю мантру, яку Орест Лютий промовляє з 2011 року: "Росія прийде за "русскімі душамі", бо щиро вважає, що кордони "русскаго міра" збігаються з ареалом існування "русскоязичного насєлєнія". Так мцкалі не здатні збагнути, що "русскоговорящєє насєлєніє України" - вже не росіяни. Але саме рятування "русскіх людєй от звєрств бандєровцев" стало приволом для вторгнення!
Ок, розумію... "мовне питання не на часі"... Але, *****, КОЛИ ВОНО БУДЕ НА ЧАСІ??! Коли, *****, дійде, що оця "свобода самовиражєнія і право говоріть на русском язикє в свободной странє" - основний привід для російської пропаганди називати нас "одним народом", який вони йдуть "рятувати"?
Понад десятиліття б'юся об цю стіну... Може хоч зараз дійде, що гасло Ореста Лютого "УКРАЇНІЗАЦІЯ АБО СМЕРТЬ" є єдиною рятівною реальністю, як і рецепт нашої спільної перемоги: МРІЄШ ЗДОЛАТИ РОСІЮ - ЗДОЛАЙ РОСІЮ У СОБІ!!!
СЛАВА УКРАЇНІ
Готовил дырку для звёзды,
А получил большой пи...ды.
Від ЗСУ вони ссаться і сруться.
Так, давайте пробіжимося оком по країні, бо роботи під Києвом багато, а часу не *****.
Від Київа ми їх почали повільно відсувати. Вони все ще не примирилися з поразкою, але ***** їм це несприйняття отримувати не заважає. Київ не в облозі, але під ударами. Потихеньку їбашимо їх і у Київській, і у сусідніх областях.
С Харковом те ж саме. Генеральний штурм не вдався, тому - обстріли, «гради», ракетні удари як помста за поразку.
У Донецькій та Луганській області іде рубілово. Маріуполь зранку оточили орки, місто в облозі, але у місті достатньо сил, щоб перемолоти окупантів при спробі штурму.
Запорізька область - про битву під під Енергодаром і наслідки ви чули і так. Війська окупантів стікають від обласного центру вниз, на південь, у спробі пробити коридор Придністров'я-Крим-Донбас-Ростов.
На Одеському напрямку рубілово зустрічними курсами прямо зараз іде на околицях Миколаїва. Обіцяний морський десант до Одеси так і не прийшов, бо лячно.
Фактично, тільки Маріуполь і Одеський напрям залишились тими, у яких окупант зберіг ініціативу. На всіх інших він зберігає лише темпи пройобу військової техніки і здачі у полон українській землі.
Зараз ми відкинемо цих підорів від міст на півночі і в центрі, вивільнимо сили і прийдемо на південь спитати у чортів, що вони там забули і чи не проїбали випадково померти, бо вже час.
Наступі дні також будуть важкими. З ракетами, «градами», загиблими і пораненими.
Але потім ми їх всіх вб'ємо.
Юрій Гудименко
Росія не може гарантувати, що зараз в голові у чеченських бойовиків. Вони можуть шантажувати потім і Росію (c)