Сотні зенітних ракет "Стріла", які Німеччина передає Україні, є несправними, - Spiegel

Сотні з 2700 зенітних ракет "Стріла", які уряд Німеччини обіцяв передати Україні, не тільки повністю застаріли, але й непридатні для використання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомило німецьке видання Spiegel.

На цьому тижні Берлін оголосив, що планує поставити Україні 2700 зенітних ракет "Стріла". Поставку затвердило міністерство економіки.

Водночас, міністерство оборони Німеччини висловило здивування через цю заяву, оскільки ракети "Стріла" були оголошені застарілими та поміщені на склад у 2014 році.

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Їм щонайменше 35 років і вони більше не вважалися безпечними для використання.

Видання пише, що дерев'яні ящики, в яких зберігаються ракети, настільки запліснявіли, що під час їхньої останньої перевірки у листопаді військовослужбовцям довелося носити захисне спорядження.

Повідомляється, що український уряд нібито спеціально запросив ракети, незважаючи на їхній вік.

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