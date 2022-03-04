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Сотні зенітних ракет "Стріла", які Німеччина передає Україні, є несправними, - Spiegel

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сотні зенітних ракет "Стріла", які Німеччина передає Україні, є несправними, - Spiegel

Сотні з 2700 зенітних ракет "Стріла", які уряд Німеччини обіцяв передати Україні, не тільки повністю застаріли, але й непридатні для використання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомило німецьке видання Spiegel.

На цьому тижні Берлін оголосив, що планує поставити Україні 2700 зенітних ракет "Стріла". Поставку затвердило міністерство економіки.

Водночас, міністерство оборони Німеччини висловило здивування через цю заяву, оскільки ракети "Стріла" були оголошені застарілими та поміщені на склад у 2014 році.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина поставить Україні 2700 ЗРК "Стріла", - DPA

Їм щонайменше 35 років і вони більше не вважалися безпечними для використання.

Видання пише, що дерев'яні ящики, в яких зберігаються ракети, настільки запліснявіли, що під час їхньої останньої перевірки у листопаді військовослужбовцям довелося носити захисне спорядження.

Повідомляється, що український уряд нібито спеціально запросив ракети, незважаючи на їхній вік.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До України з Німеччини прибула протитанкова зброя і "Стінгери", - Bild

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Топ коментарі
+72
Якщо викладена інформація є правдивою - це блять не просто лютий трешняк, ЦЕ ПРОСТО ЛЮТИЙ ПІЗДЄЦ!!!!🤬🤬🤬
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04.03.2022 20:06
+58
Блядь! Свіфт Німеччина відключила тільки для 10% російських банків! Стріли, які передає, є насправними!

Німеччина що, на стороні хуйла виступає, чи що?!
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04.03.2022 20:06
+51
нацисты
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04.03.2022 20:04
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поверьте, паникерство и глупость давно преплюнули эту "высшую степень".
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04.03.2022 23:42 Відповісти
Немає слів. Самі мати. Що ж вони так ********** перед усім світом? Не розумію.
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04.03.2022 20:39 Відповісти
дуже просто - не до жиру.
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04.03.2022 23:43 Відповісти
Для таких "Cтрел" немцы забыли передать "Луки". Или нам их пленным рашистам в зад заталкивать?
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04.03.2022 20:40 Відповісти
Не поспішайте довіряти таблоїдам, половина з них козлопідарами куплена.
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04.03.2022 20:43 Відповісти
типа спихнули нерабочее говно что-бы не тратиться на утилизацию
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04.03.2022 20:47 Відповісти
Представил картину: одним прекрасным утром, завтра например, каким-то чудом всю территорию Украины перенесло куда-нибудь к Англии. И остались все озабоченные вдруг рыло к рылу с кацапами
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04.03.2022 20:48 Відповісти
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04.03.2022 22:11 Відповісти
Данке, хер такой мля решительньій канцлер!
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04.03.2022 20:48 Відповісти
У них там десяток ФАУ-2 не завалявся?
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04.03.2022 20:50 Відповісти
Треш, краще би відмовили
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04.03.2022 20:50 Відповісти
страшно представить какие нам поставят каски
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04.03.2022 20:51 Відповісти
Кайзерівські рогаті
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04.03.2022 21:11 Відповісти
Специ з КБ "Луч" подивляться й дадуть свій вердикт.
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04.03.2022 20:57 Відповісти
Каски хоть не деревянные?
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04.03.2022 20:59 Відповісти
То что распались деревянные ящики не значит что ракеты не пригодны. Надо смотреть и делать выводы, выкинуть их всегда успеем если они не пригодные.
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04.03.2022 20:59 Відповісти
АЛЕ пальне ракет треба буде замінити однозначно..
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04.03.2022 21:58 Відповісти
де розчинилися наші Стрєла-2М? Така к-сть може наситити частини, в т.ч. тероборону. А, навіть якщо половина не спрацює -без проблем! Арсенал робить перевірку і,здається, ремонт. Проблема - акумулятори. Вся стрічка критики, як і Шпіґель- правдоборці типу Гаді. Якось так.
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04.03.2022 21:02 Відповісти
как все-таки жалко смотреть на єтот цинизм мягкой и пушистой европьі ....
только прагматичньій расчет ...
по большому им вообще пох..й что будет с нами.... а если рассматривать их реакцию, позицию и помощь в лупу - можно предположить - что все-обовсем уже знают .... даже представить страшно...

виглядит как: во дворе убивают живого человека на глазах у соседей за заборами ... и лишь время от времени соседи - то ножик кому-то подкинут что тот не сразу сдох, то каску кинут на пол - как кость собаке ...
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04.03.2022 21:02 Відповісти
Не здивований абсолютно.Як і за невідключений свіфт і незакрите небо і за райфайзен банк.Німеччини не повинно бути в жодному процесі
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04.03.2022 21:09 Відповісти
от підари хитровиїбані
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04.03.2022 21:26 Відповісти
На тобі Боже, що мені не гоже. Говнюки, в своё время Россия породила немецкий нацизм ( т.е если бы не влезла в войну в 1914 году, защищая убийцу- серба, который убил наследника австрийского престола, то не было бы и Веймарской республики, которая породила Гитлера) . Теперь Германия породила российский фашизм потому, что постоянно заигрывала с Россией и молча смотрела как русские выращивают монстра- параноика.
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04.03.2022 21:34 Відповісти
На тобі боже що мені гоже.
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04.03.2022 21:41 Відповісти
ЦЕ ЩЕ ОДНЕ СВІДЧЕННЯ ПРО ЗРАДЛИВИХ ПОЛІТИКІВ В НІМЕЧЧИНІ... ЯК І В УКРАЇНІ... БО БІЛЬШЕ П...ЗДЯТЬ НІЖ РОБЛЯТЬ, .. А НА ПЕРЕМОВИНАХ ЖМУТЬ РУКИ ВОРОГАМ...
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04.03.2022 21:42 Відповісти
Насрать Испражниться в эти ящики и вернуть назад. Пусть они делают инвентаризацию в спец костюмах.
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04.03.2022 21:46 Відповісти


чому питання не безнадійне.

ТОМУ.

ЩО ЗБРОЯ БУЛА НА СКЛАДІ,А НЕ УТИЛІЗОВАНА..
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04.03.2022 21:57 Відповісти
Похоже действительно надо задуматься, а нужно ли нам это старье. Респект англичанам за противотанковые ракетные комплексы. А стингеры, к стати, тоже порядочное старье. В 79м совок начал военную возню в Афганистане, а у меня начался первый рабочий день. Тогда совковая пропаганда билась в истерике обнаружив у моджахедов эти ракетки. Я уже на пенсии 4-е года и шо, опять стингеры.
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04.03.2022 22:20 Відповісти
краще б взагалі не допомогали, диверсанти Пуйла! ((
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05.03.2022 01:34 Відповісти
Шредер наверное подсуетился
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05.03.2022 01:38 Відповісти
УРОДЫ !!!
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05.03.2022 03:40 Відповісти
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