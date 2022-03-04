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У G7 є згода зменшувати залежність від російського газу, - Трасс

Новини Цензор.НЕТ Події

У G7 є згода зменшувати залежність від російського газу, - Трасс

Міністерка закордонних справ Британії Ліз Трасс повідомила, що серед країн Групи семи є згода щодо необхідності відмовлятися від російського газу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це вона заявила 4 березня у своєму Twitter.

"Мої колеги у G7 - США, Франція, Італія, Німеччина, Японія, ЄС і Канада і я погоджуємося, що ми маємо з часом зменшувати залежність від російських енергоресурсів. Ми разом будемо підтримувати Україну, підривати економіку Росії санкціями і працювати над тим, щоб Путін програв", - написала вона.

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Раніше повідомлялося, що Велика Британія пропонує країнам "Великої сімки" (G7) запровадити ліміти на купівлю нафти та газу з РФ.

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правильно, газ будет брать только Украина и то в виде репараций
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04.03.2022 20:31 Відповісти
Эмбарго надо на РФ! РФ нужно развалить на много республик! Должен быть парад независимых стран! Татарстан, Дагестан, Чечня, и т.д. Они давно мечтают о независимости. Они должны выйти из состава РФ и объявить независимость!
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04.03.2022 20:40 Відповісти
это вообще не выход-представьте ядерное оружие у ******** кадыровцев
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04.03.2022 21:05 Відповісти
 
 