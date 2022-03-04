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Групам російських ДРГ видали нові українські паспорти, - джерело

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Групам російських ДРГ видали нові українські паспорти, - джерело

Групам російських диверсантів видали нові українські паспорти з серією ВТ.

Про це повідомили джерела в правоохоронних органах, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що в м. Токмак Запорізької області у фермера викрали два автомобілі - Renault Master білого кольору з номерами АР 9610 ЕМ та Renault Dooster білого кольору АР2269ЕМ. Ймовірно, їх використовуватимуть для переміщення диверсантів.

Також правоохоронці повідомляють про ймовірного керівника мережі ДРГ РФ - Брика Антона Сергійовича 17.05.1984 р.н.

Повідомляється, що окупанти потрапили на речові склади судової охорони на Херсонщині, тепер в них є форма Служби Судової Охорони. Ворог також заволодів атомобілями Renault Trafic з номерами ВТ 5527 СМ, Renault Duster з номерами ВТ 8405 СМ, а також Renault Trafic з номерами ВТ 3741 СІ.

Всі авто білого кольору, два з них символікою ССО (судової охорони).

Читайте також: Українські паспорти тимчасово не видаватимуть

З автосалону Toyota ДРГ поцупили наступні авто:

КА3714ЕВ - Rav4
КА7634НТ - Rav4
KA1517AT - Rav4
AA2652XІ- Proace
КА0914СК - C-HR
КА0529АО - Prado
КА9341ЕК - Prado
КА7925ВС - Hillux
КА9688АР - Lexus LX450d.

Державною міграційною службою визнано недійсними (анульовано) бланки паспортів громадянина України, посвідок на постійне проживання, посвідок на тимчасове проживання.

БЛАНКИ ПАСПОРТІВ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ:

Серії ВК № 621219, 621220, 621214, 621217, 621218, 446009, 446008, 308353, 855738, 862398, 863947, 859590, 859586, 872030, 855353, 855356, 854512, 852379, 853493, 848461, 694462, 694461, 694463, 694464, 692832, 692834, 692831, 692835, 692833, 634559, 621215;

Серії ВТ № 093441-093600, 096990-097000, 099001-099600, 005556, 063782;

Серії ЕТ №330184, 369290, 374816; 403563-403600; 406541-406600; 410174; 410756-410800; 410922-411000; 414161-414200; 414975-415000; 415190-415200; 415381-415400; 415741-415800; 416042-416200; 416341-416400; 416476-416600; 416767-417200; 417330-417400; 417513-417600; 417771-418200; 418267-418400; 418470-418600; 418799-419000; 419381-419600; 419853; 419861-420000; 420044-420200; 420431-420800; 420942-421000; 421061-421415; 421417-421569; 421571-421599; 421601-423054; 423056-423160; 423162-423199; 423201-424200; 424601-424631; 424633-428900; 270892, 092121; 280969; 405971; 190800, 270992, 268419, 268500, 268561, 270823, 270865, 271000, 275401, 275543, 276601, 276800, 281824, 281838, 281882, 281894, 289021, 289181, 297003, 297026, 297061, 297084, 297100, 297844, 297853, 297905, 297916, 297924, 297934, 297963, 297976, 298001, 298024, 298034, 298163, 298175, 318437, 318441, 318442, 318465, 318521, 318570, 318600, 320012, 320025, 320042, 320100, 341601; 319184, 410177, 276682, 419790, 248881, 231558, 379405, 248882, 343980, 350170, 343982, 319029, 241109, 350024, 264623, 264617, 140305, 331271, 310183, 335684, 305996, 344851, 410566, 379402, 320171, 419803, 350109, 350110, 369291,320173, 405971, 285304, 285307, 327389, 302786, 315339, 315338, 310196, 319024, 319053, 319026, 285310, 285305, 285306, 285303, 261837, 276773, 261836.

Також читайте: Партнери готують "пекельні" санкції проти РФ та персонально Путіна, - Стефанчук

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Топ коментарі
+21
Шукайте на них відбитки пальців ОПЗЖ
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04.03.2022 23:17
+12
в захваченных городах сервисные центры есть
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04.03.2022 23:17
+10
теперь только паляниця. Это верный способ.
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04.03.2022 23:20
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ot kuda u nih pasportnye blanki?
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04.03.2022 23:15 Відповісти
в захваченных городах сервисные центры есть
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04.03.2022 23:17 Відповісти
Пограбували якусь місцеву адміністрацію.
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04.03.2022 23:20 Відповісти
Шуфрич дал

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04.03.2022 23:27 Відповісти
Шукайте на них відбитки пальців ОПЗЖ
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04.03.2022 23:17 Відповісти
в московитів є НАЙсильніша зброя проти України.....:

це 5-а колона з численними медведчуками, шуфричами, рабіновичами, бужанскімі, дубінскимі, партновими, татаровими....,.... гундяєвське кривослав`я.....і ця руSSка зброя Є НАЙнебезпечніша для України......
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04.03.2022 23:22 Відповісти
Б'ють не по паспорту - Б'ють по пиці
Москальські "морды лица" за кілометр видно
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04.03.2022 23:18 Відповісти
Так. Такий анекдот старий є. Нехай євреї пробачають.
"Іде єврей, в назустріч йому біжить інший, захеканий
- не иди туда! там євреєв бьют!
- ну и шо? я по-паспорту русский.
- там по морде бьют, а не по паспорту.
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04.03.2022 23:25 Відповісти
⚡️Генштаб інформує

‼️Вподобай ‼️Пошир ‼️Розкажи друзям‼️

⚔️Пробити інформаційну блокаду в РФ - росіянам не показують тих тисяч трупів їх солдат, що навічно заблукали в Україні.

🌌 Google та трішки вашого часу зроблять жахіття путінської війни доступними мешканцям Росії.

📷 Фото знищеної техніки, полонених і вбитих солдат потрібно завантажити на сторінки університетів, шкіл, модних ресторанів, клубів та музеїв Москви.

👉 Коротка інструкція:

1⃣ Завантажуєте з інтернету фото чи відео (знищена техніка, солдати РФ);

2⃣ Заходите в Google на карту міста РФ (на ваш смак).

3⃣ Вибираєте на мапі заклад чи вулицю і клікаєте на його іконку.

4⃣ Вибираєте опцію "додати фотографію".

5⃣ Завантажуєте фото.

🤬 Хай кожного разу, коли росіянин чи росіянка кудись йтимуть, хай вони бачать згорілу техніку та залишки своїх освободителей.
#народна_війна #stoprussia
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04.03.2022 23:18 Відповісти
гугл сносит такие фото, там цензура жесткая
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04.03.2022 23:20 Відповісти
eto nepomozhet....tam eto nikavo nevolnuet...poslushaite zvonki domoi....
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04.03.2022 23:23 Відповісти
прочитал новость раза три, не понял

заголовок - выдали паспорта
внутри - украли кучу машин
ниже - анулировали пасорта

о чем тут вообще речь?
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04.03.2022 23:18 Відповісти
теперь только паляниця. Это верный способ.
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04.03.2022 23:20 Відповісти
Паляницю не возять укрзал1зницей , бо це несем1тнеця.
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04.03.2022 23:26 Відповісти
Паляницю не возять укрзалізницею у Гостомель, бо це нісенітниця
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05.03.2022 07:01 Відповісти
та нісенітниця або фантасмагорична хуртелиця
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04.03.2022 23:27 Відповісти
Извините, давно хочу спросить у украинцев: что такое паляниця? Созвучно с русским словом "поленница". Спасибо.
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04.03.2022 23:49 Відповісти
ЭТО -КЛУБНИКА ,ТОЛЬКО МОКШАНСКАЯ
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05.03.2022 00:07 Відповісти
Спасибо. Никогда бы не подумала😀
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05.03.2022 00:23 Відповісти
Клубника - це ПолУниця. А Паляниця - це хліб ( див.: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F ).
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05.03.2022 01:32 Відповісти
Большое спасибо😊
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05.03.2022 13:41 Відповісти
Паспорти зараз дають ЛИШЕ пластикові... Якщо у дорослих дядьків пластиковий паспорт новенький, то це вже привід для підозр...
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04.03.2022 23:20 Відповісти
Уже почти год фотографии не вклеивают, а меняют на пластик.
Еще раньше была введена практика: при просрочке вклеивания фотографии - только замена на пластик. Так что мужчина в зрелом возрасте с пластиком - очень даже возможный вариант.
Другое дело, что в статье указаны бланки паспортов, значит речь идет о книжках. И вот тут надо смотреть: хорошо сохранившийся и при этом давно выданный паспорт - есть вопросы.
Плюс ко всему менялись названия органов выдававших паспорта.
Так что варианты есть.
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05.03.2022 00:33 Відповісти
Пластикові картки паспортів - це теж бланки, я коли міняв права водійські, то сказали, що пластик - це бланк... Фотки вклеювали лише в 25 і в 45 років, тому тут теж є до чого придивитися. Ясно, що можуть сказати, що згубили паспорта і оформили новий, тому зайва перевірка не завадить...
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05.03.2022 13:32 Відповісти
Ну все равно не могут произнести ПОЛЯНІЦА - Вот де головний паспорт !!
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04.03.2022 23:23 Відповісти
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04.03.2022 23:27 Відповісти
Пара питань навколо наших скрєп і їхня щелепа себе продасть, якщо дійде до цього С ходу стрілятимуть, це найгірше
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04.03.2022 23:43 Відповісти
не зрозуміло, як паспорти потрапили до рук ворога? Чи не можна було сховати або знищити?
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04.03.2022 23:49 Відповісти
Але все одно - ПАЛЯНИЦЯ.
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05.03.2022 00:25 Відповісти
Теперь сдать их в налоговую, раз уж в граждане записались
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05.03.2022 00:28 Відповісти
 
 