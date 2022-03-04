Групам російських ДРГ видали нові українські паспорти, - джерело

Групам російських диверсантів видали нові українські паспорти з серією ВТ.

Про це повідомили джерела в правоохоронних органах, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що в м. Токмак Запорізької області у фермера викрали два автомобілі - Renault Master білого кольору з номерами АР 9610 ЕМ та Renault Dooster білого кольору АР2269ЕМ. Ймовірно, їх використовуватимуть для переміщення диверсантів.

Також правоохоронці повідомляють про ймовірного керівника мережі ДРГ РФ - Брика Антона Сергійовича 17.05.1984 р.н.

Повідомляється, що окупанти потрапили на речові склади судової охорони на Херсонщині, тепер в них є форма Служби Судової Охорони. Ворог також заволодів атомобілями Renault Trafic з номерами ВТ 5527 СМ, Renault Duster з номерами ВТ 8405 СМ, а також Renault Trafic з номерами ВТ 3741 СІ.

Всі авто білого кольору, два з них символікою ССО (судової охорони).

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З автосалону Toyota ДРГ поцупили наступні авто:



КА3714ЕВ - Rav4

КА7634НТ - Rav4

KA1517AT - Rav4

AA2652XІ- Proace

КА0914СК - C-HR

КА0529АО - Prado

КА9341ЕК - Prado

КА7925ВС - Hillux

КА9688АР - Lexus LX450d.

Державною міграційною службою визнано недійсними (анульовано) бланки паспортів громадянина України, посвідок на постійне проживання, посвідок на тимчасове проживання.

БЛАНКИ ПАСПОРТІВ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ:



Серії ВК № 621219, 621220, 621214, 621217, 621218, 446009, 446008, 308353, 855738, 862398, 863947, 859590, 859586, 872030, 855353, 855356, 854512, 852379, 853493, 848461, 694462, 694461, 694463, 694464, 692832, 692834, 692831, 692835, 692833, 634559, 621215;

Серії ВТ № 093441-093600, 096990-097000, 099001-099600, 005556, 063782;

Серії ЕТ №330184, 369290, 374816; 403563-403600; 406541-406600; 410174; 410756-410800; 410922-411000; 414161-414200; 414975-415000; 415190-415200; 415381-415400; 415741-415800; 416042-416200; 416341-416400; 416476-416600; 416767-417200; 417330-417400; 417513-417600; 417771-418200; 418267-418400; 418470-418600; 418799-419000; 419381-419600; 419853; 419861-420000; 420044-420200; 420431-420800; 420942-421000; 421061-421415; 421417-421569; 421571-421599; 421601-423054; 423056-423160; 423162-423199; 423201-424200; 424601-424631; 424633-428900; 270892, 092121; 280969; 405971; 190800, 270992, 268419, 268500, 268561, 270823, 270865, 271000, 275401, 275543, 276601, 276800, 281824, 281838, 281882, 281894, 289021, 289181, 297003, 297026, 297061, 297084, 297100, 297844, 297853, 297905, 297916, 297924, 297934, 297963, 297976, 298001, 298024, 298034, 298163, 298175, 318437, 318441, 318442, 318465, 318521, 318570, 318600, 320012, 320025, 320042, 320100, 341601; 319184, 410177, 276682, 419790, 248881, 231558, 379405, 248882, 343980, 350170, 343982, 319029, 241109, 350024, 264623, 264617, 140305, 331271, 310183, 335684, 305996, 344851, 410566, 379402, 320171, 419803, 350109, 350110, 369291,320173, 405971, 285304, 285307, 327389, 302786, 315339, 315338, 310196, 319024, 319053, 319026, 285310, 285305, 285306, 285303, 261837, 276773, 261836.

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