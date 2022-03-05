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74% громадян США підтримують закриття неба над Україною, - опитування Reuters

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

74% громадян США підтримують закриття неба над Україною, - опитування Reuters

Переважна більшість американців вважає, що Сполучені Штати повинні припинити купувати російську нафту і газ і співпрацювати з НАТО над закриттям неба над Україною для захисту від російських авіаударів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані опитування, яке провело Reuters.

Близько 74% американців, включаючи значну більшість республіканців і демократів, заявили, що Сполучені Штати та їхні союзники по Організації Північноатлантичного договору повинні закрити небо над Україною.

Водночас 80% опитаних заявили, що Сполучені Штати повинні припинити купувати російську нафту. 

Більше того, 81% американців вважають, що Вашингтон повинен ввести додаткові санкції проти Росії. У попередньому опитуванні їхня кількість становила 77%.

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Близько 77% респондентів заявили, що США мають конфіскувати активи російських олігархів, пов’язаних з президентом Росії Путіним.

Також близько 62% респондентів заявили, що варто  платити більше за паливо та газ через, щоб захистити іншу демократичну країну (Україну. - Ред.).

Також 72% заявили, що вважають, що Сполучені Штати повинні надати Україні зброю.

Близько 74% американців підтвердили, що їхня країна повинна прийняти українських біженців.

Опитування проводилося онлайн та англійською мовою по всій території США й охопило 831 особу.

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Топ коментарі
+21
Я не понимаю, как можно быть честным с кацапами? Взяли завезли ПВО и молча сбивайте кацапский металлолом, а если будут возникать. скажите "нас там нет". Так же и истребителями f16, f35 залетели молча, пощелкали колоны кацапских консервных банок, и домой, если что, то то не мы, нас там нет.
С лукавыми по лукавству его поступать надо..
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05.03.2022 04:04
+8
ЕЙ! ТО ЧОМУ АМЕРИКАНСЬКА ВЛАДА НЕ СЛУХАЭТЬСЯ АМЕРИКАНСЬКИХ ГРОМАДЯН?

В АМЕРИЦІ ТОЧНО ДЕМОКРАТІЯ?

ДЕМОКРАТІЯ - ЦЕ КОЛИ ВЛАДА СЛУХАЄ БАЖАННЯ НАРОДУ!
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05.03.2022 04:12
+4
дак их волновало хим оружие в Ираке, а тут подумаешь геноцид Украинского народа... делов-то...
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05.03.2022 05:01
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НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ КАК РАНЬШЕ БОИ ОДИН НА ОДИН МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЯМИ СТРАН МИРА !)
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05.03.2022 03:59 Відповісти
В "Чапаева" ?!?
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05.03.2022 07:04 Відповісти
КОРОЛЬ С КОРОЛЕМ !!!
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05.03.2022 07:27 Відповісти
Я не понимаю, как можно быть честным с кацапами? Взяли завезли ПВО и молча сбивайте кацапский металлолом, а если будут возникать. скажите "нас там нет". Так же и истребителями f16, f35 залетели молча, пощелкали колоны кацапских консервных банок, и домой, если что, то то не мы, нас там нет.
С лукавыми по лукавству его поступать надо..
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05.03.2022 04:04 Відповісти
дак их волновало хим оружие в Ираке, а тут подумаешь геноцид Украинского народа... делов-то...
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05.03.2022 05:01 Відповісти
ЕЙ! ТО ЧОМУ АМЕРИКАНСЬКА ВЛАДА НЕ СЛУХАЭТЬСЯ АМЕРИКАНСЬКИХ ГРОМАДЯН?

В АМЕРИЦІ ТОЧНО ДЕМОКРАТІЯ?

ДЕМОКРАТІЯ - ЦЕ КОЛИ ВЛАДА СЛУХАЄ БАЖАННЯ НАРОДУ!
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05.03.2022 04:12 Відповісти
Тому зо в Білому домі сидить імпотент з Альцгаймером. В штатах як тільки демократ в Білому Домі - так якийсь дегенерат диктатор в світі війну розпочинає. Коли совок на Афган напав? Правильно, при Картері, котрий був дуже слабкий президент , але хоч не таке дегенеративне продажне ( Китаю) чмо, як зараз. Югославська різня при кому виникла ? При демократові Клінтону ( тоді ж і 9/11 підготували). ***** вперше на Україну коли напало? Пригадали - при імпотенті обамці, котрий ковдри нам присилав. А сьогоднішнє чмо першим ділом, як засіло в Вашингтоні що зробило? Припинило видобуток американської нафти і відновило закупівлю її в арабів і москалів і зняло санкції, накладені Трампом на Північний потік-2, чим сприяло зростанню цін на нафту та газ і зростанню запасів грошей на війну у *****. На жаль, особливої допомоги від офіційного Вашингтону, допоки це одоробло при владі ми не отримаємо
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05.03.2022 05:19 Відповісти
Ви маєте рацію!
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05.03.2022 06:00 Відповісти
получилось так, що американці розумні, а тупими насправді вийшли русскіє. тому що ви тільки послухайте цих російських теле-зомбі!
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05.03.2022 04:14 Відповісти
ПРАВДИВЫЙ ,а як ,як що ***** засцяв
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05.03.2022 04:28 Відповісти
И у них власти нас-рать на мнение народа?
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05.03.2022 07:52 Відповісти
Американці ми разом з Вами вірим в Бога.Дякуєм за підтримку.
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05.03.2022 08:09 Відповісти
 
 