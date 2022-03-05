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США готуються до заборони імпорту російської нафти, - Bloomberg

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

США готуються до заборони імпорту російської нафти, - Bloomberg

Білий дім близький до того, щоб ухвалити рішення про заборону на імпорт російських енергоносіїв.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛБ, про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на неофіційну інформацію.

Поки що такі санкції не застосовували частково через побоювання, що вони вплинуть на інфляцію в США

"Ми в дуже хорошому становищі, ми не імпортуємо багато російської нафти. Ми розглядаємо різні рішення, які ми могли б прийняти, якби зменшили споживання російської сировини в США", – прокоментувала інформацію Bloomberg Сеселія Раус, голова Ради економічних радників адміністрації президента США.

Речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що США консультуються з європейськими союзниками щодо того, як максимально підвищити ефективність заборони на імпорт нафти і газу.

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"Я не буду вдаватися в подробиці, оскільки ми зосереджуємось на консультації щодо того, що можливо і що матиме найбільший вплив. Упродовж кількох тижнів ми говоримо зі світовими постачальниками про те, як задовольнити потреби ринку", – зазначила вона.

За заборону імпорту російської нафти виступила й спікер Палати представників Ненсі Пелосі та ряд впливових американських політиків.

"Ми не можемо стримати Путіна з російським пальним у наших автомобілях", – заявив сенатор-демократ Ед Маркі .

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Топ коментарі
+7
Правильно. Не оставить камня на камне от этой нечисти. По всему миру войны разжигает, не дает странам жить и развиваться.
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05.03.2022 03:33
+3
Боже храни Америку и Королеву!
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05.03.2022 03:33
+2
Мабуть дати винищувачі Україні було б таки дешевше...
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05.03.2022 03:33
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Мабуть дати винищувачі Україні було б таки дешевше...
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05.03.2022 03:33 Відповісти
Правильно. Не оставить камня на камне от этой нечисти. По всему миру войны разжигает, не дает странам жить и развиваться.
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05.03.2022 03:33 Відповісти
ПУСТЬ САМОИЗОЛИРУЮТСЯ!

КАК СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ! И ЖИВУТ СЕБЕ В СВОЕМ КОНЦЛАГЕРЕ!

МОЖЕТ ПУТИН ЭТОГО И ДОБИВАЕТСЯ! ТАК ОН СМОЖЕТ ПРАВИТЬ ВЕЧНО! КАК КИМ ЧЕН ЫН!

И ТЕХ ЛЮДЕЙ ДАЖЕ НЕ ЖАЛКО! ОНИ ВСЕ ИМПЕРЦЫ И ФАШИСТЫ! ИМ НУЖЕН ПЕРИОД ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ!
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05.03.2022 03:50 Відповісти
Боже храни Америку и Королеву!
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05.03.2022 03:33 Відповісти
Еще ЕС должна принять такое решение! ЕС их главный покупатель!

Полно же нефти в СА, в ОАЭ. У них столько нефти, что им приходится устанавливать лимиты, чтобы цена на нефть не выросла!

Европа, пойми, россия излишек нефтедолларов всегда тратит на войны. В 2008 году была высокая цена на нефть - россия вторглась в Грузию! Сейчас высокая цена на нефть - россия вторглась в Украину.

Запад, вы финансируете российские войны, и убийства людей в других странах.

ЗАПАД, ВЫ ДОЛЖНЫ ПОНЯТЬ, ИЗЛИШЕК НЕФТЕДОЛЛАРОВ РОССИЯ ВСЕГДА ТРАТИТ НА ВОЙНЫ!

НЕ ФИНАНСИРУЙТЕ ВОЙНЫ, ИЛИ ВЫ СТАНОВИТЕСЬ СОУЧАСТНИКОМ!
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05.03.2022 03:41 Відповісти
ввести эмбарго.
если китай рыпнется и скажет что россия теперь будет его сырьевым придатком, а не сырьевым придатком запада - западу обьявить, что никто не будет покупать товары у китая. а экономия китая держится только на продаже своих товаров в страны запада.
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05.03.2022 03:47 Відповісти
Не истерите , панове. АРАМКО начинает замещать в Европе кацапоуглеводороды.
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05.03.2022 04:00 Відповісти
Ох як страшить інфляція і побоювання зіткнення з рашкою, страшніше ніж варварське знищення мирного населення України!
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05.03.2022 06:56 Відповісти
Непонятно, зачем США вообще нужно это дерьмо марки Юралс. Для производства битума, что ли?
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05.03.2022 08:35 Відповісти
Там, кроме битума, получается еще немного гудрона и мазута. Остальное - сероводород.
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05.03.2022 10:09 Відповісти
 
 