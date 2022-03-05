США готуються до заборони імпорту російської нафти, - Bloomberg
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Білий дім близький до того, щоб ухвалити рішення про заборону на імпорт російських енергоносіїв.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛБ, про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на неофіційну інформацію.
Поки що такі санкції не застосовували частково через побоювання, що вони вплинуть на інфляцію в США
"Ми в дуже хорошому становищі, ми не імпортуємо багато російської нафти. Ми розглядаємо різні рішення, які ми могли б прийняти, якби зменшили споживання російської сировини в США", – прокоментувала інформацію Bloomberg Сеселія Раус, голова Ради економічних радників адміністрації президента США.
Речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що США консультуються з європейськими союзниками щодо того, як максимально підвищити ефективність заборони на імпорт нафти і газу.
"Я не буду вдаватися в подробиці, оскільки ми зосереджуємось на консультації щодо того, що можливо і що матиме найбільший вплив. Упродовж кількох тижнів ми говоримо зі світовими постачальниками про те, як задовольнити потреби ринку", – зазначила вона.
За заборону імпорту російської нафти виступила й спікер Палати представників Ненсі Пелосі та ряд впливових американських політиків.
"Ми не можемо стримати Путіна з російським пальним у наших автомобілях", – заявив сенатор-демократ Ед Маркі .
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КАК СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ! И ЖИВУТ СЕБЕ В СВОЕМ КОНЦЛАГЕРЕ!
МОЖЕТ ПУТИН ЭТОГО И ДОБИВАЕТСЯ! ТАК ОН СМОЖЕТ ПРАВИТЬ ВЕЧНО! КАК КИМ ЧЕН ЫН!
И ТЕХ ЛЮДЕЙ ДАЖЕ НЕ ЖАЛКО! ОНИ ВСЕ ИМПЕРЦЫ И ФАШИСТЫ! ИМ НУЖЕН ПЕРИОД ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ!
Полно же нефти в СА, в ОАЭ. У них столько нефти, что им приходится устанавливать лимиты, чтобы цена на нефть не выросла!
Европа, пойми, россия излишек нефтедолларов всегда тратит на войны. В 2008 году была высокая цена на нефть - россия вторглась в Грузию! Сейчас высокая цена на нефть - россия вторглась в Украину.
Запад, вы финансируете российские войны, и убийства людей в других странах.
ЗАПАД, ВЫ ДОЛЖНЫ ПОНЯТЬ, ИЗЛИШЕК НЕФТЕДОЛЛАРОВ РОССИЯ ВСЕГДА ТРАТИТ НА ВОЙНЫ!
НЕ ФИНАНСИРУЙТЕ ВОЙНЫ, ИЛИ ВЫ СТАНОВИТЕСЬ СОУЧАСТНИКОМ!
если китай рыпнется и скажет что россия теперь будет его сырьевым придатком, а не сырьевым придатком запада - западу обьявить, что никто не будет покупать товары у китая. а экономия китая держится только на продаже своих товаров в страны запада.