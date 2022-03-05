Ексканцлер Австрії Шюссель вийшов з наглядової ради Лукойлу

Колишній канцлер Австрії Вольфганг Шюссель вийшов з наглядової ради російської нафтової компанії "Лукойл" на знак протесту проти війни, яку РФ розв'язала проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це повідомляє австрійський суспільний мовник ORF.

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"Після зростаючої критики ексканцлер Вольфганг Шюссель припиняє роботу в наглядовій раді російської нафтової компанії "Лукойл". Він завершить свій дворічний термін перебування на посаді члена ради і вийде з ради директорів", - йдеться повідомленні.

Колишній канцлер від "Австрійської народної партії", який працював у російській компанії попри розпочату 2014 року агресію РФ проти України, заявив, що "воєнний напад на Україну, жорстокі бойові дії та бомбардування мирного населення є перетином червоної лінії".

Шюссель закликав до припинення бойових дій та заявив, що "Україна має залишатися вільною і неподільною країною".

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