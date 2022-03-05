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Ексканцлер Австрії Шюссель вийшов з наглядової ради Лукойлу

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ексканцлер Австрії Шюссель вийшов з наглядової ради Лукойлу

Колишній канцлер Австрії Вольфганг Шюссель вийшов з наглядової ради російської нафтової компанії "Лукойл" на знак протесту проти війни, яку РФ розв'язала проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це повідомляє австрійський суспільний мовник ORF.

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"Після зростаючої критики ексканцлер Вольфганг Шюссель припиняє роботу в наглядовій раді російської нафтової компанії "Лукойл". Він завершить свій дворічний термін перебування на посаді члена ради і вийде з ради директорів", - йдеться повідомленні.

Колишній канцлер від "Австрійської народної партії", який працював у російській компанії попри розпочату 2014 року агресію РФ проти України, заявив, що "воєнний напад на Україну, жорстокі бойові дії та бомбардування мирного населення є перетином червоної лінії".

Шюссель закликав до припинення бойових дій та заявив, що "Україна має залишатися вільною і неподільною країною".

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Европейские политики хотят сберечь своё политическое лицо . Ещё бы предприятие Газпромаиз Відня выгнали - те живут в Вене как шейхи .
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05.03.2022 04:49 Відповісти
Невже в ЄС не розуміли, що їх лояльність тупо купляють...
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05.03.2022 05:12 Відповісти
Вижидали, як і більшість....
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05.03.2022 05:21 Відповісти
Тварь, тепер як грошей не буде, то він вийшов, а Шрьодер і досі в газпромі сидить.
Гниди світового масштабу!
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05.03.2022 05:27 Відповісти
як не колишній канцлер Німетчини чи Австрії - він в кацпромі чи кацкойлі.
мабуть в них там вірус такий такий особливий...
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05.03.2022 05:56 Відповісти
Єврокорупція.
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05.03.2022 06:32 Відповісти
Перевзувся, але не в повітрі. Бідненький, примусили іроди проклятущі, стільки бабла не дотримав
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05.03.2022 06:53 Відповісти
 
 