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Українців попередили про масштабне вкидання фейкових новин
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Найближчим часом російський агресор буде активізувати проведення інформаційних операцій проти України. Готується масштабне вкидання фейкових новин.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.
"Головне управління розвідки Міністерства оборони України попереджає, що найближчим часом очікується комплексне і масштабне вкидання ворогом фейкових новин, яке здійснюватиметься із залученням всього спектру сучасних інформаційних засобів", - йдеться в повідомленні.
У зв'язку з цим українців закликали бути пильними, вірити в Збройні Сили України і користуватися інформацією з офіційних і перевірених джерел.
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Так вот, если ты не остановишь терроризировать и убивать наш народ, мы будем отлавливать по всему миру отпрысков вашей кровавой банды и уничтожать. Остановись и ***.вай на ерефию подымать экономику, а не превращать страну в четвёртый рейх.
Вісім довгих років війна не вщухає, а дебілам все одно хтось щось винен. Підніми власну дупу та іди роби щось.