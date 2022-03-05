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Українців попередили про масштабне вкидання фейкових новин

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українців попередили про масштабне вкидання фейкових новин

Найближчим часом російський агресор буде активізувати проведення інформаційних операцій проти України. Готується масштабне вкидання фейкових новин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

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"Головне управління розвідки Міністерства оборони України попереджає, що найближчим часом очікується комплексне і масштабне вкидання ворогом фейкових новин, яке здійснюватиметься із залученням всього спектру сучасних інформаційних засобів", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим українців закликали бути пильними, вірити в Збройні Сили України і користуватися інформацією з офіційних і перевірених джерел.

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**********, обращаемся к тебе, па руски, бо если тебе ********* переведёт с украинского, то ты не поймёшь них.я.
Так вот, если ты не остановишь терроризировать и убивать наш народ, мы будем отлавливать по всему миру отпрысков вашей кровавой банды и уничтожать. Остановись и ***.вай на ерефию подымать экономику, а не превращать страну в четвёртый рейх.
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05.03.2022 06:58 Відповісти
Нам Штати з ЄС допомогли з ******** зброєю, інакше могли не втримати цю навалу. Але все одно в коментарях їх лайном поливають. Що ж буде коїтися після масштабного фейкопаду?

Вісім довгих років війна не вщухає, а дебілам все одно хтось щось винен. Підніми власну дупу та іди роби щось.
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05.03.2022 07:12 Відповісти
Сегодня появилась инфа шо орки планируют наступление на Орехов Зап.обл.Фейк?
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05.03.2022 07:15 Відповісти
И не только на Украине.
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05.03.2022 07:30 Відповісти
Фейки, фейки... Окупанти десь на Херсонщині вже вмикають своі канали по Т2. А коли наша влада нарешті розкодує супутникове ТБ? Чи ми не збираємося боротися з ворожою пропагандою?
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05.03.2022 12:22 Відповісти
 
 