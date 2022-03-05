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Евакуацію з Волновахи зірвано, зеленого коридору немає, - Верещук

Новини Цензор.НЕТ Події

Евакуацію з Волновахи зірвано, зеленого коридору немає, - Верещук

Російська Федерація об 11:45 порушила режим тиші для евакуації мирного населення й розпочала обстріл Волновахи з важкого озброєння.

Про це заявила віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.

"Як ви знаєте, з 9:00 у нас була попередня домовленість про те, що ми створюємо два гуманітарні коридори: Волноваха і Маріуполь. Росія порушила домовленості навіть за посередництва Червоного Хреста й обстрілює місто Волноваха", - сказала вона.

Також у напрямку Маріуполь-Запоріжжя тривають бої в районі населених пунктів Пологи-Оріхове, що унеможливлює рух колони з Маріуполя до Запоріжжя.

"Ми звертаємося до російської сторони: припинити обстріли, повернути режим припинення вогню і дати можливість сформувати колони для гуманітарного коридору. Дати можливість із Дніпра та Запоріжжя направити гуманітарні вантажі, особливо ті, що складаються з медикаментів, інсулін тощо, а також продуктів харчування", – наголосила Верещук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маємо надію, що гуманітарний коридор запрацює і ми вивеземо мирних мешканців, - Резніков

Раніше повідомлялося, що у зв'язку з тим, що російська сторона не дотримується режиму тиші і продовжила обстріли як самого Маріуполя, так і його околиць, з метою безпеки, евакуація мирного населення із міста переноситься.

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Топ коментарі
+3
кто-то верил что он будет ???
у кого еще есть доверие к тварям бомбящим жилой сектор, больницы и АЭС ????
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05.03.2022 14:42
+1
Ну этож кацапы. Ставьте впереди колонны батальоны пленных.
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05.03.2022 14:24
+1
Ніякого коридору і не буде. Нащо вони сподівалися?
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05.03.2022 14:28
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Наивная... Его и не могло быть. Это же орки.
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05.03.2022 14:23 Відповісти
Ну этож кацапы. Ставьте впереди колонны батальоны пленных.
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05.03.2022 14:24 Відповісти
орки і своє м'ясо постріляють
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05.03.2022 14:33 Відповісти
Ніякого коридору і не буде. Нащо вони сподівалися?
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05.03.2022 14:28 Відповісти
кто бы сомневался
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05.03.2022 14:29 Відповісти
В іловайському котлі орки теж давали зелений коридор
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05.03.2022 14:31 Відповісти
Кацапам верить нельзя. Єто ********* на генном уровне
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05.03.2022 14:33 Відповісти
кто-то верил что он будет ???
у кого еще есть доверие к тварям бомбящим жилой сектор, больницы и АЭС ????
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05.03.2022 14:42 Відповісти
"Ми звертаємося до російської сторони: припинити обстріли, повернути режим припинення вогню і дати можливість сформувати колони для гуманітарного коридору. - до рашистів потрібно звертатися виключно зброєю на ураження.
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05.03.2022 14:57 Відповісти
 
 