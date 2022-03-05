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Із Волновахи вдалося евакуювати близько 400 осіб, - голова Донецької ОВА Кириленко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Із Волновахи вдалося евакуювати близько 400 осіб, - голова Донецької ОВА Кириленко

Близько 400 людей вдалося евакуювати з Волновахи та навколишніх селищ (Донецька обл.), це ті люди, які самостійно дісталися населеного пункту, біля якого зупинилася колона евакуаційного транспорту.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у своєму телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

"Близько 400 жителів Волновахи та навколишніх селищ вдалося евакуювати за сьогодні. Це ті люди, хто зміг напередодні дістатися населеного пункту, біля якого зупинилася колона евакуаційного транспорту", - написав Кириленко у телеграмі у суботу.

Він уточнив, що за сьогоднішній день планувалося евакуювати набагато більше громадян і необхідний для цього транспорт змушений був припинити рух, оскільки росіяни розпочали обстріл Волновахи – "просуватись туди було вкрай небезпечно".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евакуацію з Волновахи зірвано, зеленого коридору немає, - Верещук

"Зараз евакуйованих людей доставляють у безпечне місце", - наголосив Кириленко.

Раніше віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасових окупованих територій України Ірина Верещук заявила про створення гуманітарного коридору з Волновахи та Маріуполя.

З Волновахи планувалося евакуювати понад 15 тис. людей, проте об 11:45 Російська Федерація розпочала обстріл міста з важкого озброєння. "Я констатую той факт, що Росія порушила домовленості. Навіть за посередництва Червоного Хреста не дотримується взятих на себе зобов'язань і обстрілює місто Волноваха", - сказала вона на брифінгу в суботу.

Також читайте: Маємо надію, що гуманітарний коридор запрацює і ми вивеземо мирних мешканців, - Резніков
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Звонил знакомому в село поблизости, говорит трэш там тот ещё творится
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05.03.2022 15:54 Відповісти
Reddit: англо-саксы ударились в махровую русофобию Польша перебросит во Львовскую область 8 самолетов для ВС Украины - NVL

Польское руководство решило возродить объекты, уничтоженные точечными ударами в первые дни военной спецоперации по демилитаризации и денацификации ВВС Украины.

По сообщению информационного агентства SM-News, Варшава приняла решение перебазировать восемь самолетов ВВС Польши на аэродром Калинов (Самбор) во Львовской области. Вместе с самолетами туда планируют отправить экипажи и обслуживающий персонал.
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05.03.2022 15:55 Відповісти
Величезний мітинг у Москві проти війни в Україні! 5 Березня
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05.03.2022 15:56 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=rQaSOvgHDwc Величезний мітинг у Москві проти війни в Україні! 5 Березня
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05.03.2022 16:00 Відповісти
✌️Білокуракине, Луганська область. Окупантам ясно дали зрозуміти, чия це земля.

https://t.me/Tsaplienko/1890
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05.03.2022 16:01 Відповісти
 
 