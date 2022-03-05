Із Волновахи вдалося евакуювати близько 400 осіб, - голова Донецької ОВА Кириленко

Близько 400 людей вдалося евакуювати з Волновахи та навколишніх селищ (Донецька обл.), це ті люди, які самостійно дісталися населеного пункту, біля якого зупинилася колона евакуаційного транспорту.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у своєму телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

"Близько 400 жителів Волновахи та навколишніх селищ вдалося евакуювати за сьогодні. Це ті люди, хто зміг напередодні дістатися населеного пункту, біля якого зупинилася колона евакуаційного транспорту", - написав Кириленко у телеграмі у суботу.

Він уточнив, що за сьогоднішній день планувалося евакуювати набагато більше громадян і необхідний для цього транспорт змушений був припинити рух, оскільки росіяни розпочали обстріл Волновахи – "просуватись туди було вкрай небезпечно".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евакуацію з Волновахи зірвано, зеленого коридору немає, - Верещук

"Зараз евакуйованих людей доставляють у безпечне місце", - наголосив Кириленко.

Раніше віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасових окупованих територій України Ірина Верещук заявила про створення гуманітарного коридору з Волновахи та Маріуполя.

З Волновахи планувалося евакуювати понад 15 тис. людей, проте об 11:45 Російська Федерація розпочала обстріл міста з важкого озброєння. "Я констатую той факт, що Росія порушила домовленості. Навіть за посередництва Червоного Хреста не дотримується взятих на себе зобов'язань і обстрілює місто Волноваха", - сказала вона на брифінгу в суботу.

Також читайте: Маємо надію, що гуманітарний коридор запрацює і ми вивеземо мирних мешканців, - Резніков