МВФ розгляне виділення додаткових $1,4 мільярда для України наступного тижня

Виконавча рада МВФ планує розглянути рішення про виділення Україні екстреного фінансування в розмірі 1,4 млрд доларів за кілька днів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться в офіційній заяві Фонду щодо економічного впливу війни в Україні, оприлюдненій у суботу.

"Україна вже відправила запит на отримання екстреного фінансування в розмірі $1,4 мільярда в рамках інструменту швидкого фінансування МВФ. Співробітники планують передати цей запит на розгляд Виконавчої ради вже наступного тижня", - зазначається в документі.

При цьому підкреслюється, що розв’язана Росією війна, а також пов’язані з нею санкції Заходу проти РФ істотно впливають як на українську, так і на світову економіку.

Зокрема, вже зараз ідеться про жертви серед мирного населення, понад мільйон біженців з України, масштабні руйнування інфраструктури, зупинку виробництва, порушення авіаційних, морських та наземних сполучень.

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"Хоча ситуація залишається дуже мінливою, а перспективи є надзвичайно невизначеними, економічні наслідки вже дуже серйозні", - зауважили у Фонді.

В усьому світі зросли ціни на енергоносії та сировинні товари, включно з пшеницею та іншим зерном, через переривання імпорту зернових з України. Це посилило тиск інфляції через перебої в ланцюжку поставок, а також на тлі наслідків пандемії COVID‑19.

"Ціновий шок матиме вплив по всьому світу, особливо на бідні домогосподарства, для яких продукти харчування та пальне становлять більшу частку витрат. У разі ескалації конфлікту економічна шкода буде ще більш руйнівною", - наголошується в заяві.

Крім того, санкції проти Росії також матимуть значний вплив на Європу та світову економіку загалом, а також на фінансові ринки.

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Країни, які мали дуже тісні економічні зв’язки з Україною і Росією, піддаються особливому ризику дефіциту та перебоїв у постачанні, вони також найбільше відчувають збільшення припливу біженців, підкреслюють у Фонді.

Зокрема, Молдова попросила розширити поточну програму кредитування МВФ, щоби допомогти компенсувати витрати поточної кризи. Фонд зараз активно працює над цим із молдовською владою.

У МВФ зауважили, що надаватимуть консультації країнам-членам про те, як коригувати макроекономічну політику, щоби зменшити вплив побічних ефектів на національні економіки. Це стосується, в тому числі, перебоїв у торгівлі, зростання цін на продукти харчування та інші сировинні товари, а також фінансові ринки.

"МВФ продовжить оцінювати ситуацію, що розвивається, і надавати вчасні поради щодо політики, фінансову підтримку та технічну допомогу нашим країнам-членам, якщо це необхідно, у тісній співпраці з нашими міжнародними партнерами", - зауважили у Фонді.

Як повідомлялося, раніше цього тижня МВФ і Світовий банк оголосили про підтримку України на тлі шокуючої агресії РФ, а також готовність терміново надати країні фінансову й іншу допомогу.