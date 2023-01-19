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ГУР МО повідомило про загибель трьох розвідників. Серед них учасник перших переговорів з РФ Кірєєв

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ГУР МО повідомило про загибель трьох розвідників. Серед них учасник перших переговорів з РФ Кірєєв

Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило про загибель трьох розвідників ГУР. Серед них член першої гомельської делегації України Денис Кірєєв.

Про це у Facebook повідомляє ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час виконання спеціальних завдань, загинули три розвідники - співробітники Головного управління розвідки Міністерства оборони України:

Доля Олексій Іванович;
Чибінєєв Валерій Вікторович;
Кірєєв Денис Борисович.

Вони загинули, захищаючи Україну, а їхній чин наблизив нас до перемоги! Від імені Головного управління розвідки висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що при затриманні співробітниками Служби безпеки України вбито члена першої гомельської делегації України Дениса Кірєєва, якого підозрювали у держзраді.

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ГУР МО повідомило про загибель трьох розвідників. Серед них учасник перших переговорів з РФ Кірєєв 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+39
Від зрадника до героя без жодних пояснень.
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05.03.2022 22:55
+36
Що за *****? Вганяє в депресняк.
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05.03.2022 22:55
+33
а писали..что киреев враг
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05.03.2022 22:55
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Если Ермак и Баканов - кроты, агенты ФСБ. Логично , что они включили своего, Киреева, такого же крота, или как говорилось человека Клюева в переговорную группу( ну , не Бурбу же им включать туда). В чем тогда фишка? Или Киреев работал еще на кого то, например МИ-6 , или ЦРУ. Либо первое предположение по Ермаку и Баканову не верно и Киреев был агентом ФСБ. и поэтому ликвидирован. Возможен третий вариант- Киреевым пожертвовали, ради того, что бы обьяснить какой-то провал или утечку, свалить это все на него. Если это третий вариант- мы скоро услышим "новость". Учитывая Вагнергейт, я все-таки за первый вариант Киреев= МИ-6.

У кого то есть еще варианты?
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06.03.2022 03:07 Відповісти
А яким боком він взагалі до переговорної групи ?
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06.03.2022 08:29 Відповісти
Не здивуюсь,якщо й співмешканця Буданова в розвідники припишуть.
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06.03.2022 06:32 Відповісти
Моя версия: Киреев был русским шпионом и его завалили, но возникал неудобный вопрос: как он проник на переговоры? Как СБУ его профукало на ТАКОМ уровне?
И СБУ сшило белыми нитками вот такое. Типа не было предателей в руководстве страны, понимая что в условиях войны никто не будет в этом бреде разбираться.
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06.03.2022 07:39 Відповісти
Але для чого ГУР приписало до себе десантника Чибінеєва ?
Хто такий Доля - не відомо.
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06.03.2022 08:30 Відповісти
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