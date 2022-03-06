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Німеччина та Ізраїль мають спільну мету якнайшвидшого припинення війни в Україні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Німеччина та Ізраїль мають спільну мету якнайшвидшого припинення війни в Україні

Центральною темою зустрічі канцлера Німеччини Олафа Шольца з прем’єр-міністром Ізраїлю Нафталі Беннеттом у Берліні були результати переговорів між Беннетом і президентом Росії Володимиром Путіним, які відбулися 5 березня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твітер речника німецького уряду Штеффена Гебестрейта.

Лідери Німеччини та Ізраїлю погодилися підтримувати тісні контакти і що "спільна мета залишається якнайшвидше припинити війну в Україні".

"Ми будемо працювати над цим усіма силами", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після зустрічі з Путіним ізраїльский прем'єр Беннет провів телефонну бесіду із Зеленським та полетів у Берлін

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+26
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06.03.2022 06:40
+21
Вже припиняли у 2014му. Досить!
Ласкаво просимо на корабель...
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06.03.2022 06:30
+20
две проститутки собрались в придорожной палатке и рассуждают какая из них насрала в душу соседу больше... немцы - сумасшедшая агент штази меркель не пустила в НАТО, израиль отказался предоставлять системы ПВО... вопрос - а может быть таких друзей за *** и за борт... как в анекдоте, когда капитан собирает команду и говорит - запомните... у нас на корабле никто не ругается, а кто ругается - того за *** и за борт...
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06.03.2022 06:33
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Вже припиняли у 2014му. Досить!
Ласкаво просимо на корабель...
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06.03.2022 06:30 Відповісти
Казламлрдые на90% решили свои задачи а теперь остановить войну? Да болт им по всей харе. За националистические высказывания тут банят поэтому скажу образно. Израиль нам не друг! И призывы врага вслед за руцьким кораблем.
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06.03.2022 09:25 Відповісти
Израиль все знал. Лично был свидетелем как начиная с 10 февраля Евреи из Киева стали массово улетать,потому что их уже предупредили что будет война. И только наше правительство состоящее из янелохов пребывало в вере в том что войны не будет. У него же разведка работает. И то что он великий керманич вместо того чтобы по приходу к власти строил оборону Украины на Юге,все массово зарабатывал на строительстве дорог когда зверь подкрадывался к стране. Отака ***** малята.А теперь он кинулся да поздно. Вещает с трибуны стоит.
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06.03.2022 09:58 Відповісти
при порошенко дети и старики рыли бы окопы. Ты бы - рыл или с дивана командовал. Турчинов и Порошенко довели возраст невыездных с 55 до шестидесяти и шестидесятилетних не выпускают. Это по советски, называется)) ты о чем бредишь, малыш порохобот. Твой порох сейчас и не высовывается, а будучи презиком бы - пьяным валялся.
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06.03.2022 10:06 Відповісти
Так и думал что и швабы сейчас начнут мантру петь -- ненужно злить давайте мирится

Вы вообще идете на корабль касочники вонючие вы именно вы все сделали для этой войны . не давали нам оружие запрещали его даже дать. не разрешали через свою страну привезти к нам .

Вы гниды повязли в коррупции из за вонючих кацапских нефтедолларов -- такие же уроды как и ***** под*****вники
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06.03.2022 06:52 Відповісти
У світлі останніх новин, Беннет має терміново в Москву вертатися - домовлятися про зелений коридор з параші.
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06.03.2022 09:03 Відповісти
переживають за свій "сировинний придаток"
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06.03.2022 06:33 Відповісти
они за свой народ переживают чтоб мы мирно жили
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06.03.2022 06:39 Відповісти
Ага

Прям вижу заботу. Куча арабов, ещё хрен пойми кого
Куча проблем в стране. Коррупция и не только
Окуеть забота
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06.03.2022 07:27 Відповісти
Из-за вашего никчёмного правительства у нас опять беженцы которых нам опять кормить
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06.03.2022 06:42 Відповісти
Скрепнохромосомна Аделіна родом з лаптєстана. Хоч і перебралась у смачненьку для неї Німеччину, все одно залишається ватноголовою. Така у лаптєногів херова генетика.
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06.03.2022 06:46 Відповісти
скоро дойчі їм мізги будуть вправляти
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06.03.2022 07:58 Відповісти
За зверства фашизма, за Освенцим - до двадцатого поколения платить будете! Такая ваша карма.
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06.03.2022 06:53 Відповісти
Ти не Konig, ти путінська соска!
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06.03.2022 07:02 Відповісти
Du bist ein Idiot
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06.03.2022 07:07 Відповісти
Ти - кацапська *****!
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06.03.2022 07:15 Відповісти
Опять?
В Германию почти не кто не ехал

Минимум беженцев, если вообще есть

Так что не ври
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06.03.2022 07:28 Відповісти
две проститутки собрались в придорожной палатке и рассуждают какая из них насрала в душу соседу больше... немцы - сумасшедшая агент штази меркель не пустила в НАТО, израиль отказался предоставлять системы ПВО... вопрос - а может быть таких друзей за *** и за борт... как в анекдоте, когда капитан собирает команду и говорит - запомните... у нас на корабле никто не ругается, а кто ругается - того за *** и за борт...
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06.03.2022 06:33 Відповісти
Вы посчитайте сколько миллионов вы получили почему ваше правительство не тратила на оборону эти деньги, наш канцлер нас защищает
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06.03.2022 06:37 Відповісти
Потому что власть в Украине до войны всегда была у мафии, которая с ****** одной крови под названием "коррупция". Зелебобик уничтожал армию 2.5 года, тырил деньги на дорогах, Коломойский вне закона. Бобику ж Штаты и Европа говорили, что готовится нападение - "не морочте мне голову", отвечал он. И тут война - клоун мгновенно переобувается в воздухе, и будучи артистом, теперь уже говорит правильные слова. Но это война не клоуна, а народа Украины! Великая Отечественная Война народа Украины против Мордора Путина вместе с президентом Зеленским или без него!
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06.03.2022 06:53 Відповісти
О, нарешті побачив ********** з балалайні під українським VPN , яке лайкало "наташу" з лаптєногії з німецьким VPN. Ану скажи: "паляниця".

У спам, кацапське падло!
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06.03.2022 06:59 Відповісти
Заткни свою погану пельку, паскуда зелена!
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06.03.2022 07:14 Відповісти
********** кацапенятко, скажи "паляниця"!
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06.03.2022 07:16 Відповісти
И ещё может ваш президент проститутка??? Имейте хоть немного уважения ведёте себя чисто каца
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06.03.2022 06:38 Відповісти
Це лаптєнога Аделіна - "наташа" родом з балалайні!
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06.03.2022 06:49 Відповісти
израиль предлагал но в 2020м один деятель сказал что дороги важнее
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06.03.2022 06:35 Відповісти
Щось не дуже віриться що Німетчина в переговорах буде відстоювати інтереси України (буде свої, прикриваючись Україною як живим щитом).
КДБ довго працювало над корумпуванням німецьких еліт, а світ довго денаціфікував їх як народ (тепер в них імпотенція моралі - "моя хата з краю"), майже рашисти, тільки не агресивні
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06.03.2022 06:38 Відповісти
Почему вы здесь а не на защите своей ненки Украине
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06.03.2022 06:47 Відповісти
"Наташа", а що ти тут робиш під німецьким VPN? Нічна зміна на МКАД закінчилась, чи що?
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06.03.2022 06:51 Відповісти
Какое КДБ?
Его как 30 лет нету

Те что сегодня сидят при власти в Германии. Это паразиты-проститутки, которые к достижением Германии не имеют не какого отношение
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06.03.2022 07:31 Відповісти
9-е мая 2022 года. Москва. Военный парад на Красной площади.

Первыми под песню «Ты прости нас, Украина!» по площади пройдут колонны пленных российских солдат.

За ними будут ковылять раненые и покалеченные солдаты российской армии.

После них проедут мобильные крематории и катафалки с трупами рашистов, сгинувших на украинской земле.

Затем по Красной площади провезут гроб с покойным Владимиром Путиным, занесут его в Мавзолей и поставят рядом с мумией Ленина.

Ну, а закончит парад пролет украинской авиации, которая расхерячит к ****** матери и Мавзолей, и Красную площадь, и Кремль…

Да, россияне, вас ждет печальный конец!

Слава Украине!
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06.03.2022 06:39 Відповісти
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06.03.2022 06:40 Відповісти
🤣 Клаус Хаус, Ви як завжди на висоті! Вмієте підняти настрій.
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06.03.2022 06:49 Відповісти
а шо робить? дома пока
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06.03.2022 06:52 Відповісти
С годом переборщили...
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06.03.2022 06:55 Відповісти
Та ну!!!!
Шольц до останнього був против блокування SWIFT!
Жидомасони вже повсиралися?
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06.03.2022 06:47 Відповісти
Вы ждёте когда вам помогут а где вы были все 8 лет и не строили оборону
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06.03.2022 06:50 Відповісти
Вы чисто кацапка
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06.03.2022 06:50 Відповісти
Кумедно, коли лаптєнога кацапка з-під німецького VPN обзиває інших "кацапками". Ану бігом на МКАД, тебе там дальнобої зачекались!
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06.03.2022 06:55 Відповісти
Та не кажи, в козлостані прожила, піском підтиралася, а тут бачте - корні німецькі обрисувалися, так одразу опірилась, куриця ))))))
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06.03.2022 06:59 Відповісти
Du kannst mich ma
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06.03.2022 07:04 Відповісти
Кацапська шльондро, пішла вслід за руSSкім воєнним кораблем!
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06.03.2022 07:18 Відповісти
не знаю - что она сказала, но понравилось что ты ей ответил)
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06.03.2022 10:02 Відповісти
Дальнобої ще і погидують такою засранкою!
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06.03.2022 07:07 Відповісти
Две страны проститутки пытаются мутить какие-то маланские захотелки и это на фоне когда наши войска уже перехватывают инициативу в войне!!! Израиль, пока вы не признаете голодомор геноцидом Украинского народа то до тех пор уже большинство украинцев не будут признавать холокост!!!!!!!!!!!!!!
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06.03.2022 07:02 Відповісти
Коротко..

..
То завалиться ***********.
Мордор повинен бути знищений.
..
Слава нації
Смерть москалям
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06.03.2022 07:05 Відповісти
То заваліть....
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06.03.2022 07:06 Відповісти
очень символично: одна страна дает убежище кацапам, другая - расщедрилась для Украины списанным заплесневелым оружием...
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06.03.2022 07:09 Відповісти
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06.03.2022 07:48 Відповісти
В Британии портовые рабочие отказались разгружать танкер под германским флагом с русской нефтью.

"Сикод" (Seacod) причалил к терминалу на реке Мерси с разрешения портовых властей в четверг, пишет Би-би-си.

Британское правительство запретило вход в порты любых судов, связанных с Россией из-за российского вторжения в Украину.

Местный профсоюз сообщил, что груз на борту "Сикода" не подпадает под запрет, но рабочие разгружать его не будут ни при каких условиях, а правительство должно "закрыть лазейки" в том, как запрет регулируется на практике.
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06.03.2022 08:08 Відповісти
І тому влаштовуєте таємні зустрічі з вбивцею?
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06.03.2022 09:02 Відповісти
Израиловка в сговоре с путиным и хаббадом, агрессия РФ это их проект,
а Германия просто боится до всрачки.
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06.03.2022 09:08 Відповісти
посмеемся, друзья, над этими двумя, ставшими после Второй мировой, одной масти))
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06.03.2022 10:00 Відповісти
Визволення України та припинення війни в Україні це велика різниця,ці уроди насрали на Україну для них важливіше не Україна а заморозка війни щоб зняти накладені світом санкції.
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06.03.2022 11:03 Відповісти
Это балабольство бесит. Дайте вооружение, гады !!!
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06.03.2022 11:07 Відповісти
Ви праві,якщо ніхто неможе,а скоріш не хоче допомогти Україні то хоч надайте українцям зброю яку нам потрібно в даний час та період.А ми вже і без вашої фізичної допомоги якось справимось із ворогом а ви так і залишитесь як московити не при ділах та ні в чому невинні.
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06.03.2022 11:23 Відповісти
Німцям дуже залежить на тому, щоб кацапстан мався добре.

Про Ізраїль був трохи кращої думки, але останній тиждень вони все більше діють в інтересах кацапні. З дуже помірно про-кацапських позицій переходять на сильно прокацапські - не дали ППО, доклали масу зусиль, що заблкувати передачу авіації Україні, тепер (коли стало ясно, що Україна все одно переможе, хоч і дорожчою ціною) - пропихають термінове перемир"я.

У відповідь слід чемно посміхатися, і робити своє.
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06.03.2022 12:11 Відповісти
З.І. Можливо, Ізраїль турбує, що значна кількість кацапських олігархів єврейського походження, дуже швидко бідніють (відповідно трохи послаблюючи закордонне про-ізраїльске лоббі) ?
Чи все ж йдеться про ірраціональне несприйняття України (як можна судити з їх регулярних публічних звинувачень в антисемітизмі на адресу українців з приводом чи без)?
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06.03.2022 12:29 Відповісти
 
 