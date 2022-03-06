Німеччина та Ізраїль мають спільну мету якнайшвидшого припинення війни в Україні

Центральною темою зустрічі канцлера Німеччини Олафа Шольца з прем’єр-міністром Ізраїлю Нафталі Беннеттом у Берліні були результати переговорів між Беннетом і президентом Росії Володимиром Путіним, які відбулися 5 березня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твітер речника німецького уряду Штеффена Гебестрейта.

Лідери Німеччини та Ізраїлю погодилися підтримувати тісні контакти і що "спільна мета залишається якнайшвидше припинити війну в Україні".

"Ми будемо працювати над цим усіма силами", - йдеться у повідомленні.

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