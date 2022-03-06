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Німеччина та Ізраїль мають спільну мету якнайшвидшого припинення війни в Україні
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Центральною темою зустрічі канцлера Німеччини Олафа Шольца з прем’єр-міністром Ізраїлю Нафталі Беннеттом у Берліні були результати переговорів між Беннетом і президентом Росії Володимиром Путіним, які відбулися 5 березня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твітер речника німецького уряду Штеффена Гебестрейта.
Лідери Німеччини та Ізраїлю погодилися підтримувати тісні контакти і що "спільна мета залишається якнайшвидше припинити війну в Україні".
"Ми будемо працювати над цим усіма силами", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+26 клаус хаус
показати весь коментар06.03.2022 06:40
+21 Сергей Осадчий bf081de4
показати весь коментар06.03.2022 06:30
+20 Joshua Merlin
показати весь коментар06.03.2022 06:33
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Ласкаво просимо на корабель...
Вы вообще идете на корабль касочники вонючие вы именно вы все сделали для этой войны . не давали нам оружие запрещали его даже дать. не разрешали через свою страну привезти к нам .
Вы гниды повязли в коррупции из за вонючих кацапских нефтедолларов -- такие же уроды как и ***** под*****вники
Прям вижу заботу. Куча арабов, ещё хрен пойми кого
Куча проблем в стране. Коррупция и не только
Окуеть забота
В Германию почти не кто не ехал
Минимум беженцев, если вообще есть
Так что не ври
У спам, кацапське падло!
КДБ довго працювало над корумпуванням німецьких еліт, а світ довго денаціфікував їх як народ (тепер в них імпотенція моралі - "моя хата з краю"), майже рашисти, тільки не агресивні
Его как 30 лет нету
Те что сегодня сидят при власти в Германии. Это паразиты-проститутки, которые к достижением Германии не имеют не какого отношение
Первыми под песню «Ты прости нас, Украина!» по площади пройдут колонны пленных российских солдат.
За ними будут ковылять раненые и покалеченные солдаты российской армии.
После них проедут мобильные крематории и катафалки с трупами рашистов, сгинувших на украинской земле.
Затем по Красной площади провезут гроб с покойным Владимиром Путиным, занесут его в Мавзолей и поставят рядом с мумией Ленина.
Ну, а закончит парад пролет украинской авиации, которая расхерячит к ****** матери и Мавзолей, и Красную площадь, и Кремль…
Да, россияне, вас ждет печальный конец!
Слава Украине!
Шольц до останнього був против блокування SWIFT!
Жидомасони вже повсиралися?
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То завалиться ***********.
Мордор повинен бути знищений.
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Слава нації
Смерть москалям
"Сикод" (Seacod) причалил к терминалу на реке Мерси с разрешения портовых властей в четверг, пишет Би-би-си.
Британское правительство запретило вход в порты любых судов, связанных с Россией из-за российского вторжения в Украину.
Местный профсоюз сообщил, что груз на борту "Сикода" не подпадает под запрет, но рабочие разгружать его не будут ни при каких условиях, а правительство должно "закрыть лазейки" в том, как запрет регулируется на практике.
а Германия просто боится до всрачки.
Про Ізраїль був трохи кращої думки, але останній тиждень вони все більше діють в інтересах кацапні. З дуже помірно про-кацапських позицій переходять на сильно прокацапські - не дали ППО, доклали масу зусиль, що заблкувати передачу авіації Україні, тепер (коли стало ясно, що Україна все одно переможе, хоч і дорожчою ціною) - пропихають термінове перемир"я.
У відповідь слід чемно посміхатися, і робити своє.
Чи все ж йдеться про ірраціональне несприйняття України (як можна судити з їх регулярних публічних звинувачень в антисемітизмі на адресу українців з приводом чи без)?