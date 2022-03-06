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Гуманітарну допомогу можна безкоштовно відправляти "Новою поштою"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Гуманітарну допомогу можна безкоштовно відправляти

У всіх працюючих відділеннях "Нової пошти" можна безкоштовно та безадресно відправити допомогу військовим та постраждалим цивільним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Центру протидії дезінформації при РНБО.

У посилках можуть бути:

- продукти тривалого зберігання;

- медикаменти;

- засоби особистої гігієни;

- інші необхідні в умовах воєнного стану речі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нова пошта" щодня оновлює онлайн-карту своїх відділень, які працюють

"Щоб відправити гуманітарний багаж безкоштовно, клієнти повинні принести його в відділення "Нової пошти", які на поточний момент працюють, і відправити його, не вказуючи конкретного адресата", - пояснили у Центрі.

Автор: Анна Судак
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Гарна ідея по збору гуманітарки. Дякую!
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06.03.2022 08:08 Відповісти
Нова Пошта, як завжди, на висоті. Дякую.
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06.03.2022 08:11 Відповісти
Нова почта откуда знает где нужна гумпомощь , там где нужна помощь туда почта не доезжает ,хорошо что готовы помогать , но это не очень хороший способ .Сейчас в каждом городе есть волонтеры по гуманитарке они собирают вместе все и высылают туда где это нужно
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06.03.2022 08:57 Відповісти
.Сейчас в каждом городе есть волонтеры по гуманитарке они собирают вместе все и высылают туда где это нужно
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06.03.2022 08:58 Відповісти
нехай ще НП увяже це питання і із=за кордону - піде велика допомога .ю...- реально .... впевнений що вони і над цим питанням працюють... Разом до Перемоги!!!!
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06.03.2022 09:29 Відповісти
 
 