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Гуманітарну допомогу можна безкоштовно відправляти "Новою поштою"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У всіх працюючих відділеннях "Нової пошти" можна безкоштовно та безадресно відправити допомогу військовим та постраждалим цивільним.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Центру протидії дезінформації при РНБО.
У посилках можуть бути:
- продукти тривалого зберігання;
- медикаменти;
- засоби особистої гігієни;
- інші необхідні в умовах воєнного стану речі.
"Щоб відправити гуманітарний багаж безкоштовно, клієнти повинні принести його в відділення "Нової пошти", які на поточний момент працюють, і відправити його, не вказуючи конкретного адресата", - пояснили у Центрі.
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Планшет Студента
показати весь коментар06.03.2022 08:08 Відповісти Мені подобається 1
Владислав Носковский
показати весь коментар06.03.2022 08:11 Відповісти Мені подобається 1
Андрей К 704ffd83
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Андрей К 704ffd83
показати весь коментар06.03.2022 08:58 Відповісти Мені подобається 0
я гражданин Украины
показати весь коментар06.03.2022 09:29 Відповісти Мені подобається 1
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