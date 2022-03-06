УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
48639 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні
10035 21
війна (7123) Держприкордонслужба (1899) кордон (1298) затримання (2164) призов (205)

Тютюнові контрабандисти перепрофілювалися на переправляння ухилянтів: затримано організаторів схеми та 15-х чоловіків, що тікали від призову в Румунію. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Від 7 до 10 років тюремного ув’язнення загрожує чотирьом буковинцям, які сприяли переправленню до ЄС п’ятнадцятьох ухилянтів від військової служби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Як зазначається, їх затримали учора на околиці населеного пункту Банилів-Підгірний, що неподалік кордону з Румунією. Разом з ними затримано п’ятнадцять громадян України.

"Чоловіків, які пересувалися потужними позашляховиками, офіцери оперативних підрозділів Чернівецького загону та військовослужбовці відділу "Фальків" зупинили на одній із під’їзних доріг до кордону. Як з’ясувалося згодом, протиправною схемою керували четверо мешканців прикордоння", - йдеться у повідомленні.

"Чоловіки раніше вже попадали в поле зору прикордонників за спробу переміщення тютюнової контрабанди. І якщо за контрабанду сигарет вони несли адмінвідповідальність, то нині вже "перепрофільовані" специ будуть нести кримінальну відповідальність за ст 332(незаконне переміщення осіб через кордон)", - зауважили в Держприкордонслужбі.

Варто зазначити, що на момент затримання троє буковинців чинили опір прикордонникам та намагалися втекти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 104 тис. людей 4 березня залишили Україну через західну ділянку держкордону, понад 14 тис. приїхали до країни, - Держприкордонслужба

Щодо ухилянтів, то вони всі з різних регіонів прибули у прикордоння з метою незаконного перетину кордону, аби уникнути призову на військову службу.

Тютюнові контрабандисти перепрофілювалися на переправляння ухилянтів: затримано організаторів схеми та 15-х чоловіків, що тікали від призову в Румунію 01
Тютюнові контрабандисти перепрофілювалися на переправляння ухилянтів: затримано організаторів схеми та 15-х чоловіків, що тікали від призову в Румунію 02

На даний час слідчим управлінням головного управління Національної поліції в Чернівецькій області розпочато досудове розслідування за процесуальним керівництвом прокуратури області.

Крім того, нагадається, що з 24.02.2022 року, на період дії правового режиму воєнного стану виїзд за межі країни громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років забороняється.

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+15
да причем здесь фронт, всрались они там, пусть мешки с песком носят, окопы роют, работы хватит...
показати весь коментар
06.03.2022 11:17
+5
Да пусть бы бежали. Какой с них толк на фронте? Отбирать паспорта, гражданство, и пусть валят.
показати весь коментар
06.03.2022 11:14
+4
да ладно, если все вокруг только в победоносных цветах, это тоже странно, это нормальная ситуация, никто из гражданских не хочет воевать, это правильно, это нормально, но бежать во время всеобщей мобилизации-это преступление
показати весь коментар
06.03.2022 11:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Да пусть бы бежали. Какой с них толк на фронте? Отбирать паспорта, гражданство, и пусть валят.
показати весь коментар
06.03.2022 11:14 Відповісти
да причем здесь фронт, всрались они там, пусть мешки с песком носят, окопы роют, работы хватит...
показати весь коментар
06.03.2022 11:17 Відповісти
никто тут не всрался уж поверьте - там же написано что нарушители с разных регионов,а то что местные барыги решили подзаработать так кому война кому мать родна...а вот на фронт таких брать не стоит...
показати весь коментар
06.03.2022 12:10 Відповісти
"Зайці-розміновувачі" нова посада в ЗСУ
показати весь коментар
06.03.2022 12:15 Відповісти
Не стоит показывать, что кто то в Украине не хочет воевать! Это подрывает боевой дух своих солдат и радует оккупантов!!!!!!
показати весь коментар
06.03.2022 11:15 Відповісти
В реалиях современного мира информационная поддержка очень ВАЖНА!!!!!
показати весь коментар
06.03.2022 11:17 Відповісти
да ладно, если все вокруг только в победоносных цветах, это тоже странно, это нормальная ситуация, никто из гражданских не хочет воевать, это правильно, это нормально, но бежать во время всеобщей мобилизации-это преступление
показати весь коментар
06.03.2022 11:20 Відповісти
Я согласен. Это нормально, что гражданский человек не хочет воевать! Но преступление заключатся в показе альтернативы мобилизации!!!!!
показати весь коментар
06.03.2022 11:26 Відповісти
конфіскувати машини телефони гроші і копняка в сраку нехай по горах козликами скачуть
показати весь коментар
06.03.2022 11:15 Відповісти
їх інтернувати в "табір праці і ******** відпочинку" розбирати завали
показати весь коментар
06.03.2022 12:16 Відповісти
сцикуни
показати весь коментар
06.03.2022 11:18 Відповісти
Місцеві з румунськими паспортами втікають. В 2014 теж так було, бо за їх словами "це не їх війна".
показати весь коментар
06.03.2022 11:18 Відповісти
В стране военное положение. Есть все правовые основания отобрать автомобили и передать ВСУ или ТО.
показати весь коментар
06.03.2022 11:19 Відповісти
Послідовники найвеличнішого?
показати весь коментар
06.03.2022 11:21 Відповісти
коментар відмічено як спам
Я думал в Украине покончено с принудительным призывом. Но нет , походу Украина в этом плане ничем не отличается от России. Видимот тот кто размещал эту "радостную новость" не совсем понимает какая это глупость. Хотя может как раз и понимает и это меня не удивляет. Добро пожаловать в Советскую Украину. Если Зеленский отлавливает для себя в армию этих несчастных парней значит дела плохи, потому у России такая же армия но в 100 раз больше.
показати весь коментар
06.03.2022 11:40 Відповісти
Ти кончене мадярське лайно
показати весь коментар
06.03.2022 12:00 Відповісти
Оголошено загальну мобілізацію. Ти знаєш що це таке?
показати весь коментар
06.03.2022 12:06 Відповісти
ну і шо ж такого страшного в тому словосполучені "загальна мобілізація" ??
показати весь коментар
06.03.2022 12:22 Відповісти
УКРАЇНСЬКІ МАЖОРИ НАЛАШТОВУЮТЬ ЄВРОПУ ПРОТИ УКРАЇНИ

Широкомасштабна агресія рф проти України породила величезну хвилю біженців. Українці, переважно жінки та діти, намагаються втекти від жахів війни: бомбардувань, руйнувань, постійного страху, нестачі продовольства, людських страждань навколо... Наші сусіди - європейські країни - гостинно відкрили свої двері та намагаються допомогти українським біженцям усім, чим можливо: притулком, їжею, речами та й просто добрим словом. На превеликий жаль, у великій та дружній українській сім'ї не обійшлося без уродів. Деякі так звані "біженці" зовсім позбавлені понять честі, совісті, вдячності. Значна частина першої хвилі біженців з України складається з "мажорів", які скористались нагодою безперешкодно потрапити в країни Європи та влаштовують там гулянки та вічірки. В той час, коли справжні чоловіки захищають свій народ та країну, а прості люди намагаються чим можуть підтримати свою армію та залишитись у живих посеред бойових дій, ці покидьки влаштовують п'яні дебоши у європейських країнах, гуляють та насолоджуються життям. Через усе це у Європі зростають антиукраїнські настрої, втрачається будь-яке бажання допомагати українцям. Ось лиши деякі останні приклади:

https://www.youtube.com/watch?v=THfarOcB32M
https://www.youtube.com/watch?v=wEmtVMgBMoo
https://www.youtube.com/watch?v=1n_exdzmabQ

Потрібно негайно з цим щось робити! Ці виродки не тільки шкодять нашим сім'ям, які шукають порятунку за кордоном, вони відбирають у нас європейське майбутнє! Пропоную МЗС та МВС України направити листи до відповідних відомств сусідніх країн про негайну депортацію усіх цих "горе-біженців" - порушників громадського порядку - назад в Україну. Далі усім цим "мажорам" та "хазяям життя" необхідно заборонити покидати межі України. Будь ласка, поширюйте це повідомлення, або воно дійшло до українських органів влади. Ми маємо боротись на усіх фронтах, у тому числі - у тилу. Усі зрадники, які шкодять Україні, повинні бути покарані! Не дозволимо купці покидьків зруйнувати добре та героїчне ім'я українсткого народу! Слава Україні!
показати весь коментар
06.03.2022 11:46 Відповісти
Підтверджую.
показати весь коментар
06.03.2022 12:04 Відповісти
 
 