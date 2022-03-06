Тютюнові контрабандисти перепрофілювалися на переправляння ухилянтів: затримано організаторів схеми та 15-х чоловіків, що тікали від призову в Румунію. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Від 7 до 10 років тюремного ув’язнення загрожує чотирьом буковинцям, які сприяли переправленню до ЄС п’ятнадцятьох ухилянтів від військової служби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Як зазначається, їх затримали учора на околиці населеного пункту Банилів-Підгірний, що неподалік кордону з Румунією. Разом з ними затримано п’ятнадцять громадян України.

"Чоловіків, які пересувалися потужними позашляховиками, офіцери оперативних підрозділів Чернівецького загону та військовослужбовці відділу "Фальків" зупинили на одній із під’їзних доріг до кордону. Як з’ясувалося згодом, протиправною схемою керували четверо мешканців прикордоння", - йдеться у повідомленні.

"Чоловіки раніше вже попадали в поле зору прикордонників за спробу переміщення тютюнової контрабанди. І якщо за контрабанду сигарет вони несли адмінвідповідальність, то нині вже "перепрофільовані" специ будуть нести кримінальну відповідальність за ст 332(незаконне переміщення осіб через кордон)", - зауважили в Держприкордонслужбі.

Варто зазначити, що на момент затримання троє буковинців чинили опір прикордонникам та намагалися втекти.

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Щодо ухилянтів, то вони всі з різних регіонів прибули у прикордоння з метою незаконного перетину кордону, аби уникнути призову на військову службу.





На даний час слідчим управлінням головного управління Національної поліції в Чернівецькій області розпочато досудове розслідування за процесуальним керівництвом прокуратури області.

Крім того, нагадається, що з 24.02.2022 року, на період дії правового режиму воєнного стану виїзд за межі країни громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років забороняється.