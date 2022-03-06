Тютюнові контрабандисти перепрофілювалися на переправляння ухилянтів: затримано організаторів схеми та 15-х чоловіків, що тікали від призову в Румунію. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Від 7 до 10 років тюремного ув’язнення загрожує чотирьом буковинцям, які сприяли переправленню до ЄС п’ятнадцятьох ухилянтів від військової служби.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.
Як зазначається, їх затримали учора на околиці населеного пункту Банилів-Підгірний, що неподалік кордону з Румунією. Разом з ними затримано п’ятнадцять громадян України.
"Чоловіків, які пересувалися потужними позашляховиками, офіцери оперативних підрозділів Чернівецького загону та військовослужбовці відділу "Фальків" зупинили на одній із під’їзних доріг до кордону. Як з’ясувалося згодом, протиправною схемою керували четверо мешканців прикордоння", - йдеться у повідомленні.
"Чоловіки раніше вже попадали в поле зору прикордонників за спробу переміщення тютюнової контрабанди. І якщо за контрабанду сигарет вони несли адмінвідповідальність, то нині вже "перепрофільовані" специ будуть нести кримінальну відповідальність за ст 332(незаконне переміщення осіб через кордон)", - зауважили в Держприкордонслужбі.
Варто зазначити, що на момент затримання троє буковинців чинили опір прикордонникам та намагалися втекти.
Щодо ухилянтів, то вони всі з різних регіонів прибули у прикордоння з метою незаконного перетину кордону, аби уникнути призову на військову службу.
На даний час слідчим управлінням головного управління Національної поліції в Чернівецькій області розпочато досудове розслідування за процесуальним керівництвом прокуратури області.
Крім того, нагадається, що з 24.02.2022 року, на період дії правового режиму воєнного стану виїзд за межі країни громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років забороняється.
Будь ласка, зачекайте...
Широкомасштабна агресія рф проти України породила величезну хвилю біженців. Українці, переважно жінки та діти, намагаються втекти від жахів війни: бомбардувань, руйнувань, постійного страху, нестачі продовольства, людських страждань навколо... Наші сусіди - європейські країни - гостинно відкрили свої двері та намагаються допомогти українським біженцям усім, чим можливо: притулком, їжею, речами та й просто добрим словом. На превеликий жаль, у великій та дружній українській сім'ї не обійшлося без уродів. Деякі так звані "біженці" зовсім позбавлені понять честі, совісті, вдячності. Значна частина першої хвилі біженців з України складається з "мажорів", які скористались нагодою безперешкодно потрапити в країни Європи та влаштовують там гулянки та вічірки. В той час, коли справжні чоловіки захищають свій народ та країну, а прості люди намагаються чим можуть підтримати свою армію та залишитись у живих посеред бойових дій, ці покидьки влаштовують п'яні дебоши у європейських країнах, гуляють та насолоджуються життям. Через усе це у Європі зростають антиукраїнські настрої, втрачається будь-яке бажання допомагати українцям. Ось лиши деякі останні приклади:
https://www.youtube.com/watch?v=THfarOcB32M
https://www.youtube.com/watch?v=wEmtVMgBMoo
https://www.youtube.com/watch?v=1n_exdzmabQ
Потрібно негайно з цим щось робити! Ці виродки не тільки шкодять нашим сім'ям, які шукають порятунку за кордоном, вони відбирають у нас європейське майбутнє! Пропоную МЗС та МВС України направити листи до відповідних відомств сусідніх країн про негайну депортацію усіх цих "горе-біженців" - порушників громадського порядку - назад в Україну. Далі усім цим "мажорам" та "хазяям життя" необхідно заборонити покидати межі України. Будь ласка, поширюйте це повідомлення, або воно дійшло до українських органів влади. Ми маємо боротись на усіх фронтах, у тому числі - у тилу. Усі зрадники, які шкодять Україні, повинні бути покарані! Не дозволимо купці покидьків зруйнувати добре та героїчне ім'я українсткого народу! Слава Україні!