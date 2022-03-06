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Прем'єр-міністр Ізраїлю після свого візиту до Москви зателефонував Зеленському

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Прем'єр-міністр Ізраїлю після свого візиту до Москви зателефонував Зеленському

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет у неділю, 6 березня, поговорив з президентом України Володимиром Зеленським. Це була їхня третя розмова за два дні, повідомив представник Беннета.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

У суботу Беннет без оголошення відвідав Москву, щоб обговорити російську кризу з президентом Росії Володимиром Путіним. Ізраїль запропонував посередництво у врегулюванні ситуації.

За словами представника прем'єр-міністра Ізраїлю, Беннет координує свої зусилля в кризовій ситуації з США, Францією і Німеччиною.

Після зустрічі з Путіним Беннет попрямував до Берліна для переговорів з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

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Топ коментарі
+15
Железный купол когда дадите? А таких нафталиновых звонков нам нафиг не надо...
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06.03.2022 12:47
+12
про та пво не надали,
пашлі на*уй!!!!!!!!!!!!!!!
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06.03.2022 12:49
+11
Гоните Беннета в российский корабль! Беннет - это контейнер для передачи говна русского гитлера.
Беннет передал предложение гитлера/Запада Зеленскому о сдаче Украины, "чтобы избежать гуманитарной катастрофы" по причине применения гитлеров тактики выжженой земли.
Запад предлагает Зеленскому убежище для создания "правительства в изгнании". Байден уже три раза предлагал, Блинкен просто задолбал с этим.
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06.03.2022 12:50
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Железный купол когда дадите? А таких нафталиновых звонков нам нафиг не надо...
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06.03.2022 12:47 Відповісти
Никогда. Израиль никогда не поделится этой технологией, потому что от нее зависит существование Израиля.
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06.03.2022 12:49 Відповісти
Железный купол имеют...Израиль..США и Азербайджан..
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06.03.2022 12:52 Відповісти
ОК, дайте такую, от которой НЕ ЗАВИСИТ существование израиля.
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06.03.2022 12:53 Відповісти
Ну, тоді й нахер нам потрібен такий Нафталін?
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06.03.2022 12:54 Відповісти
Будь ласка, Не робить з цього Залізного купола якусь вундервафлю. Він не захищає від артилерійських снарядів, авіаційних бомб і крилатих ракет. В умовах Ізраїлю він працює практично з заздалегідь визначених координат точек пуску Градів, що дозволяє наперед визначити балістичні характеристики їх польоту і перехоплення. Бойови спроможності Купола різко зменьшуються якщо пуск Градів відбувається з невизначених позицій. І подивиться на мапу Ізраїлю. Їхні міста це маленьки точки у порівнянні з велетнями Киїівом і Харковом. Залізний купол це не більш ніж обьектова система ППО яка ефективна лише в комплексі з іншими компонентами ППО і ПРО - зенітними ракетами великої і середньої дальності і, звісно, авіації, яка повинна прикривати РЛС, вузли зв'язку і управління, сами пускови установки.
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06.03.2022 13:33 Відповісти
про та пво не надали,
пашлі на*уй!!!!!!!!!!!!!!!
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06.03.2022 12:49 Відповісти
Про що базар. Доведіть людям
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06.03.2022 12:50 Відповісти
уже пучеглазые хотят что то ******** или "порешать"
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06.03.2022 13:35 Відповісти
Гоните Беннета в российский корабль! Беннет - это контейнер для передачи говна русского гитлера.
Беннет передал предложение гитлера/Запада Зеленскому о сдаче Украины, "чтобы избежать гуманитарной катастрофы" по причине применения гитлеров тактики выжженой земли.
Запад предлагает Зеленскому убежище для создания "правительства в изгнании". Байден уже три раза предлагал, Блинкен просто задолбал с этим.
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06.03.2022 12:50 Відповісти
Що " кац" рпропонує здатися)))
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06.03.2022 12:51 Відповісти
Спасибо за помощь.ТодА РабА(на иврите " спасибо большое)
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06.03.2022 12:52 Відповісти
хотел бы я знать, о чем они говорили... вся эта непрозрачность только настораживает и раздражает.
а Зеленский возмужааал. раньше, как пацан-малолетка, селфи каждую секунду клепал. то шаурма на заправке, то он уже на море. а тут, как-то не слыхать и не видать НИЧЕГО путнего от него. одна критика Запада и призывы. ты, гад, о чем с кацапами переговоры ведешь и на каких условиях?! народ должен знать!
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06.03.2022 12:56 Відповісти
Ботяра)))) не пались, "топорно" працюєш
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06.03.2022 13:02 Відповісти
расскажи это Зеленскому и его команде. я отлично помню, как он перед выборами все свои планы "потом" озучивать собирался. но, тут вопрос очень серьезный и планы эти надо знать СЕЙЧАС, а не постфактум. вся эта "секретность" только вредит Украине. она подрывает доверие к властям. получается, что ***** можно знать, Европе можно, Израилю(!!! о Боже...) можно, а народу Украины нельзя? содержимое переговоров, это - не координаты, не частоты и не прочая военная информация. тем не менее это важнейший компонент в войне против раши. хочет Зеленский быть президентом - пусть говорит народу правду, какая бы она ни была. его выбирали не для того, чтобы договорняки с кацапами за спинами украинцев делать!
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06.03.2022 13:17 Відповісти
Об этом говорил "Слуга народа" -"Мы предположительно можем согласиться на признание ЛНР и ДНР в границах областей".А не говорят об этом потому что зеленский просто трус и боиться мнения украинцев.Также кстати было и с подписанием формулы штанмайера
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06.03.2022 13:49 Відповісти
Бла -бла-бла))))))) ти примітив
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06.03.2022 14:25 Відповісти
О чем ты? У нас военной тайной является расписание работы ближайшей аптеки. А тут целые переговоры. У нас народ ОБОЖАЕТ делать таинственный вид и шифроваться. Шифруются, шифруются, шифруются, а потом оп! - и лажа. зеленка все делает точно так же...
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06.03.2022 13:04 Відповісти
В, зв'язку зі зміною обставин, у нього тепер інші радники.
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06.03.2022 13:32 Відповісти
это как тот которого СБУ застрелили при попытке задержать? банкир какой-то. ну, он еще на фото переговорщиков от Украины с рашей недавно был, но не был в списках делегации. забыл фамилию.
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06.03.2022 13:37 Відповісти
А з Україною не хоче скординувати
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06.03.2022 12:56 Відповісти
Это очень интересно, учитывая вчерашний полёт кацапов в Штаты. Жду что озвучат.
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06.03.2022 12:57 Відповісти
мутный типок
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06.03.2022 12:57 Відповісти
Прикладають всіх зусиль, щоб врятувати режим пуйла.
Німцям дивуватися не варто - вони завжди такі були, але тепер і Ізраїль діє все активніше на користь рашки.
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06.03.2022 13:00 Відповісти
Будем надеяться,что Бенет примет МУДРОЕ решение и НА ПРАКТИКЕ поможет Украине!
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06.03.2022 13:00 Відповісти
Очень хочет, но не может.
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06.03.2022 13:35 Відповісти
Попросить Китай закрыть небо над Украиной, и не надо никаких куполов.
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06.03.2022 13:00 Відповісти
Абсурд.
Китай може трохи незадоволений, що пуйло почав війну, та ще й так невдало.
Але теж є фактом, що Китай потребує союзників, а особливо - залежних від нього.
Від сили можуть легенько похитати пальчиком - "айяйяй, який глупий васал, спробуємо вмовити".
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06.03.2022 13:12 Відповісти
телефоніст зазвонив асфальтисту і шо?
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06.03.2022 13:08 Відповісти
США додавят венгров(этих финно-угров) о передаче на МИГ-29 и СУ-25!Вот Америка,Польша,Британия - наши настоящие друзья и союзники! Раше -капец!Там 95% - орки,варвары!
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06.03.2022 13:13 Відповісти
Позвонил, и что сказал?
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06.03.2022 13:26 Відповісти
Трусливый обрезанец! Сплясал "7-40" под дудку Х**ла?
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06.03.2022 13:40 Відповісти
О ЧЁМ можно «говорить» с САМЫМ КРОВАВЫМ ФАШИСТСКИМ ДИКТАТОРОМ в ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА!!!???
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06.03.2022 14:21 Відповісти
 
 