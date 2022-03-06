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Прем'єр-міністр Ізраїлю після свого візиту до Москви зателефонував Зеленському
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет у неділю, 6 березня, поговорив з президентом України Володимиром Зеленським. Це була їхня третя розмова за два дні, повідомив представник Беннета.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
У суботу Беннет без оголошення відвідав Москву, щоб обговорити російську кризу з президентом Росії Володимиром Путіним. Ізраїль запропонував посередництво у врегулюванні ситуації.
За словами представника прем'єр-міністра Ізраїлю, Беннет координує свої зусилля в кризовій ситуації з США, Францією і Німеччиною.
Після зустрічі з Путіним Беннет попрямував до Берліна для переговорів з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.
Топ коментарі
+15 Randall Flag da70119e
показати весь коментар06.03.2022 12:47
+12 Юрій Вінгорськи
показати весь коментар06.03.2022 12:49
+11 Veter Isinski
показати весь коментар06.03.2022 12:50
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пашлі на*уй!!!!!!!!!!!!!!!
Беннет передал предложение гитлера/Запада Зеленскому о сдаче Украины, "чтобы избежать гуманитарной катастрофы" по причине применения гитлеров тактики выжженой земли.
Запад предлагает Зеленскому убежище для создания "правительства в изгнании". Байден уже три раза предлагал, Блинкен просто задолбал с этим.
а Зеленский возмужааал. раньше, как пацан-малолетка, селфи каждую секунду клепал. то шаурма на заправке, то он уже на море. а тут, как-то не слыхать и не видать НИЧЕГО путнего от него. одна критика Запада и призывы. ты, гад, о чем с кацапами переговоры ведешь и на каких условиях?! народ должен знать!
Німцям дивуватися не варто - вони завжди такі були, але тепер і Ізраїль діє все активніше на користь рашки.
Китай може трохи незадоволений, що пуйло почав війну, та ще й так невдало.
Але теж є фактом, що Китай потребує союзників, а особливо - залежних від нього.
Від сили можуть легенько похитати пальчиком - "айяйяй, який глупий васал, спробуємо вмовити".