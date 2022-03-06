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Премьер-министр Израиля после своего визита в Москву позвонил Зеленскому
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в воскресенье, 6 марта, побеседовал с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это был их третий разговор за два дня, сообщил представитель Беннета.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
В субботу Беннет без объявления посетил Москву, чтобы обсудить российский кризис с президентом России Владимиром Путиным. Израиль предложил посредничество в урегулировании ситуации.
По словам представителя премьер-министра Израиля, Беннетт координирует свои усилия в кризисной ситуации с США, Францией и Германией.
После встречи с Путиным Беннет направился в Берлин для переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем.
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+17 Randall Flag da70119e
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+16 Veter Isinski
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+12 Юрій Вінгорськи
показать весь комментарий06.03.2022 12:49
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пашлі на*уй!!!!!!!!!!!!!!!
Беннет передал предложение гитлера/Запада Зеленскому о сдаче Украины, "чтобы избежать гуманитарной катастрофы" по причине применения гитлеров тактики выжженой земли.
Запад предлагает Зеленскому убежище для создания "правительства в изгнании". Байден уже три раза предлагал, Блинкен просто задолбал с этим.
Німцям дивуватися не варто - вони завжди такі були, але тепер і Ізраїль діє все активніше на користь рашки.
Китай може трохи незадоволений, що пуйло почав війну, та ще й так невдало.
Але теж є фактом, що Китай потребує союзників, а особливо - залежних від нього.
Від сили можуть легенько похитати пальчиком - "айяйяй, який глупий васал, спробуємо вмовити".
Х-ло оскорбило евреев назвав еврея Зеленского и его правительство нацистами и фашистами....