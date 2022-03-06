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Премьер-министр Израиля после своего визита в Москву позвонил Зеленскому

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Премьер-министр Израиля после своего визита в Москву позвонил Зеленскому

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в воскресенье, 6 марта, побеседовал с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это был их третий разговор за два дня, сообщил представитель Беннета.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

В субботу Беннет без объявления посетил Москву, чтобы обсудить российский кризис с президентом России Владимиром Путиным. Израиль предложил посредничество в урегулировании ситуации.

По словам представителя премьер-министра Израиля, Беннетт координирует свои усилия в кризисной ситуации с США, Францией и Германией.

После встречи с Путиным Беннет направился в Берлин для переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Читайте также: "Разговор был. Заявлений не будет", - Песков о переговорах Путина и Беннета

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Топ комментарии
+17
Железный купол когда дадите? А таких нафталиновых звонков нам нафиг не надо...
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06.03.2022 12:47
+16
Гоните Беннета в российский корабль! Беннет - это контейнер для передачи говна русского гитлера.
Беннет передал предложение гитлера/Запада Зеленскому о сдаче Украины, "чтобы избежать гуманитарной катастрофы" по причине применения гитлеров тактики выжженой земли.
Запад предлагает Зеленскому убежище для создания "правительства в изгнании". Байден уже три раза предлагал, Блинкен просто задолбал с этим.
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06.03.2022 12:50
+12
про та пво не надали,
пашлі на*уй!!!!!!!!!!!!!!!
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06.03.2022 12:49
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Железный купол когда дадите? А таких нафталиновых звонков нам нафиг не надо...
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06.03.2022 12:47 Ответить
Никогда. Израиль никогда не поделится этой технологией, потому что от нее зависит существование Израиля.
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06.03.2022 12:49 Ответить
Железный купол имеют...Израиль..США и Азербайджан..
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06.03.2022 12:52 Ответить
ОК, дайте такую, от которой НЕ ЗАВИСИТ существование израиля.
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06.03.2022 12:53 Ответить
Ну, тоді й нахер нам потрібен такий Нафталін?
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06.03.2022 12:54 Ответить
Будь ласка, Не робить з цього Залізного купола якусь вундервафлю. Він не захищає від артилерійських снарядів, авіаційних бомб і крилатих ракет. В умовах Ізраїлю він працює практично з заздалегідь визначених координат точек пуску Градів, що дозволяє наперед визначити балістичні характеристики їх польоту і перехоплення. Бойови спроможності Купола різко зменьшуються якщо пуск Градів відбувається з невизначених позицій. І подивиться на мапу Ізраїлю. Їхні міста це маленьки точки у порівнянні з велетнями Киїівом і Харковом. Залізний купол це не більш ніж обьектова система ППО яка ефективна лише в комплексі з іншими компонентами ППО і ПРО - зенітними ракетами великої і середньої дальності і, звісно, авіації, яка повинна прикривати РЛС, вузли зв'язку і управління, сами пускови установки.
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06.03.2022 13:33 Ответить
про та пво не надали,
пашлі на*уй!!!!!!!!!!!!!!!
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06.03.2022 12:49 Ответить
Про що базар. Доведіть людям
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06.03.2022 12:50 Ответить
уже пучеглазые хотят что то ******** или "порешать"
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06.03.2022 13:35 Ответить
Гоните Беннета в российский корабль! Беннет - это контейнер для передачи говна русского гитлера.
Беннет передал предложение гитлера/Запада Зеленскому о сдаче Украины, "чтобы избежать гуманитарной катастрофы" по причине применения гитлеров тактики выжженой земли.
Запад предлагает Зеленскому убежище для создания "правительства в изгнании". Байден уже три раза предлагал, Блинкен просто задолбал с этим.
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06.03.2022 12:50 Ответить
Що " кац" рпропонує здатися)))
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06.03.2022 12:51 Ответить
Спасибо за помощь.ТодА РабА(на иврите " спасибо большое)
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06.03.2022 12:52 Ответить
Ботяра)))) не пались, "топорно" працюєш
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06.03.2022 13:02 Ответить
Об этом говорил "Слуга народа" -"Мы предположительно можем согласиться на признание ЛНР и ДНР в границах областей".А не говорят об этом потому что зеленский просто трус и боиться мнения украинцев.Также кстати было и с подписанием формулы штанмайера
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06.03.2022 13:49 Ответить
Бла -бла-бла))))))) ти примітив
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06.03.2022 14:25 Ответить
О чем ты? У нас военной тайной является расписание работы ближайшей аптеки. А тут целые переговоры. У нас народ ОБОЖАЕТ делать таинственный вид и шифроваться. Шифруются, шифруются, шифруются, а потом оп! - и лажа. зеленка все делает точно так же...
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06.03.2022 13:04 Ответить
В, зв'язку зі зміною обставин, у нього тепер інші радники.
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06.03.2022 13:32 Ответить
А з Україною не хоче скординувати
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06.03.2022 12:56 Ответить
Это очень интересно, учитывая вчерашний полёт кацапов в Штаты. Жду что озвучат.
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06.03.2022 12:57 Ответить
мутный типок
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06.03.2022 12:57 Ответить
Прикладають всіх зусиль, щоб врятувати режим пуйла.
Німцям дивуватися не варто - вони завжди такі були, але тепер і Ізраїль діє все активніше на користь рашки.
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06.03.2022 13:00 Ответить
Ізраїль існує завдячуючи потугам USA, хочеш сказати америкоси зливають?
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06.03.2022 15:18 Ответить
Будем надеяться,что Бенет примет МУДРОЕ решение и НА ПРАКТИКЕ поможет Украине!
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06.03.2022 13:00 Ответить
Очень хочет, но не может.
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06.03.2022 13:35 Ответить
Попросить Китай закрыть небо над Украиной, и не надо никаких куполов.
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06.03.2022 13:00 Ответить
Абсурд.
Китай може трохи незадоволений, що пуйло почав війну, та ще й так невдало.
Але теж є фактом, що Китай потребує союзників, а особливо - залежних від нього.
Від сили можуть легенько похитати пальчиком - "айяйяй, який глупий васал, спробуємо вмовити".
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06.03.2022 13:12 Ответить
Китай заслухався балалайочними трелями?
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06.03.2022 15:21 Ответить
США додавят венгров(этих финно-угров) о передаче на МИГ-29 и СУ-25!Вот Америка,Польша,Британия - наши настоящие друзья и союзники! Раше -капец!Там 95% - орки,варвары!
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06.03.2022 13:13 Ответить
Позвонил, и что сказал?
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06.03.2022 13:26 Ответить
Трусливый обрезанец! Сплясал "7-40" под дудку Х**ла?
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06.03.2022 13:40 Ответить
О ЧЁМ можно «говорить» с САМЫМ КРОВАВЫМ ФАШИСТСКИМ ДИКТАТОРОМ в ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА!!!???
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06.03.2022 14:21 Ответить
Я вообще не понимаю Израиль!
Х-ло оскорбило евреев назвав еврея Зеленского и его правительство нацистами и фашистами....
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06.03.2022 15:24 Ответить
 
 