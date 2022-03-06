Внаслідок обстрілу спалахнув склад ПММ на Вінниччині, одна людина загинула, - ДСНС
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Неподалік с. Гавришівки Вінницької області внаслідок ракетного обстрілу 6 березня, близько 13:35, виникла пожежа складу з ПММ.
Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Як зазначається, пожежа охопила площу майже 1 тис. кв. м. Окрім того, частково зруйновано адміністративну будівлю.
Станом на 14:45 з-під завалів деблоковано чотири особи, з них одна загинула.
Роботи тривають.
Від ДСНС залучено 111 осіб особового складу та 21 одиницю техніки.
Топ коментарі
+7 Володимир Шевченко 805b5da6
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Sharp`s
🍁 Ракети, що влучили по аеропорту у Вінниці, були запущені не з окупованого росіянами Придністров'я, а з акваторії Чорного моря, а інформація про ракетну атаку з окупованої частини Молдови є помилковою. Про це заявили в міністерстві оборони Молдови.