УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
53162 відвідувача онлайн
Новини Події
7326 15
вибух (1384) Вінницька область (424) війна (7386) обстріл (4354)

Внаслідок обстрілу спалахнув склад ПММ на Вінниччині, одна людина загинула, - ДСНС

Новини Цензор.НЕТ Події

Внаслідок обстрілу спалахнув склад ПММ на Вінниччині, одна людина загинула, - ДСНС

Неподалік с. Гавришівки Вінницької області внаслідок ракетного обстрілу 6 березня, близько 13:35, виникла пожежа складу з ПММ.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як зазначається, пожежа охопила площу майже 1 тис. кв. м. Окрім того, частково зруйновано адміністративну будівлю.

Станом на 14:45 з-під завалів деблоковано чотири особи, з них одна загинула.

Роботи тривають.

Від ДСНС залучено 111 осіб особового складу та 21 одиницю техніки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські військові збили російську крилату ракету під Вінницею, - голова ОДА. ВIДЕО

Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+7
.Ракеты на аэродром в Винницу запустили с преднистровья. Прошу максимального РОЗГОЛОСУ!!! Почему на придестровскую ТЭЦ идет газ транзитом через одесскую область???? Перекройте им газ и им гаплык.
показати весь коментар
06.03.2022 16:35
+4
Пілот "свєрхдєржави" фашистський акупант з рАсійської федерації, тисячі годин нальоту, сім орденів, 34 медалі, якого тримає за шкірку справжній герой Микола з фермерського господарства "Семенівське"
Слава Україні

показати весь коментар
06.03.2022 16:34
+4
Там можно и не высокоточной. Ударить по складам и площадям и Точкой У
показати весь коментар
06.03.2022 16:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пілот "свєрхдєржави" фашистський акупант з рАсійської федерації, тисячі годин нальоту, сім орденів, 34 медалі, якого тримає за шкірку справжній герой Микола з фермерського господарства "Семенівське"
Слава Україні

показати весь коментар
06.03.2022 16:34 Відповісти
.Ракеты на аэродром в Винницу запустили с преднистровья. Прошу максимального РОЗГОЛОСУ!!! Почему на придестровскую ТЭЦ идет газ транзитом через одесскую область???? Перекройте им газ и им гаплык.
показати весь коментар
06.03.2022 16:35 Відповісти
військові мабуть краще знають,звідки прилетіли?і поки що нічого не кажуть...лише якийсь дописувач кричить- я знаю,то через мій город летіли...може почекаємо,шо скажуть військові?
показати весь коментар
06.03.2022 16:43 Відповісти
https://www.rbc.ua/ukr/news/rakety-aeroportu-vinnitsy-zapushcheny-pridnestrovya-1646576122.html
показати весь коментар
06.03.2022 16:44 Відповісти


Sharp`s
🍁 Ракети, що влучили по аеропорту у Вінниці, були запущені не з окупованого росіянами Придністров'я, а з акваторії Чорного моря, а інформація про ракетну атаку з окупованої частини Молдови є помилковою. Про це заявили в міністерстві оборони Молдови.
показати весь коментар
06.03.2022 17:40 Відповісти
Уже сказали
показати весь коментар
06.03.2022 16:45 Відповісти
показати весь коментар
06.03.2022 16:36 Відповісти
тонам дали чи не дали високоточну зброю,щоб лупанути точково по військовим частинам в придністров'ї? чи знов сцикотно?
показати весь коментар
06.03.2022 16:37 Відповісти
Там можно и не высокоточной. Ударить по складам и площадям и Точкой У
показати весь коментар
06.03.2022 16:39 Відповісти
А шо там целится, там хрен промажешь. То преднисровье размером как у Гали срака.
показати весь коментар
06.03.2022 16:41 Відповісти
ми ж тіпа гуманісти. Треба точно.
показати весь коментар
06.03.2022 16:47 Відповісти
Чому Молдова не знищує москалів у Придністров'ї ? Чому та дама-президентша ні слова не сказала в захист України ?
показати весь коментар
06.03.2022 16:40 Відповісти
Тому шо кое кто все пересрал в свое время со своим чаусом.
показати весь коментар
06.03.2022 16:42 Відповісти
Не розумію, чому до цих пір не знищили Антонівський міст в Херсоні через Дніпро ? Вся техніка з Криму через нього пре прямо на Миколаїв та Одесу
показати весь коментар
06.03.2022 16:41 Відповісти
Попали в греческое консульство в Мариуполе! Министр обороны попросил укр. защитников обеспечить безопасность. Суки! Ваши посольства и ваши консульства обстреливают!! Вы же в нато!!Буду следить. как он будет вызывать рус.посла. а тот. гандон будет доказывать. что это *Азов*
показати весь коментар
06.03.2022 16:41 Відповісти
 
 