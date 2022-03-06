Путін готовий продовжувати діалог, лише якщо Україна виконає всі вимоги РФ
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Президент РФ Володимир Путін готовий продовжити діалог з Україною, якщо вона виконає всі "відомі російські вимоги".
Про це Путін заявив у розмові з президентом Франції Емманюелем Макроном, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.
"Виражено готовність до продовження діалогу – за умови безумовного виконання відомих російських вимог.
Головне, щоб українська сторона серйозно підійшла до досягнення домовленостей, реалізація яких є важливою для припинення бойових дій", - йдеться в повідомленні.
Путін також заявив Макрону, що Запорізька АЕС працює у штатному режимі, радіоактивний фон у нормі, а фізична та ядерна безпека станції надійно захищена.
Він також стверджує, що російські військові контролюють Чорнобильську АЕС нібито для того, щоб унеможливити організацію українськими "неонацистами або терористами" провокацій.
Путін також звинуватив "українських націоналістів" у тому, що саме вони не допустили евакуацію мирних жителів із Маріуполя та Волновахи, хоча насправді Росія зірвала домовленості про припинення вогню.
У Кремлі також заявили, що президент країни-окупанта запропонував Макрону "активно попрацювати з київською владою" з метою нібито дотримання нею норм міжнародного гуманітарного права.
Раніше повідомлялося, що на переговорах 3 березня помічник президента РФ Володимир Мединський заявив, що блок "російських пропозицій" на переговорах з Україною складається з військово-технічної, гуманітарно-міжнародної та політичної частин.
Путін так формулює російські вимоги: нейтральний та без'ядерний статус України, демілітаризація, денацифікація, визнання окупованого Криму та суверенітету так званих "ДНР" та "ЛНР".
Будь ласка, зачекайте...
Йди на..*****
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка
Завжди актуально!
Залишки всіх інших військ, які він був здатний і ввів в Україну - будуть методично і впевнено добиті !
***** пох на ..:мясо "..
***..сер.
А тоді так, вже точно всьо
Всупереч ординській пропаганді - в них справи ШВАХ!
Але кажуть тварюка дуже хоче жити, тому скоріш за все в "ядєрний пєпєл" лише блєф.
Вони тепер там тільки цим і займаються, що друг дружці мультики малюють
****. так это он нас охраняет?
Єдине ,що залишилось у *****...це ядерний шантаж.
А воно ***...
...
Слава нації
Смерть москалям
Слава Націїї
Пиз"да російській федерації!
Горите в аду, все кто за эту тварь мазу тянут
*****-сатана має бути повішений прилюдно за вбивство цивільних у Чечні, Грузії, Сирії, Україні та іньших країнах.
Кацапський комерсант пише, що він рекомендував бізнесу, що працює в рассєї не робити поспішних рішень.
Тільки повне знищення його армії може зупинити цю сатану.
Українці, тримайтеся та підтримайте тих, кому потрібна допомога! Якщо згоден розповсюджуй серед нардепів та медіа, додай антипутинські теги:
ВИМАГАЄМО ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕГОВОРІВ З ПРЕДСТАВНИКАМИ ОКУПАНТА НА ТЕРИТОРІЇ СОЮЗНИКІВ УКРАЇНИ І З УЧАСТЬЮ ДЕЛЕТАТІВ ВІД ПАРТІЇ ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ (EC) УКРАЇНА ПЕРЕМОЖЕ!
WE DEMAND NEGOTIATIONS WITH THE REPRESENTATIVES OF THE OCCUPANT ON THE TERRITORY OF THE ALLIES OF UKRAINE AND WITH THE PARTICIPATION OF DELEGATES FROM THE EUROPEAN SOLIDARITY PARTY (ES)! UKRAINE GONNA WIN!
@SergejTalk
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4 мар.
Пока об этом мало кто думает, но возможно, что В.В.Путин - последний президент Российской Федерации. Далее эта территория будет называться как-то иначе. Как?
Vitaly Estrin
"В 1978 году мои одноклассники осудили меня как предателя Родины потому что уехал в Изр, в 1981 году , как-то разузнав мой адрес написали письмо с просьбой выслать им джинсы. В 1987 году попросили прислать гостевой вызов , ну чтоб хоть одним глазком. В 90-х пошли предложения по совместному бизнесу. В 2000-х просили совета по приобретению недвижимости и открытию банковских счетов. В 2010-х присылали фотки с 5-ти звёздочных курортов. В 2014 послали ***** из за позиций по Крыму. Теперь обозвали Ж…бандеровцем из за позиции по Украине. ........
Круг замкнулся.
Сижу и жду когда попросят джинсы"
этот маньяк очень дорожит поросятами кабаихи..
люди все равно свинок кабаевских найдут..
https://twitter.com/666_mancer/status/1500488009665454081?s=20&t=ocgo5bgdMPThEj0X_3j9IQ
Тварь ипливая, и ты после бомбардировки гражданский объектов что-то ещё квакаешь о нормах международного гуманитарного права?
Тебя , козлообразного, живьём в асфальт закатать нужно. И то не достаточно будет.
Мудило.
что его место на дне сортира.
Илья Пономарев: Встретили ожесточенное сопротивление. Они в шоке
Ночью было совещание. Путин на Урале. Бизнесменов созывают специально на совещания, чтобы никто не улетел в панике.
Из аэропортов на частных бортах их не выпускают.
Заранее были найдены и пристреляны все укрепления со стороны Украины. Тактического плана не было. Цитирую: "у нас все было по ходу событий". Надеялись все взять за 1-4 дня.
Обсуждают финансовые потери.
Война обходится в день в 20 млрд $.
Путин лютует. Был уверен, что это будет лёгкая прогулка.
Ракет мало. Хватит дня на 3-4 потолок. Их берегут.
Оружия не хватает уже. Тульский завод и остальные 2 завода Ротенберга не могут выполнить заказы на оружие. Винтовки и пули. Физически. Оружия не хватает. Следующее оружие реально получить месяца через 3-4.
Нет сырья. Итого возможно и дольше.
Раньше поставки были из Словении в основном, Финляндии и Германии. Их сейчас заблокировали.
Обсудили, что если Украина выстоит 10 дней, то придётся садиться на стол переговоров. Потому что не хватает ни денег, ни оружия, ни ресурсов. Санкций особо не боятся.
Альфа, силы спецопераций ещё с 18-го где-то под Киевом.
Весь расчёт на то, что передовые части возьмут Киев и поставят своего ставленника. И типа не придётся тратить ни денег, ни военных, ни оружия.
Готовят провокацию по мирному населению. Атака детей, женщин. Чтобы посеять панику.
Это их козырь.
Весь план - надежда на панику. И что сдадутся сами или Зеленский сбежит.
Рассчитывают, что сдастся первый Харьков. И остальные города последуют его примеру, чтобы избежать кровопролития.
Проблемы в России с аэропортами. Нет беспилотников. Очень огорчены потерей колонны под Харьковом, где 200 человек погибло. Потери со стороны РФ серьёзные.
Цитата: встретили ожесточённое сопротивление противника.
Они в шоке.
Задача: выстоять 9 дней ещё. Не допустить панику. Объяснить про ракеты, что это все для запугивания. Намерено бьют как попало и куда попало и "случайно" цепляют жилые дома.
Илья Пономарев
https://www.nytimes.com/2022/03/06/world/europe/ukraine-irpin-civilian-death.html