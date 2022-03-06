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Путін готовий продовжувати діалог, лише якщо Україна виконає всі вимоги РФ

Новини Цензор.НЕТ Події

Путін готовий продовжувати діалог, лише якщо Україна виконає всі вимоги РФ

Президент РФ Володимир Путін готовий продовжити діалог з Україною, якщо вона виконає всі "відомі російські вимоги".

Про це Путін заявив у розмові з президентом Франції Емманюелем Макроном, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"Виражено готовність до продовження діалогу – за умови безумовного виконання відомих російських вимог.

Головне, щоб українська сторона серйозно підійшла до досягнення домовленостей, реалізація яких є важливою для припинення бойових дій", - йдеться в повідомленні.

Путін також заявив Макрону, що Запорізька АЕС працює у штатному режимі, радіоактивний фон у нормі, а фізична та ядерна безпека станції надійно захищена.

Він також стверджує, що російські військові контролюють Чорнобильську АЕС нібито для того, щоб унеможливити організацію українськими "неонацистами або терористами" провокацій.

Путін також звинуватив "українських націоналістів" у тому, що саме вони не допустили евакуацію мирних жителів із Маріуполя та Волновахи, хоча насправді Росія зірвала домовленості про припинення вогню.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін втратить владу, а в Україні народжується нова нація, - Bloomberg

У Кремлі також заявили, що президент країни-окупанта запропонував Макрону "активно попрацювати з київською владою" з метою нібито дотримання нею норм міжнародного гуманітарного права.

Раніше повідомлялося, що на переговорах 3 березня помічник президента РФ Володимир Мединський заявив, що блок "російських пропозицій" на переговорах з Україною складається з військово-технічної, гуманітарно-міжнародної та політичної частин.

Путін так формулює російські вимоги: нейтральний та без'ядерний статус України, демілітаризація, денацифікація, визнання окупованого Криму та суверенітету так званих "ДНР" та "ЛНР".

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Топ коментарі
+35
ПТН - ПНХ....
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06.03.2022 17:11
+30
Коротко

Йди на..хуйло
Мордор та хуйло повинен бути знищений. Крапка
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06.03.2022 17:11
+27
Воно дійсно божевільне! І втратило зв'язок з реальністтю...Кацапстану пиздец, а воно щось там вимагає...
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06.03.2022 17:12
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ПТН - ПНХ....
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06.03.2022 17:11 Відповісти
Перестаньте его о чем то просить, это безполезно. Это кровавый маньяк.
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06.03.2022 17:26 Відповісти
Та ніхто ж не просить нічого, лише щоб пішов додому, а ще зрозумів, що якщо будемо битися, то переможемо, а якщо здамося, то нам точно гаплик. То ж вибору в нас небагато.
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06.03.2022 17:29 Відповісти
Коротко

Йди на..*****
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка
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06.03.2022 17:11 Відповісти
Если страна, выбирая между войной и позором, выбирает позор, она получает и войну, и позор.
Завжди актуально!
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06.03.2022 17:14 Відповісти
Резерви наземних військ в Путіна скінчаться завтра...

Залишки всіх інших військ, які він був здатний і ввів в Україну - будуть методично і впевнено добиті !
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06.03.2022 17:16 Відповісти
коментар відмічено як спам
Йдуть ешелони з Далекого сходу
***** пох на ..:мясо "..
***..сер.
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06.03.2022 17:17 Відповісти
Яке ти кончене ...
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06.03.2022 17:18 Відповісти
Ну чого ж. В нього ше лишились бойові вертухаї зі швабрами

А тоді так, вже точно всьо
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06.03.2022 17:18 Відповісти
Правозахисники повідомили, що в ОРДЛО тепер мобілізують тотально всіх -незалежно від віку та статі.

Всупереч ординській пропаганді - в них справи ШВАХ!
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06.03.2022 17:28 Відповісти
А дупа не злипнеться, мокша ти плюгава?
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06.03.2022 17:11 Відповісти
ПТН ПНХ
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06.03.2022 17:11 Відповісти
Русский корабль - иди на фуй!
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06.03.2022 17:11 Відповісти
Та не соромся, пиши, як є - НА ***
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06.03.2022 17:14 Відповісти
На ***- это уже не матюк- это наша гражданская позиция
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06.03.2022 17:18 Відповісти
как и путин *****
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06.03.2022 17:36 Відповісти
Русский военный корабль - пошёл на ху
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06.03.2022 17:11 Відповісти
Кацапів зупинить тільи смерть! Усі кацапи здохнуть!
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06.03.2022 17:12 Відповісти
Тварь
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06.03.2022 17:12 Відповісти
російський президент ПНХ!
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06.03.2022 17:12 Відповісти
Воно дійсно божевільне! І втратило зв'язок з реальністтю...Кацапстану ******, а воно щось там вимагає...
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06.03.2022 17:12 Відповісти
Нажаль Нємцов був правий. Він е%анувся... Можливо ще років 10 назад.

Але кажуть тварюка дуже хоче жити, тому скоріш за все в "ядєрний пєпєл" лише блєф.
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06.03.2022 17:16 Відповісти
Походу, хенералы говорят хлу то, что он хочет слышать, а не реальную обстановку на фронте.
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06.03.2022 17:13 Відповісти
схоже старому пердуну носять звіти, за якими Київ взяли... і вже на підступах до Вашингтону...
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06.03.2022 17:16 Відповісти
Есть предложение-плешенфюреру говорят , что он победил , показывают дипфайл с зеленским- типа сдаемся, приглашаем его в Киев на парад победы, а тут мы уже встретим, как положено.
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06.03.2022 17:22 Відповісти
А що ж ти ще хотів від брехливої та фальшивої країни-території
Вони тепер там тільки цим і займаються, що друг дружці мультики малюють
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06.03.2022 17:21 Відповісти
Він також стверджує, що російські військові контролюють Чорнобильську АЕС нібито для того, щоб унеможливити організацію українськими "неонацистами або терористами" провокацій.

****. так это он нас охраняет?
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06.03.2022 17:13 Відповісти
А хер йому на воротник!
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06.03.2022 17:13 Відповісти
А, то есть он даже не прекратит войну, в просто "согласится продолжить диалог", если Украина выполнит его незаконные малахольные забаганки. Да пошел этот недогитлер нахрен!
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06.03.2022 17:13 Відповісти
путин будет сосать ,понты прогнили и отвалились...
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06.03.2022 17:13 Відповісти
путін, сдохни вже
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06.03.2022 17:13 Відповісти
****** на комір.
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06.03.2022 17:13 Відповісти
Шановні!
Єдине ,що залишилось у *****...це ядерний шантаж.
А воно ***...
...
Слава нації
Смерть москалям
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06.03.2022 17:14 Відповісти
трохи не так:
Слава Націїї
Пиз"да російській федерації!
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06.03.2022 17:17 Відповісти
*********
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06.03.2022 17:31 Відповісти
Ему врать легче, чем правду говорить.
Горите в аду, все кто за эту тварь мазу тянут
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06.03.2022 17:14 Відповісти
Поки Україна не зруйнує москву,загроза не зникне.
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06.03.2022 17:14 Відповісти
Вимоги тепер буде ставити Старший Брат - УКРАЇНА !!!
*****-сатана має бути повішений прилюдно за вбивство цивільних у Чечні, Грузії, Сирії, Україні та іньших країнах.
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06.03.2022 17:14 Відповісти
Сто куев тебе в панаму. Так не складывается? Та иди и складывай.
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06.03.2022 17:14 Відповісти
цензор будет все высеры подобного толка транслировать?
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06.03.2022 17:14 Відповісти
Знову цей дебіл-макарон взіл чогось. ****, крутиться як може.
Кацапський комерсант пише, що він рекомендував бізнесу, що працює в рассєї не робити поспішних рішень.
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06.03.2022 17:14 Відповісти
Він знову в президенти преться. Як народ у Франції повстане, так скоро закриє небо.
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06.03.2022 17:16 Відповісти
Русский гитлер гаварит про нормы міжнародного гуманітарного права - это как если бы вор проповедовал в церкви
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06.03.2022 17:15 Відповісти
омикрон потом напишет книгу "Разговоры с путиным, которые ни к чему не привели, или как я профукал все шансы остановить войну"
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06.03.2022 17:15 Відповісти
Якщо виконати хоч щось з їх хотілок, то вже не будуть з нами домовлятися ні про що. Та й .... як домовлятися, навіть зелені коридори для людей домовляються обстрілюють а потім звинувачають нас же. Про що з ними можна домовитися? вони хочуть щоб ми померли, а ми хочемо жити.
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06.03.2022 17:15 Відповісти
Пошел на@уй фашист.
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06.03.2022 17:15 Відповісти
А хрен ему а не Украину!
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06.03.2022 17:16 Відповісти
Путін хай сосе!!!! Слава Україні
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06.03.2022 17:16 Відповісти
........решил кремлёвский психопат положить свою армию в Украинскую землю вместо навоза перед посевной....... да и металлом снабжает отменным.....
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06.03.2022 17:17 Відповісти
***** БУДЕТ УНИЧТОЖЕНО
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06.03.2022 17:17 Відповісти
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06.03.2022 17:18 Відповісти
Прекратить любые переговоры.
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06.03.2022 17:19 Відповісти
***..не *****, умови будеш ставити своєму ссикливому населенню. Хай вони виконують твої шизонуті хотелки. Україна ніколи під тебе не прогнеться. Зарийся ****, у свій бункер та закрий свого поганого рота.
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06.03.2022 17:19 Відповісти
Значит до последнего кацапа…
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06.03.2022 17:20 Відповісти
А может ему ещё на стульчик стать и песенку спеть?
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06.03.2022 17:20 Відповісти
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06.03.2022 17:20 Відповісти
Хтось ще хоче агітувати за перемовини з пуйлом?

Тільки повне знищення його армії може зупинити цю сатану.
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06.03.2022 17:20 Відповісти
ху@ло пнх!!!!!
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06.03.2022 17:20 Відповісти
Важливо розуміти, що за минулі 8 років цивілізований світ зробив свій висновок. територія 404 - це колективний путін. Захід вступив у війну, введені санкції роблять існування мордора несумісним із життям. Аналогівнемає. У ******** історії ще не вводилися такі заходи для знищення саме народу -МРАЗІ.
Українці, тримайтеся та підтримайте тих, кому потрібна допомога! Якщо згоден розповсюджуй серед нардепів та медіа, додай антипутинські теги:
ВИМАГАЄМО ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕГОВОРІВ З ПРЕДСТАВНИКАМИ ОКУПАНТА НА ТЕРИТОРІЇ СОЮЗНИКІВ УКРАЇНИ І З УЧАСТЬЮ ДЕЛЕТАТІВ ВІД ПАРТІЇ ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ (EC) УКРАЇНА ПЕРЕМОЖЕ!

WE DEMAND NEGOTIATIONS WITH THE REPRESENTATIVES OF THE OCCUPANT ON THE TERRITORY OF THE ALLIES OF UKRAINE AND WITH THE PARTICIPATION OF DELEGATES FROM THE EUROPEAN SOLIDARITY PARTY (ES)! UKRAINE GONNA WIN!
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06.03.2022 17:21 Відповісти
Профессор Талк


@SergejTalk

·
4 мар.



Пока об этом мало кто думает, но возможно, что В.В.Путин - последний президент Российской Федерации. Далее эта территория будет называться как-то иначе. Как?
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06.03.2022 17:23 Відповісти
Невменяемый шизофреник. Разговаривтаь с этим чучелом уже нет смысла, он недееспособный. Надо его ближайшую клику окучивать.
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06.03.2022 17:23 Відповісти
Про диалоги с рашистами
Vitaly Estrin

"В 1978 году мои одноклассники осудили меня как предателя Родины потому что уехал в Изр, в 1981 году , как-то разузнав мой адрес написали письмо с просьбой выслать им джинсы. В 1987 году попросили прислать гостевой вызов , ну чтоб хоть одним глазком. В 90-х пошли предложения по совместному бизнесу. В 2000-х просили совета по приобретению недвижимости и открытию банковских счетов. В 2010-х присылали фотки с 5-ти звёздочных курортов. В 2014 послали ***** из за позиций по Крыму. Теперь обозвали Ж…бандеровцем из за позиции по Украине. ........
Круг замкнулся.
Сижу и жду когда попросят джинсы"
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06.03.2022 17:23 Відповісти
флешбеки зимней войны 1939го
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06.03.2022 17:23 Відповісти
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06.03.2022 17:24 Відповісти
Це атомна станція надійно захищена? - ким, кадировцями, та й Чорнобиль до цього часу ну просто не було кому обслуговувати надійно?, воно що белени об'їлось, тут патологія "на ліцо".
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06.03.2022 17:24 Відповісти
кабаев, тебя люди растерзают.. где личинки этого маньяка кабаева?
этот маньяк очень дорожит поросятами кабаихи..
люди все равно свинок кабаевских найдут..
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06.03.2022 17:26 Відповісти
Там еще баба была с фамилией, прости господи, Кривоногих. Это их высраная личинка:
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06.03.2022 17:41 Відповісти
Під Миколаєвом була знищена aртилерійська позиція російських окупантів терористів.

https://twitter.com/666_mancer/status/1500488009665454081?s=20&t=ocgo5bgdMPThEj0X_3j9IQ
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06.03.2022 17:26 Відповісти
На таку бредятину є класична відповідь - "а ху-ху не хо-хо дідуля", втім може воно вже і бабуля, поміняло статеві органи.
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06.03.2022 17:26 Відповісти
Вот как с ним говорить?Черное называет белым и стоит на своем.Я сильно подозреваю,что никакого Путина вообще нет,а это переодетый робот Фёдор.
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06.03.2022 17:27 Відповісти
Короче ищем сайт с крылатыми фразами из мультика "Вовка в тридевятом царстве". Там это все уже давно есть
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06.03.2022 17:28 Відповісти
Діалог з Путіним можливий лише в трибуналі.
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06.03.2022 17:29 Відповісти
кабаев знает, что он проиграл и блефует.. теперь развал раши не остановить, и все, чем дорожил кабаев - згинет.. особенно поросята его кабаихи.. люди до них доберутся и сделают очень больно кабаеву..
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06.03.2022 17:29 Відповісти
"Президент країни-окупанта запропонував Макрону "активно попрацювати з київською владою" з метою нібито дотримання нею норм міжнародного гуманітарного права".

Тварь ипливая, и ты после бомбардировки гражданский объектов что-то ещё квакаешь о нормах международного гуманитарного права?
Тебя , козлообразного, живьём в асфальт закатать нужно. И то не достаточно будет.
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06.03.2022 17:30 Відповісти
А что кремль может требовать, после военного вторжения в нашу страну? После того, как шайка сменовеховцев и КГБ-стов, вероломно смешала наши города с землёй? После того, как сотни наших сограждан убиты и тысячи прячутся в подвалах? Что может просить "Русский мир" после убийства гражданских лиц, включая детей? Требования нам выполнить? Идите сюда, на ушко потребуйте, выполним незамедлительно. Долг каждого из нас драться до конца! За детей! За родителей! За разрушенные церкви и посягательство на нашу веру, веру в победу и независимость! Струсить стоять до конца - означает последующую жизнь во лжи, из которой нам уже не выбраться. Слава Украине! Слава победоносной украинской армии! Смерть врагам!
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06.03.2022 17:32 Відповісти
Правильно. Плешивая падаль должна сдохнуть в муках и страданиях. Засрашка будет денацифицирована.
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06.03.2022 17:34 Відповісти
А Арахамия уже заявил, что Украина не будет подавать заявку в НАТО в ближайшие 5-10 лет.
Мудило.
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06.03.2022 17:36 Відповісти
И этот поросячий обсосок чето вякает,воно помойму еще не поняло,
что его место на дне сортира.
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06.03.2022 17:40 Відповісти
Он был уверен, что это - легкая прогулка
Илья Пономарев: Встретили ожесточенное сопротивление. Они в шоке

Ночью было совещание. Путин на Урале. Бизнесменов созывают специально на совещания, чтобы никто не улетел в панике.

Из аэропортов на частных бортах их не выпускают.

Заранее были найдены и пристреляны все укрепления со стороны Украины. Тактического плана не было. Цитирую: "у нас все было по ходу событий". Надеялись все взять за 1-4 дня.

Обсуждают финансовые потери.

Война обходится в день в 20 млрд $.

Путин лютует. Был уверен, что это будет лёгкая прогулка.

Ракет мало. Хватит дня на 3-4 потолок. Их берегут.

Оружия не хватает уже. Тульский завод и остальные 2 завода Ротенберга не могут выполнить заказы на оружие. Винтовки и пули. Физически. Оружия не хватает. Следующее оружие реально получить месяца через 3-4.

Нет сырья. Итого возможно и дольше.

Раньше поставки были из Словении в основном, Финляндии и Германии. Их сейчас заблокировали.

Обсудили, что если Украина выстоит 10 дней, то придётся садиться на стол переговоров. Потому что не хватает ни денег, ни оружия, ни ресурсов. Санкций особо не боятся.

Альфа, силы спецопераций ещё с 18-го где-то под Киевом.

Весь расчёт на то, что передовые части возьмут Киев и поставят своего ставленника. И типа не придётся тратить ни денег, ни военных, ни оружия.

Готовят провокацию по мирному населению. Атака детей, женщин. Чтобы посеять панику.

Это их козырь.

Весь план - надежда на панику. И что сдадутся сами или Зеленский сбежит.

Рассчитывают, что сдастся первый Харьков. И остальные города последуют его примеру, чтобы избежать кровопролития.

Проблемы в России с аэропортами. Нет беспилотников. Очень огорчены потерей колонны под Харьковом, где 200 человек погибло. Потери со стороны РФ серьёзные.

Цитата: встретили ожесточённое сопротивление противника.

Они в шоке.

Задача: выстоять 9 дней ещё. Не допустить панику. Объяснить про ракеты, что это все для запугивания. Намерено бьют как попало и куда попало и "случайно" цепляют жилые дома.
Илья Пономарев
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06.03.2022 17:41 Відповісти
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06.03.2022 17:42 Відповісти
Мы не можем сдаться, даже если придётся уйти в вечность. Сложить оружие под требованиями безбожной просоветской богоборческой власти, будет означать, что все смерти и искалеченные судьбы были напрасны. Как бы ни было страшно, отступать нельзя, ведь если мы подчинимся воле зла, мы всё равно не сможем жить, мы не сможем просыпаться с мыслью о том, что променяли жизнь во лжи и унижении на битву за свободу, за правду, ла лучшее будущее, уготованное нашим детям.
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06.03.2022 17:41 Відповісти
Ще один військовий злочин скоїли російські окупанти-терористи під Києвом в місті Ірпінь вони вбили трьох цивільних.

https://www.nytimes.com/2022/03/06/world/europe/ukraine-irpin-civilian-death.html
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06.03.2022 17:43 Відповісти
Смерть цапам!
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06.03.2022 17:43 Відповісти
Такое впечатление,что он в своём бункере полностью потерял связь с реальностью ,как на войне в Украине,так и у него в стране…Он не понимает или не хочет воспринимать тот факт ,что НЕ ОН УЖЕ ДИКТУЕТ УСЛОВИЯ по многим ричинам ,а Киев и что это он в ближайшем будущем будет просить о срочных переговорах с Зеленский и первый,кто на них прибежит…
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06.03.2022 17:45 Відповісти
Путін іде на пісю.
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06.03.2022 17:49 Відповісти
Даже в великий праздник, Прощенное воскресенье, правитель РФ не соизволил попросить прощения у искалеченных граждан Украины, у детей, ставших инвалидами. Ну конечно, он этого не делал. А значит и извиняться не за что. Это всё бандеровцы. Мы должны продержать оборону ещё несколько недель и просить союзников об интервенции. Главное, не говорите с ним, не просите ни о чём, Вы же знаете, что результат будет одним и тем же, это как зловещего Джина просить о чём-то. Просто посмотрите в глаза калек и задайте себе вопрос: "Что я могу попросить у зла?" Зло не просят, зло только побеждают или же проигрывают ему бой. Берегите себя.
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06.03.2022 17:49 Відповісти
 
 