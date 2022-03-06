РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
52637 посетителей онлайн
Новости Происшествия
23173 117
война (6519) переговоры (1660) Путин (19949) Россия (38349)

Путин готов продолжать диалог только если Украина выполнит все требования РФ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Путин готов продолжать диалог только если Украина выполнит все требования РФ

Президент РФ Владимир Путин готов продолжить диалог с Украиной, если она выполнит все "известные российские требования".

Об этом Путин заявил в разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"Высказана готовность к продолжению диалога – при условии безусловного выполнения известных российских требований.

Главное, чтобы украинская сторона серьезно подошла к достижению договоренностей, реализация которых важна для прекращения боевых действий", - говорится в сообщении.

Путин также заявил Макрону, что Запорожская АЭС работает в штатном режиме, радиоактивный фон в норме, а физическая и ядерная безопасность станции надежно защищена.

Он также утверждает, что российские военные контролируют Чернобыльскую АЭС якобы для того, чтобы сделать невозможным организацию украинскими "неонацистами или террористами" провокаций.

Путин также обвинил "украинских националистов" в том, что именно они не допустили эвакуацию мирных жителей из Мариуполя и Волновахи, хотя Россия на самом деле сорвала договоренности о прекращении огня.

Также читайте: Путин - Эрдогану: Остановлюсь, когда Киев выполнит требования РФ

В Кремле также заявили, что президент страны-оккупанта предложил Макрону "активно поработать с киевскими властями" с целью якобы соблюдения ими норм международного гуманитарного права.

Ранее сообщалось, что на переговорах 3 марта помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что блок "российских предложений" на переговорах с Украиной состоит из военно-технической, гуманитарно-международной и политической частей.

Путин так формулирует российские требования: нейтральный и безъядерный статус Украины, демилитаризация, денацификация, признание оккупированного Крыма и суверенитет так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+51
ПТН - ПНХ....
показать весь комментарий
06.03.2022 17:11
+42
Коротко

Йди на..хуйло
Мордор та хуйло повинен бути знищений. Крапка
показать весь комментарий
06.03.2022 17:11
+39
Воно дійсно божевільне! І втратило зв'язок з реальністтю...Кацапстану пиздец, а воно щось там вимагає...
показать весь комментарий
06.03.2022 17:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
На понт берёт. Вот что у них
https://www.youtube.com/watch?v=v14SnRtMffo
показать весь комментарий
06.03.2022 18:08 Ответить
***** начало получать писды, и как всегда, стало хорохориться.
Эрдогану и Макрону оно озвучило один и тот же текст.

А нам спешить некуда: попкорн входит в западные поставки.
Прикольно смотреть новости, как московиты остаются без любимых
Фордов Фокусов в рассрочку и БМВ кенигсбергской сборки вместе с
импортной мебелью, шмотками и едой. Возвращение к истокам.
Обувь: "Скороход", автомобиль: "Москвич", самолёт: на картинке,
где и валюта, выезд за рубеж и имперское величие. Шоу продолжается.
показать весь комментарий
06.03.2022 18:10 Ответить
Давай вовчик для начала определимся, ты КТО:двойник или тройник. Когда днк сдашь, тогда и будет "базар". А пока ты приблуда питерской подворотни.
показать весь комментарий
06.03.2022 18:13 Ответить
Vot idiot pomoc s raznix stran oruzyja s raznix stran,so svedov takze 8 reisov prisli
показать весь комментарий
06.03.2022 18:15 Ответить
Chorvati vojenoje atase otkazalsia priniat notu raski i otpravila 100 vojenix dobrovolcev v Ukrainu
показать весь комментарий
06.03.2022 18:18 Ответить
як від прокаженного прибирає руки )))))
показать весь комментарий
06.03.2022 18:42 Ответить
Потремай трохи, ВСУ ещё войдут в Москву.
показать весь комментарий
06.03.2022 18:22 Ответить
Вот я не сторонник матов, но херлу предлагаю отсосать перед смертью.
показать весь комментарий
06.03.2022 18:38 Ответить
у Шойгу.
показать весь комментарий
06.03.2022 19:18 Ответить
Наше встречное условия персонально для *****
показать весь комментарий
06.03.2022 18:34 Ответить
Крымские татары вышли на митинг в Херсонской области

Подробнее: https://socportal.info/ru/news/krymskie-tatary-vyshli-na-miting-v-khersonskoi-oblasti/
показать весь комментарий
06.03.2022 18:48 Ответить
иди на...... !!!!!
показать весь комментарий
06.03.2022 18:53 Ответить
Для ***** діалог зараз можливий лише з прокурором Гаазького Трибуналу.
показать весь комментарий
06.03.2022 18:54 Ответить
Как бы ни хотелось остановить эту бойню нельзя с ним вести переговоры. Война закончится только с его смертью (никак иначе), кто этого до сих пор не понял, тот занимается самообманом!
показать весь комментарий
06.03.2022 19:07 Ответить
ПУТЛЕР - ХАЙ КАДІРКА ВИЄБЕ ТЕБЕ В СРАКУ! ПОТІМ ОТСОСІ У КАДІРКИ!
показать весь комментарий
06.03.2022 19:14 Ответить
Иди на *** бандит
показать весь комментарий
06.03.2022 19:17 Ответить
У Украины есть встречное предложение: - ПТН ПНХ !
показать весь комментарий
06.03.2022 19:26 Ответить
Страница 2 из 2
 
 