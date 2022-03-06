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Стефанчук закликав парламент Грузії прислухатися до народу й підтримати Україну

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Стефанчук закликав парламент Грузії прислухатися до народу й підтримати Україну

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук звернувся до парламенту Грузії із закликом не мовчати щодо ситуації російської агресії проти України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Стефанчук на своїй сторінці у Facebook.

"Гамарджоба, генацвале! Саме так я завжди звертався до моїх грузинських колег по парламенту. Як же так сталось, генацвале, що сьогодні, у розпал війни Росії проти братньої вам України, ви вирішили розвивати торгівлю з країною, яка напала і на нас, і на вас? Рішення Росії послабити санкційний тиск на Грузію - це часом не подяка за те, що офіційний Тбілісі не бажає повноцінно підтримувати Україну?" – звернувся Стефанчук.

Він закликав парламент Грузії прислухатися до думки грузинського народу, який масово виходить на площі на підтримку України.

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"Невже зняття санкцій з 15 грузинських виробників молока вартує нашої тисячолітньої дружби, нашої спільної багаторічної боротьби, наших спільних прагнень? Невже ви не бачите, що народ Грузії, який виходить на площі грузинських міст підтримує Україну, а не ваші мутні домовленості. Невже ви забули слова великого Шота Руставелі, що "з ворогів найгірший ворог той, хто поводив себе, наче друг"?", – зазначив Стефанчук.

"Проте ми точно знаємо, що Грузія – це не лише Уряд. Це насамперед грузинський гордий, безстрашний та волелюбний народ. Який ніколи не дозволить собі мовчати, коли його побратими в біді. І ви, шановні парламентарі, не повинні мовчати. Бо ви – частина свого народу!" - підсумував він.

Також читайте: Стефанчук звернувся до спікерів парламентів 27 країн-членів ЄС щодо надання Україні невідкладного членства в ЄС за спецпроцедурою

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Топ коментарі
+10
В Алматы в воскресенье проходит согласованный акиматом митинг в поддержку Украины и против российской агрессии, он собрал к началу не менее полутора тысяч человек, передаюткорреспонденты Vласти.



Собравшиеся в начале митинга исполнили гимны Казахстана и Украины. Они держат в руках флаги двух стран и многочисленные плакаты.

На подъездах к скверу за кинотеатром «Сары-Арка», где проходит митинг - огромные пробки, люди продолжают прибывать к месту акции.



После начала российского вторжения на территорию Украины 24 февраля в Алматы несколько дней активисты собирались у российского консульства, затем - у памятника Тарасу Шевченко. Нынешняя акция - первый официально согласованный митинг против войны в Украине.
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06.03.2022 17:59
+4
Ця бл..дь жде свого часу: підтягнула своє війско до кардону с Закарпаттям....
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06.03.2022 18:04
+4
Nasha Canada🇨🇦Наша Канада@NashaCanada·18 чПутин говорит, что это не война, а военная операция.
Кажется, это первая в мире операция, во время которой пациент поднялся и начал пиZдить хирурга.
©️
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06.03.2022 18:14
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А Ізраіль шо?
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06.03.2022 17:58 Відповісти
А нишо. Правительство запретил. продавать свое вооружение нам.
А то путин нападьоть.
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06.03.2022 18:13 Відповісти
коментар відмічено як спам
правильно... в здоровом теле - здоровый дух... да и вообще - чем хуже память - тем лучше здоровье... и это второй человек в государстве? НАРОД, ПРОСНИСЬ... страной управляют долбоёбы... эти не их... они только водку жрать могут, а управлять государством - нет это не для них...
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06.03.2022 17:59 Відповісти
В Алматы в воскресенье проходит согласованный акиматом митинг в поддержку Украины и против российской агрессии, он собрал к началу не менее полутора тысяч человек, передаюткорреспонденты Vласти.



Собравшиеся в начале митинга исполнили гимны Казахстана и Украины. Они держат в руках флаги двух стран и многочисленные плакаты.

На подъездах к скверу за кинотеатром «Сары-Арка», где проходит митинг - огромные пробки, люди продолжают прибывать к месту акции.



После начала российского вторжения на территорию Украины 24 февраля в Алматы несколько дней активисты собирались у российского консульства, затем - у памятника Тарасу Шевченко. Нынешняя акция - первый официально согласованный митинг против войны в Украине.
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06.03.2022 17:59 Відповісти
Кстати, из всего постсовка наиболее активно поддерживают нас в соцсетях именно казахи
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06.03.2022 19:29 Відповісти
Повсплывает сейчас все говно и проститутки. Боюсь венгрия еще подставит подножку.
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06.03.2022 18:00 Відповісти
Ця бл..дь жде свого часу: підтягнула своє війско до кардону с Закарпаттям....
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06.03.2022 18:04 Відповісти
Откуда информация про войска?
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06.03.2022 18:17 Відповісти
https://suspilne.media/209598-agresia-rosii-ugorsina-perekidae-vijska-do-shidnih-kordoniv-dla-posilenna-bezpeki/
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06.03.2022 18:26 Відповісти
Ну от кого-кого, но от грузинских правителей я такого не ожидал...
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06.03.2022 18:00 Відповісти
Они куплены кремлём, чего тут можно было не ожидать? Уже по отношению к Саакашвили, видно что там путинские шавки
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06.03.2022 18:13 Відповісти
Переговоры Путина с Шойгу
https://www.youtube.com/watch?v=v14SnRtMffo
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06.03.2022 18:00 Відповісти
ООоо !

❗️Міноборони РФ погрожує, що використання аеродромної мережі сусідніх з Україною країн для базування української бойової авіації з подальшим застосуванням проти російських ЗС може розцінюватися як залучення цих держав до збройного конфлікту.
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06.03.2022 18:00 Відповісти
у них все розуцінюється як ворожі дії проти них, паркан свіжішою ніж у них фарбою пофарбуєш вже загрозу бачать. Щоб їх заспокоїти треба лежати в калюжі власної крові і лайна з розбитою головою. Тому і них і вимоги такі, бо воконати їх це прострелити собі голові і конати в калюжі власної крові.
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06.03.2022 18:05 Відповісти
Nasha Canada🇨🇦Наша Канада@NashaCanada·18 чПутин говорит, что это не война, а военная операция.
Кажется, это первая в мире операция, во время которой пациент поднялся и начал ******* хирурга.
©️
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06.03.2022 18:14 Відповісти
Україна підтримувала Грузію в її час..?
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06.03.2022 19:26 Відповісти
 
 