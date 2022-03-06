Очільник РПЦ Кирил виправдав війну в Україні боротьбою з гейпарадами

Глава РПЦ заявив, що напад на Україну має метафізичний сенс і закликав йти покірно шляхом, який вказують "сильні світу цього".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав у сьогоднішній проповіді.

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"На Донбасі існує неприйняття тих т. зв. цінностей, які сьогодні пропонуються тими, хто претендує на світову владу. Є такий тест на лояльність цієї влади, перепустка у світ надмірного споживання: гейпаради. Гріх стає варіантом людської поведінки, шанованим і допустимим.

Якщо людство погодиться, що злочин стає варіантом людськї поведінки, то на цьому закінчиться людська історія. При нав'язуванні гейпарадів йдеться про людський порятунок.

Все те, що я говорю, має не просто духовний сенс. Навколо цієї теми сьогодні триває реальна війна. І ті, хто нападає сьогодні на Україну, де 8 років на Донбасі йде придушення та винищення людей, і весь світ мовчить.

Тому сьогодні, у Прощену неділю, я як пастир ваш закликаю всіх до прощення гріхів та образ, у тому числі й там, де люди воюють один з одним. Але прощення без справедливості є капітуляцією та слабкістю. Тому прощення має супроводжуватися неодмінним збереженням за собою права стояти на боці світла, на боці правди, на боці заповідей.

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Ми вступили у боротьбу, яка має метафізичне значення. Я знаю, як православні люди обирають у цій війні шлях найменшого опору йдуть покірно тим шляхом, яким їм вказують сильні світу цього", - сказав він.