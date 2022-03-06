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Очільник РПЦ Кирил виправдав війну в Україні боротьбою з гейпарадами

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Очільник РПЦ Кирил виправдав війну в Україні боротьбою з гейпарадами

Глава РПЦ заявив, що напад на Україну має метафізичний сенс і закликав йти покірно шляхом, який вказують "сильні світу цього".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав у сьогоднішній проповіді.

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"На Донбасі існує неприйняття тих т. зв. цінностей, які сьогодні пропонуються тими, хто претендує на світову владу. Є такий тест на лояльність цієї влади, перепустка у світ надмірного споживання: гейпаради. Гріх стає варіантом людської поведінки, шанованим і допустимим.

Якщо людство погодиться, що злочин стає варіантом людськї поведінки, то на цьому закінчиться людська історія. При нав'язуванні гейпарадів йдеться про людський порятунок.

Все те, що я говорю, має не просто духовний сенс. Навколо цієї теми сьогодні триває реальна війна. І ті, хто нападає сьогодні на Україну, де 8 років на Донбасі йде придушення та винищення людей, і весь світ мовчить.

Тому сьогодні, у Прощену неділю, я як пастир ваш закликаю всіх до прощення гріхів та образ, у тому числі й там, де люди воюють один з одним. Але прощення без справедливості є капітуляцією та слабкістю. Тому прощення має супроводжуватися неодмінним збереженням за собою права стояти на боці світла, на боці правди, на боці заповідей.

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Ми вступили у боротьбу, яка має метафізичне значення. Я знаю, як православні люди обирають у цій війні шлях найменшого опору йдуть покірно тим шляхом, яким їм вказують сильні світу цього", - сказав він.

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Топ коментарі
+69
Кєрюха, тебе скоро викличуть до керівництва, причому не до Хуйла)
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06.03.2022 19:03
+42
Поп Гундяй - он же агент КГБ "Михайлов", сделал состояние на беспошлинном импорте на россию сигарет и спирта «Royal» (наберите в поисковике "табачный митрополит"), живет со своей троюродной сестрой, судится с соседями, фотошопит часы, переделывает заповеди в понятия, благословляет на братоубийственную войну с Украиной.
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06.03.2022 19:04
+36
Питор Кирилл против геев!
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06.03.2022 19:04
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тобто геноцид українців лише заради цього??????????? Яка ж потвора!
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06.03.2022 19:51 Відповісти
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06.03.2022 19:53 Відповісти
А ничего, что у вас в правительстве дофига этих самих геев??? Володин. Греф, Жириновский, Шувалов, Иванов - все из них будут...
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06.03.2022 19:55 Відповісти
У Прощену неділю !?
Кирюха ..гандик
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06.03.2022 19:56 Відповісти
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06.03.2022 19:56 Відповісти
Тогда почему бы х-лу не пойти войной против против всей Европы, северной и южной Америки, да и всех стран в мире где бывают гей-парады.
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06.03.2022 19:58 Відповісти
Сильні світу цього?.. пуйло показує себе одним з віруючих кирилової церкви, то про яких сильних іде мова ? А кирило слуга. то нехай продасть своє майно і роздасть гроші на допомогу потребуючим. Яхти, маєтки, шльондри - то якої церкви він очільник. Агов прихожани московської церкви в Україні коли ввімкнете мізки?
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06.03.2022 20:01 Відповісти
Ніколи !!!сидять в бомбосховищі зі мною старі пердуни і пречитають шо біду ***** наробив.Знаю що свідки Гундяя чоловік з жінкою і ще пару єдіновєрцов.Кажу ,щось голос святага кирила не чути на рахунок війни. що затіяв його бос.То аж збеленилися А прічьом тут кирил у нас онуфрій і він за мир во всьом мірє.
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06.03.2022 20:16 Відповісти
"Не вір, мій сину, цьому підарасу."
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06.03.2022 20:02 Відповісти
Идите. Идите праросславные! Князь мира сего указует перстом вам путь. Идите, словно овцы блеющие, и найдете свою геену.

"И будете есть плоть сынов ваших, и плоть дочерей ваших будете есть.."
Левит 26:29
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06.03.2022 20:02 Відповісти
Сейчас он просто прилюдно спустил штаны и надристал на купола своей церкви, покапывая с них на прихожан, которые как мы знаем попросят ещё и подставят вторую щеку...
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06.03.2022 20:03 Відповісти
киРИЛО свиняче рило твій наглядач за Лаврою це є дійсно підарас, а ти шлюха і слуга люцифера *****, щоб ти здох нечиста сила!!!.Згинь нечиста сила, останься святий дух АМІНЬ.
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06.03.2022 20:08 Відповісти
Боротися треба не з європейськими геями, а з російськими підорами.
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06.03.2022 20:09 Відповісти
Йди за російським воєнним кораблем, с*ка православна!
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06.03.2022 20:12 Відповісти
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06.03.2022 20:17 Відповісти
Будет гореть в аду, слуга сатаны!
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06.03.2022 20:19 Відповісти
Аргентинська мука скінчилась , меле таке дурне як сам.
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06.03.2022 20:20 Відповісти
По-моему он перед этой тирадой какие-то вещества принимал, и не мало.
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06.03.2022 20:20 Відповісти
А ведь такое вдувается в неокрепшие мозги "прихожан" московскими попами по всей Украине! Может, во время войны кгбистов бы уже пора и прикрыть?
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06.03.2022 20:23 Відповісти
Вавилонський блудник відкрив свого рота. Путінська повія
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06.03.2022 20:25 Відповісти
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