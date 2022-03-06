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"Загинете тут, як паршива сарана": Геращенко публічно звернувся до Кадирова

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"Загинете тут, як паршива сарана": Геращенко публічно звернувся до Кадирова

Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко публічно звернувся до глави Чеченської Республіки Рамзана Кадирова і запитав у нього, чому той відсиджується в Чечні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Невловимі кадирівці на теренах України. Російська пропаганда надривно сурмить про те, що ось-ось в Україну прийдуть "кадирівці" і всім все покажуть. Публічно звертаюся до Рамзана Кадирова. Чого ти відсиджуєшся в Чечні? Приїжджай до нас в Україну. Очоль штурм Києва, Харкова чи Маріуполя і покажи свою майстерність і відданість Путіну не в Instagram, а на полі битви", - написав Геращенко.

Також він додав, що всі люди смертні. Тільки от українські військові гинуть героями, а росіяни, буряти і чеченці загинуть "як паршива сарана".

Також читайте: "Кадирівці" вбили кількох працівників Запорізької АЕС - Арахамія

"Всі люди смертні. І росіяни, і буряти, і чеченці, і українці. Але українці гинуть смертю героїв, захищаючи свій будинок, свою землю! А ви, росіяни, буряти, чеченці та інші загинете тут, як паршива сарана, яка прийшла підло грабувати чужий будинок. Не варто боятися цих байок і казок про чеченців та інших. Наші кулі, "Гради", арта, ПТУРи разять їх так само, як всіх інших окупантів", - додав Геращенко.

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Топ коментарі
+46
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06.03.2022 21:18
+41
Так наши там пули для кадыровцев салом мажут, вот и ссут заходить
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06.03.2022 21:24
+40
Ослойобу боязно, аднака
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06.03.2022 21:17
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Якщо бог є то він носить звання генерал командувач
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06.03.2022 21:16 Відповісти
Кто их боится баб бородатых
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06.03.2022 21:31 Відповісти
фсб спецом кадыровцев утилизируют ,но нам это НОРМ !
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06.03.2022 21:17 Відповісти
кадыровцы беспределят на окупированных там где еще люди остались - кому это гуд?
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06.03.2022 22:04 Відповісти
Ослойобу боязно, аднака
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06.03.2022 21:17 Відповісти
так...у вівці під хвостом значно затішніше.
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06.03.2022 21:20 Відповісти
Сейчас ****** ковидом быстренько заболеет..
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06.03.2022 21:18 Відповісти
и где там жирик?
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06.03.2022 21:19 Відповісти
кажуть вже на концерті,в першому рядку.
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06.03.2022 21:21 Відповісти
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06.03.2022 21:18 Відповісти
підвів кабаїв, підвів, яка гарна дата вчора була у своїх cсаках сконатись
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06.03.2022 21:34 Відповісти
Танец маленьких лебедей танцуют четверо. Вот они четвёртого лебедёнка и ждут.
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06.03.2022 22:12 Відповісти
гера кадырку запугивает Кадыров ! Дай координаты Дон , где ты находишься Дон ,гера прийдёт за тобой Дон Дон
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06.03.2022 21:22 Відповісти
Гон_Дон)
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06.03.2022 21:48 Відповісти
кадиров обісраний сидить під юбками своїх жінок
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06.03.2022 21:23 Відповісти
Якби жінок - то півбіди
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06.03.2022 21:30 Відповісти
Так наши там пули для кадыровцев салом мажут, вот и ссут заходить
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06.03.2022 21:24 Відповісти
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06.03.2022 21:27 Відповісти
слишком много внимания какому-то бородатому ******
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06.03.2022 21:26 Відповісти
ну что вы , каДырка - это же главное слабительное для кацапов , видят его и срутся сразу , пару строк не помешает
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06.03.2022 21:32 Відповісти
Кадировців в полон не беруть
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06.03.2022 21:28 Відповісти
щоб не нюхати, як ті обсиратися будуть. Та й розмовляти з ними як?
В них же ІQ в 10 разів нижчий навіть за бурятів
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06.03.2022 22:28 Відповісти
Тоха выйдет с кадыровым раз на раз?
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06.03.2022 21:33 Відповісти
Навіщо? Заманити, спіймати, відлупити і в Гаагу
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06.03.2022 21:51 Відповісти
І не забути напхати в кишені сала )
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06.03.2022 23:12 Відповісти
ГЕРА РОЗІЙШОВСЯ 😀😀😀!
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06.03.2022 21:33 Відповісти
Звернення вірне. Єдине неправильно. Неправильно, називати підорів кадирівців чеченцями. Чеченці, потерпіли від орків не менше нас і ненавидять їх також.
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06.03.2022 21:35 Відповісти
тут вірно - це прихвостні шайтани путлеровські - які його так само здадут із часом ще і покусають ...
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06.03.2022 21:42 Відповісти
Дійсно, багато чеченців б'ються зараз за Україну. Не треба тих покидьків-кадирівців називати чеченцями!
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06.03.2022 21:45 Відповісти
Таке враження, що він усім перерахованим народам оголосив війну)
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06.03.2022 22:45 Відповісти
Кадыркин - ******. Приходи, гнида, отсосешь у айдаровцев!!
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06.03.2022 21:36 Відповісти
да лан!!те точно побрезгуют!!(соску в поганый рот дать)
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06.03.2022 21:43 Відповісти
Рамзанка Диров власний сракундель надто цінує, краще рабів-смертників своїх відправить.
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06.03.2022 21:37 Відповісти
"От тайги до британских морей
Получает кацап пи**юлей!"

*
Слава Україні! - Героям Слава!

Glory Ukraine! - To the Heroes glory!
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06.03.2022 21:38 Відповісти
Антоха Респект --- пусть так , єто тоже сегодня Оружие!!!
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06.03.2022 21:41 Відповісти
Труса и убийцу Рамзана Кадырова нужно опускать публично , чем больше разных политических и общественных деятелей выскажутся крайне негативно об этой твари ,то возможно возрастёт и так крайне негативное отношение , к нему , в близком его окружении , хоть там и остальные все редкие моральные уроды и преступники ! Но многие из них мечтают о власти и втайне перебирают варианты ликвидации доктора экономических наук , почетного академика и падишаха Рамзана Кадырова , который сам навряд ли знает , что такое ДоН !
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06.03.2022 21:44 Відповісти
Осенью 1919 годаНестор Махно разгромил 1-ю Туземную конную дивизию деникинского генерала Александра Ревишина.
Абреков здесь резали с невиданной яростью. Причины бешеной украинской лютости были веские…

https://telegrafua.com/country/13022


все повторяется ?
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06.03.2022 21:47 Відповісти
девочка ка-дыров очень трусливая
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06.03.2022 21:50 Відповісти
Если ишак отправит всех своих ******** в Украину. этих чертей *****. которые без роду и племени.**** .которое их истребляло десятками лет .уничтожило более 100 тысяч . тут перетрут на пепел. этот продажный ****** своего народа. рискует потерять контроль над Ичкерией .Будет день.когда этого путинского ишака вздернут.
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06.03.2022 21:56 Відповісти
так бесит когда ******* называют кадыровцем, но не ты
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06.03.2022 22:04 Відповісти
"Блицкриг провалился. У нас ситуация, как в Германии в 43-44-м": в сеть попал отчет российского аналитика о войне против Украины

У России условный дедлайн до июня. Условный - потому что в июне у нее не останется экономики, ничего не останется. По большому счету на следующей неделе начнется перелом в одну из сторон просто потому, что в таком перенапряжении ситуация продолжаться не может.

Российское руководство само загнало страну в ловушку, начав войну с Украиной. Планы Кремля - в частности о блицкриге - провалились, ситуация с войсками РФ уже на старте напоминает Германию 43-44-х. Даже в случае маловероятного военного успеха в Кремле не знают, что делать с Украиной дальше - свое руководство назначить невозможно, так как его "снесут за 10 минут", а сил для полной оккупации нет.

Соответствующие данные изложил в своем отчете российский аналитик, имя которого не называется. Документы появились в распоряжении "Эспрессо.Запад"

Далее - текст эксперта из РФ с минимальными редакционными правками:

"Честно говоря, ящик Пандоры открыт - к лету начнется реальный ужас мирового масштаба - глобальный голод неизбежен (Россия и Украина были основными поставщиками зерна в мире, в этом году урожая будет меньше, а логистические проблемы доведут катастрофу до пиковой точки).

Я не могу сказать, чем руководствовались наверху при принятии решения об операции, но сейчас на нас (на Службу) методично спускают всех собак. Посылают за аналитические данные, которые мы анализируем - особенно за мои, и сейчас я объясню почему так.

Нас в последнее время все сильнее заставляли подгонять отчеты под требования руководства - я тоже каким-то образом был причастен к этой теме. Все эти политконсультанты, политики и их свита, команды влияния - они создавали довольно сильный хаос.

Самое главное - никто не знал, что будет такая война, это скрывали от всех. И вот вам пример: вас просят (условно) рассчитать возможность правозащиты при разных условиях, включая атаку тюрем метеоритами. Вы уточняете о метеоритах, Вам говорят - да, это нужно для перестрахования, чтобы произвести расчеты, ничего такого не будет. Вы понимаете, что отчет будет только для галочки, но написать нужно в победном стиле, чтобы не было вопросов, мол, почему у вас столько проблем, неужели вы плохо работали? В общем, пишется отчет, что при падении метеорита у нас есть все, чтобы устранить последствия, мы молодцы, все хорошо. И концентрируетесь на задачах, которые реальны - у нас ведь сил и так не хватает. А потом вдруг действительно бросают метеориты и ждут, что все будет по вашей аналитике, которую мы писали от балды.

Именно поэтому у нас тотальный пи**ец - я даже не хочу другого слова подбирать. От санкций защиты нет по этой же причине. Ну вот Набиуллиний (Эльвира Набиуллина, председатель Центрального банка РФ, - ред.) вполне возможно пришить халатность (а скорее, стрелочникам из ее команды, а не ей лично), но в чем они виноваты? Никто не знал, что будет такая война, поэтому никто не готовился к таким санкциям. Это оборотная сторона секретности: если никому не рассказали, то кто мог просчитать то, о чем никто не рассказал?

А что теперь? Мобилизацию мы не можем объявить по двум причинам:

1) Масштабная мобилизация подорвет ситуацию в стране: политическую, экономическую, социальную.

2) У нас уже сегодня логистика перенапряжена. Приведем многократно больший контингент, а что получим? Украина - здоровенная по территории страна. И сейчас уровень ненависти к нам зашкаливает. Наши дороги просто не потянут по пропускной способности такие караваны снабжения - все остановится. И с управленческой точки зрения мы не вытащим - потому что хаос.

И эти две причины у нас одновременно выпадают, хотя даже одной хватает, чтобы все сломать.

Что касается потерь: я не знаю, сколько их. Никто не знает. В первые два дня еще был контроль, сейчас никто не знает, что там происходит. Можно терять большие подразделения связи. Они могут найтись, а могут рассосаться из-за попадания под атаку.

И там даже командиры могут не знать, сколько в них бегает где-нибудь рядом, сколько погибло, сколько в плену. Погибших точно на тысячи счет идет. Может, и 10 тысяч, может и 5, а может только 2. Даже в штабе этого точно не знают. Но должно быть ближе к 10-ти. И корпус из "Л/ДНР" мы сейчас не считаем - там свой учет.
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06.03.2022 22:13 Відповісти
Так вроде ж уже ломились кадыровцы на Киев, потом все лучшие места в гомельском морге позанимали.
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06.03.2022 22:32 Відповісти
На ЗАЕС кажуть сидять
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06.03.2022 22:55 Відповісти
 
 