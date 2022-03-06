"Загинете тут, як паршива сарана": Геращенко публічно звернувся до Кадирова
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Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко публічно звернувся до глави Чеченської Республіки Рамзана Кадирова і запитав у нього, чому той відсиджується в Чечні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Невловимі кадирівці на теренах України. Російська пропаганда надривно сурмить про те, що ось-ось в Україну прийдуть "кадирівці" і всім все покажуть. Публічно звертаюся до Рамзана Кадирова. Чого ти відсиджуєшся в Чечні? Приїжджай до нас в Україну. Очоль штурм Києва, Харкова чи Маріуполя і покажи свою майстерність і відданість Путіну не в Instagram, а на полі битви", - написав Геращенко.
Також він додав, що всі люди смертні. Тільки от українські військові гинуть героями, а росіяни, буряти і чеченці загинуть "як паршива сарана".
"Всі люди смертні. І росіяни, і буряти, і чеченці, і українці. Але українці гинуть смертю героїв, захищаючи свій будинок, свою землю! А ви, росіяни, буряти, чеченці та інші загинете тут, як паршива сарана, яка прийшла підло грабувати чужий будинок. Не варто боятися цих байок і казок про чеченців та інших. Наші кулі, "Гради", арта, ПТУРи разять їх так само, як всіх інших окупантів", - додав Геращенко.
Будь ласка, зачекайте...
В них же ІQ в 10 разів нижчий навіть за бурятів
Получает кацап пи**юлей!"
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Слава Україні! - Героям Слава!
Glory Ukraine! - To the Heroes glory!
Абреков здесь резали с невиданной яростью. Причины бешеной украинской лютости были веские…
https://telegrafua.com/country/13022
все повторяется ?
У России условный дедлайн до июня. Условный - потому что в июне у нее не останется экономики, ничего не останется. По большому счету на следующей неделе начнется перелом в одну из сторон просто потому, что в таком перенапряжении ситуация продолжаться не может.
Российское руководство само загнало страну в ловушку, начав войну с Украиной. Планы Кремля - в частности о блицкриге - провалились, ситуация с войсками РФ уже на старте напоминает Германию 43-44-х. Даже в случае маловероятного военного успеха в Кремле не знают, что делать с Украиной дальше - свое руководство назначить невозможно, так как его "снесут за 10 минут", а сил для полной оккупации нет.
Соответствующие данные изложил в своем отчете российский аналитик, имя которого не называется. Документы появились в распоряжении "Эспрессо.Запад"
Далее - текст эксперта из РФ с минимальными редакционными правками:
"Честно говоря, ящик Пандоры открыт - к лету начнется реальный ужас мирового масштаба - глобальный голод неизбежен (Россия и Украина были основными поставщиками зерна в мире, в этом году урожая будет меньше, а логистические проблемы доведут катастрофу до пиковой точки).
Я не могу сказать, чем руководствовались наверху при принятии решения об операции, но сейчас на нас (на Службу) методично спускают всех собак. Посылают за аналитические данные, которые мы анализируем - особенно за мои, и сейчас я объясню почему так.
Нас в последнее время все сильнее заставляли подгонять отчеты под требования руководства - я тоже каким-то образом был причастен к этой теме. Все эти политконсультанты, политики и их свита, команды влияния - они создавали довольно сильный хаос.
Самое главное - никто не знал, что будет такая война, это скрывали от всех. И вот вам пример: вас просят (условно) рассчитать возможность правозащиты при разных условиях, включая атаку тюрем метеоритами. Вы уточняете о метеоритах, Вам говорят - да, это нужно для перестрахования, чтобы произвести расчеты, ничего такого не будет. Вы понимаете, что отчет будет только для галочки, но написать нужно в победном стиле, чтобы не было вопросов, мол, почему у вас столько проблем, неужели вы плохо работали? В общем, пишется отчет, что при падении метеорита у нас есть все, чтобы устранить последствия, мы молодцы, все хорошо. И концентрируетесь на задачах, которые реальны - у нас ведь сил и так не хватает. А потом вдруг действительно бросают метеориты и ждут, что все будет по вашей аналитике, которую мы писали от балды.
Именно поэтому у нас тотальный пи**ец - я даже не хочу другого слова подбирать. От санкций защиты нет по этой же причине. Ну вот Набиуллиний (Эльвира Набиуллина, председатель Центрального банка РФ, - ред.) вполне возможно пришить халатность (а скорее, стрелочникам из ее команды, а не ей лично), но в чем они виноваты? Никто не знал, что будет такая война, поэтому никто не готовился к таким санкциям. Это оборотная сторона секретности: если никому не рассказали, то кто мог просчитать то, о чем никто не рассказал?
А что теперь? Мобилизацию мы не можем объявить по двум причинам:
1) Масштабная мобилизация подорвет ситуацию в стране: политическую, экономическую, социальную.
2) У нас уже сегодня логистика перенапряжена. Приведем многократно больший контингент, а что получим? Украина - здоровенная по территории страна. И сейчас уровень ненависти к нам зашкаливает. Наши дороги просто не потянут по пропускной способности такие караваны снабжения - все остановится. И с управленческой точки зрения мы не вытащим - потому что хаос.
И эти две причины у нас одновременно выпадают, хотя даже одной хватает, чтобы все сломать.
Что касается потерь: я не знаю, сколько их. Никто не знает. В первые два дня еще был контроль, сейчас никто не знает, что там происходит. Можно терять большие подразделения связи. Они могут найтись, а могут рассосаться из-за попадания под атаку.
И там даже командиры могут не знать, сколько в них бегает где-нибудь рядом, сколько погибло, сколько в плену. Погибших точно на тысячи счет идет. Может, и 10 тысяч, может и 5, а может только 2. Даже в штабе этого точно не знают. Но должно быть ближе к 10-ти. И корпус из "Л/ДНР" мы сейчас не считаем - там свой учет.