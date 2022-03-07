Окупанти поранили мера Бучі, - Денисенко

Радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко заявив, що міський голова Бучі Анатолій Федорук поранений окупантами.

Про це повідомив у телемарафоні Вадим Денисенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Денисенко додав, що наразі інформація перевіряється.

"За попередніми даними, мер Бучі поранений. Буквально годину-півтори тому з’явилася ця інформація, вона перевіряється", - сказав він.

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Він не розповів подробиць про поранення, але зазначив, що Буча фактично перебуває в облозі. Окупанти гатять по житлових кварталах, а вивезти людей не вдається.

Першим про поранення мера Бучі у своєму Telegram-каналі заявив нардеп Олександр Дубінський. Він стверджує, що Федорука поранили кадирівці.

Станом на 23:00 перший заступник голови Київської обласної ради Ярослав Добрянський у коментарі "Великому Києву" повідомив, що "мер в порядку, ми з ним постійно на зв’язку". Інших деталей він не розповів.

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