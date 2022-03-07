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В ході бойових дій звільнено місто Чугуїв, окупанти понесли великі втрати в особовому складі та техніці, - Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

В ході бойових дій звільнено місто Чугуїв, окупанти понесли великі втрати в особовому складі та техніці, - Генштаб ЗСУ

В ході ведення бойових дій звільнено м. Чугуїв на Харківщині.

Про це у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію на Південному, Східному та Північному напрямках. В ході ведення бойових дій звільнено м. Чугуїв. Окупантам нанесено великих втрат в особовому складі та техніці. Знищено командира 61-ї окремої бригади морської піхоти ЗС РФ підполковника Дмитра Сафронова та заступника командира 11-ї окремої десантно-штурмової бригади ПДВ ЗС РФ підполковника Дениса Глєбова", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ворог продовжує наступальну операцію проти України, зосереджуючи основні зусилля на оточенні міст Київ, Харків, Чернігів, Суми та Миколаїв, виході на адміністративні кордони в Луганській та Донецькій областях, створенні сухопутного коридору з ТОТ АР Крим в напрямку Маріуполь – Новоазовськ.

Також дивіться: Російські окупанти знову обстрілюють Харків: Снаряд влучив у багатоповерхівку. ВIДЕО

Кінцевої мети протягом одинадцяти діб окупаційних дій загарбники не досягли. Угруповання ворога перейшло до накопичення ресурсів для штурму Києва.

На Поліському напрямку противник намагається встановити повний контроль над містами Буча та Ірпінь і наблизитись до столиці України.

В районі міста Ірпінь ворог здійснює висування танкових та мотострілецьких підрозділів.

З території Республіки Білорусь через Чорнобильську зону відчуження продовжується постачання палива та інших матеріальних засобів для окупаційних військ.

Читайте: Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: понад 11 тис. осіб, 285 танків, 985 броньованих машин, 44 літаки, 48 гелікоптерів

На Сіверському напрямку окупанти намагаються забезпечити тактичну перевагу для виходу до східних околиць Києва через Броварський і Бориспільський райони, а також встановлення контролю над містами Чернігів та Суми.

Після нанесення підрозділами Збройних Сил України вогневого ураження по місцях скупчення ОВТ противника у районах Нова Басань та Скрипалі, противник поніс значних втрат, здійснює передислокацію додаткових сил для поповнення живої сили та техніки.

На Таврійському напрямку окупанти силами до трьох БТГр ведуть наступ у напрямку міста Запоріжжя. Ворогу вдалось відновити рух потягів по Антонівському залізничному мосту через р. Дніпро.

Крім того, триває просування підрозділів противника у північно-східному напрямку вздовж р. Інгул. БТГр форсувала річку та зайняла н.п. Кашперо-Миколаївку.

Читайте: Ворог зосередив зусилля на спробі оточення Києва, Харкова, Чернігова, Миколаєва, - оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 12:00 6 березня

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Топ коментарі
+20
Слава ЗСУ! 💪👍
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07.03.2022 00:55
+15
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07.03.2022 00:57
+6
Душіть цапів по всьому світу!
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07.03.2022 00:57
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Слава ЗСУ! 💪👍
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07.03.2022 00:55 Відповісти
Вони там з Білорусі проклали паливний трубопровід з шлангів типу як в пожежників.
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07.03.2022 00:56 Відповісти
Та блін, де наші партизани!
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07.03.2022 01:12 Відповісти
Тепер будуть, влада в нас трохи тормознута, але Цензор читає!
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07.03.2022 01:19 Відповісти
Ні в якому разі не знищувати! Тихенько перерізати та набирати в свої цистерни
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07.03.2022 01:36 Відповісти
Нічого собі. Я й не думав що чугуїв попав в окупацію
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07.03.2022 00:57 Відповісти
Ну Київ москалям точно не по зубах, а південь для них завеликий.
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07.03.2022 00:57 Відповісти
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07.03.2022 00:57 Відповісти
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07.03.2022 01:06 Відповісти
Душіть цапів по всьому світу!
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07.03.2022 00:57 Відповісти
Вчера еще 4 ихтам не было с парома в Трелеборге не сьехало))
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07.03.2022 01:12 Відповісти
СЛАВА ЗСУ!
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07.03.2022 00:59 Відповісти
Молодці! Але на півдні справи зовсім кепські(
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07.03.2022 01:04 Відповісти
СКОРО ДІЙДЕ ЧЕРГА. НА ПІВДЕНЬ ТРЕБА ЗІБРАТИ СИЛИ, ЩОБ НА СПИНІ ОРКІВ У КРИМ ВІДРАЗУ ЗАЙТИ. БО ПОТІМ ВОНИ ТАМ ОКОПАЮТЬСЯ ...
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07.03.2022 01:07 Відповісти
Сподіваюсь наш Генштаб свідомий того - яке значення має захист Південно-Української АЕС після захоплення Запорізької АЕС... Я вже не кажу про те що захист Одеси має не меншу значущість аніж захист Києва, Маріуполя чи Харкова. Що найбільш потребує Одеса? Протитанкову зброю (Стугни, Корсари, побільше РПГ)!! А ще Стінгери, Стріли, Пьоруни та якщо можливо - NLAWи а також Джавеліни -шоб ******* орків на підступах до міста. Людей в Одесі які готові нищити ******* вистачає - треба тільки достатню кількість відповідної зброї!
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07.03.2022 01:15 Відповісти
Зброї в Одесі вже вистачає із запасом у 3-4:рази...
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07.03.2022 01:22 Відповісти
Гаразд, але я таки максималіст - хочу шоб як у тій рекламі "шоб NLAW у кожній хаті!"
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07.03.2022 01:30 Відповісти
Нарешті хоч одна ГАРНЮНЯ новина на ніч!!(хоча один хрін спати не доведеться -може хіба годинку-дві під ранок..😒) Слава нашим ЗСУ! І СЛАВА УКРАЇНІ!!!🇺🇦
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07.03.2022 01:04 Відповісти
По реке плывет касаб

Из города Чугуева

Ну и пусть себе плывет

Трупячина...чертова.
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07.03.2022 01:05 Відповісти
ЛЮДИ, ЖИТЕЛІ СІЛ ТА МІСТЕЧОК! ТРАВІТЬ ЦИХ ОРКІВ, ПІДСИПАЙТЕ ЇМ У ЇЖУ КРИСЯЧУ ОТРУТУ, ЗАСОБИ ВІД КОЛОРАДСЬКИХ ЖУКІВ, ВІД СОРНЯКІВ. ПРИГОЩАЙТЕ "ОСВОБОДІТЕЛЕЙ" САМОГОНКОЮ З ВІДПОВІДНИМИ ПРИСАДКАМИ...
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07.03.2022 01:05 Відповісти
Щось піднявся настрій від повідомлень про Чугуїв.
Згадалося:
По річці пливе кацап з міста Чугуєва.
Ну і хай собі пливе - кацапура х...єва. (дохла, звичайно)
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07.03.2022 01:10 Відповісти
В ходе оборонительной операции освободили город Чугуев. Это только у нас так бывает? Сам я не военный, может чего-то не понимаю.
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07.03.2022 01:14 Відповісти
Пане, оно вам надо. Не рвiть серце(со своими пониманиями)
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07.03.2022 01:18 Відповісти
Извиняюсь, забыл прицепить к посту табличку "Ирония"
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07.03.2022 01:26 Відповісти
Разве не заметили , шо навзаем.
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07.03.2022 01:27 Відповісти
Харьковчане вообще красавцы, **** лаптей в полный рост)
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07.03.2022 01:17 Відповісти
Убежал уже москаль
Из города Чугуева.
Ну и пусть себе бежит,
Скотиняка *****.
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07.03.2022 01:18 Відповісти
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07.03.2022 01:25 Відповісти
Молодці хлопці!
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07.03.2022 01:28 Відповісти
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07.03.2022 01:31 Відповісти
 
 