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Зеленський закликав Захід відмовитися від російської нафти: Хай війна їх нагодує

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Зеленський закликав Захід відмовитися від російської нафти: Хай війна їх нагодує

Президент Володимир Зеленський закликає міжнародних партнерів запровадити новий пакет санкцій проти РФ через продовження російської агресії проти України. Зокрема, повністю бойкотувати експорт та імпорт.

Про це він зазначив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Наші тези у розмовах із партнерами абсолютно логічні. Якщо вторгнення продовжується, потрібен новий санкційний пакет. Нові санкції, нові санкційні кроки проти війни заради миру. Бойкот російського експорту, зокрема відмова від російської нафти і нафтопродуктів. Це можна назвати ембарго, а можна назвати мораллю", - зауважив він.

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"Коли відмовляєшся давати гроші терористу. Бойкот імпорту в Росію. Якщо не хочуть дотримуватись цивілізованих правил, то не мають отримувати і товарів та послуг від цивілізації. Хай війна їх нагодує", - додав він.

Автор: Ірина Дашківська
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07.03.2022 11:56 Відповісти
Це буде удар ерефії по я...х!!!!
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07.03.2022 11:57 Відповісти
у ерефів нема яєць, лише клоака, бо вони гермафродити.
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07.03.2022 12:21 Відповісти
Можно и не вводить эмбарго а просто после поставки каждой партии, вместо оплаты в банки РФ, конфисковать и отправлять в пользу Украины.
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07.03.2022 11:59 Відповісти
Цены на газ в Европе стремительно ускорила рост и превысила отметку 3800 долларов за тысячу кубометров.
Они еще 10лет воевать смогут.По миллиарду баксов за три дня.
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07.03.2022 12:16 Відповісти
Не панікуйте. Це зростання - наслідок в очікуванні ембарго. А значить це вже вирішено - піZда кацапам
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07.03.2022 15:18 Відповісти
нагадав би я: за бітум, вугілля, електрику, серіали........... Але, краще пізно, ніж ніколи?
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07.03.2022 13:09 Відповісти
все вірно
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07.03.2022 13:23 Відповісти
 
 