Зеленський закликав Захід відмовитися від російської нафти: Хай війна їх нагодує

Президент Володимир Зеленський закликає міжнародних партнерів запровадити новий пакет санкцій проти РФ через продовження російської агресії проти України. Зокрема, повністю бойкотувати експорт та імпорт.

Про це він зазначив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Наші тези у розмовах із партнерами абсолютно логічні. Якщо вторгнення продовжується, потрібен новий санкційний пакет. Нові санкції, нові санкційні кроки проти війни заради миру. Бойкот російського експорту, зокрема відмова від російської нафти і нафтопродуктів. Це можна назвати ембарго, а можна назвати мораллю", - зауважив він.

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"Коли відмовляєшся давати гроші терористу. Бойкот імпорту в Росію. Якщо не хочуть дотримуватись цивілізованих правил, то не мають отримувати і товарів та послуг від цивілізації. Хай війна їх нагодує", - додав він.